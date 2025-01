LANZAJET CHOISIT WILTON INTERNATIONAL DE TEESSIDE POUR SA PROCHAINE INSTALLATION DE PRODUCTION DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE - PROJET SPEEDBIRD

TEESSIDE, Angleterre, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, leader de la technologie du carburant aviation durable (SAF)1 et producteur de SAF, a annoncé aujourd'hui la sélection du site de sa prochaine usine de production, Project Speedbird, dans le Wilton International de Teesside.

LanzaJet a établi un partenariat avec Sembcorp Utilities (UK) Limited, une entité détenue à 100 % par Sembcorp Industries Ltd, pour développer une installation de transformation de l'éthanol en SAF à Wilton International à Teesside, au Royaume-Uni. Grâce à une collaboration avec British Airways, le projet Speedbird produira plus de 90 000 tonnes (30 millions de gallons) de SAF et de diesel renouvelable par an.

Le projet Speedbird, qui a bénéficié d'une subvention du gouvernement britannique dans le cadre de l'Advanced Fuels Fund, devrait générer d'importantes retombées régionales et créer une trentaine d'emplois hautement qualifiés à long terme au sein des activités de LanzaJet. Le carburant produit devrait réduire les émissions nettes de dioxyde de carbone d'environ 230 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 26 000 vols intérieurs de British Airways au Royaume-Uni.

"Wilton International a été choisi pour sa situation stratégique et ses infrastructures de pointe, essentielles à la production de SAF. Cette sélection souligne le rôle central de Teesside dans la transition énergétique et les efforts de décarbonisation de l'industrie au Royaume-Uni. En tirant parti des capacités de Wilton International, le projet renforce le statut de la région en tant que leader des initiatives en matière d'énergie alternative, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs du Royaume-Uni en matière d'énergie propre", a déclaré Jimmy Samartzis, PDG de LanzaJet.

"Grâce à notre collaboration avec British Airways, nous construisons une chaîne d'approvisionnement locale pour les SAF - une solution essentielle pour réduire les émissions nettes de carbone sur l'ensemble du cycle de vie dans l'aviation - tout en soutenant l'ambition du Royaume-Uni de mener la transition énergétique. Le projet Speedbird démontre qu'il est possible d'aligner les technologies, les investissements et les partenariats pour réduire les émissions de carbone de l'industrie aéronautique.

L'installation utilisera la technologie de transformation de l'alcool en jet, propriété de LanzaJet, déployée sur son installation Freedom Pines Fuels en Géorgie, aux États-Unis, la première usine commerciale de production d'éthanol en FTS au monde. Le projet Speedbird produira du SAF à partir d'éthanol issu de sources durables. Le projet Speedbird permettra également d'établir des collaborations clés dans toute la région afin de soutenir davantage l'économie locale.

Carrie Harris, directrice du développement durable chez British Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis que LanzaJet ait choisi Wilton International à Teesside comme site pour le projet Speedbird : "Nous sommes ravis que LanzaJet ait choisi Wilton International à Teesside comme site pour le projet Speedbird. Cette étape ouvre la voie à la prochaine phase de ce projet innovant, qui constitue un pas important vers l'extension de la production de carburant aéronautique durable au Royaume-Uni. Les SAF seront essentielles pour nous aider à atteindre nos objectifs de zéro émission d'ici 2050, et ce développement marque un progrès significatif vers la production de SAF au Royaume-Uni, tout en soutenant les communautés locales et en créant des emplois verts".

"Nous sommes heureux d'accueillir LanzaJet sur notre site de Wilton International à Teesside. En fournissant des services d'infrastructure, d'énergie et de services publics prêts à l'emploi, nous soutenons leurs efforts pour développer des solutions durables et à faible émission de carbone sur le site . Cette collaboration s'inscrit dans notre volonté d'accélérer la transition énergétique et la décarbonisation de l'industrie au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec LanzaJet, qui joue un rôle essentiel dans la transformation du secteur de l'aviation en un secteur net zéro", a déclaré Mike Patrick, directeur général de Sembcorp Energy UK.

LanzaJet est une société d'ingénierie et de technologie de pointe dans le domaine des carburants alternatifs, dont l'objectif est d'accélérer la transition dans le secteur de l'aviation. En tant que fournisseur de carburant aviation durable (SAF) et producteur de la technologie brevetée de conversion de l'alcool en carburant aviation (ATJ), LanzaJet crée une opportunité pour les générations futures en accélérant le déploiement du SAF et d'autres technologies essentielles à la transformation du marché des carburants aéronautiques. LanzaJet a été nommée parmi les entreprises les plus influentes du TIME100 pour 2024. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lanzajet.com/.

1Défini dans le règlement Refuel EU Aviation Regulation comme des carburants d'aviation qui sont soit des carburants d'aviation synthétiques, soit des biocarburants d'aviation, soit des carburants d'aviation à base de carbone recyclé. La combustion des SAF produit des niveaux de dioxyde de carbone similaires à ceux des carburants aéronautiques conventionnels, mais le dioxyde de carbone généré fait déjà partie du cycle du carbone et n'est pas extrait du sol spécifiquement pour créer du carburant aéronautique. Cela signifie que l'utilisation de SAF entraîne une réduction des émissions de carbone par rapport au carburéacteur traditionnel qu'il remplace, et ce tout au long du cycle de vie du carburant.

