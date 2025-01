LANZAJET SELECTEERT WILTON INTERNATIONAL IN TEESSIDE VOOR HAAR VOLGENDE DUURZAME PRODUCTIEFACILITEIT VOOR LUCHTVAARTBRANDSTOF: PROJECT SPEEDBIRD

TEESSIDE, Engeland, 22 januari 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, een toonaangevend bedrijf op het gebied van technologie voor en productie van duurzame luchtvaartbrandstof1 heeft vandaag de keuze bekendgemaakt van de locatie voor haar volgende productiefaciliteit, Project Speedbird, op Wilton International in Teesside.

LanzaJet is een samenwerking aangegaan met Sembcorp Utilities (UK) Limited, een volle dochteronderneming van Sembcorp Industries Ltd, voor de ontwikkeling van een installatie voor het converteren van ethanol naar duurzame luchtvaartbrandstof op Wilton International in Teesside, VK. Dankzij een samenwerkingsverband met British Airways zal Project Speedbird jaarlijks meer dan 90.000 ton (30 miljoen gallon) duurzame luchtvaartbrandstof en duurzame diesel produceren.

Project Speedbird, waaraan een subsidie is toegekend door de Britse overheid in het kader van het Advanced Fuels Fund, zal waarschijnlijk aanzienlijke voordelen opleveren voor de regio en ongeveer 30 duurzame arbeidsplaatsen voor hooggekwalificeerd personeel opleveren in het kader van de activiteiten van LanzaJet. De geproduceerde brandstof zal naar verwachting de netto-uitstoot van kooldioxide met ongeveer 230.000 ton per jaar verlagen, Dit is gelijk aan de uitstoot van 26.000 binnenlandse vluchten van British Airways UK.

"Wilton International werd gekozen vanwege de strategische locatie en de geavanceerde infrastructuur, die essentieel is voor de productie van duurzame luchtvaartbrandstof. Deze keuze onderstreept de centrale rol van Teesside in de energietransitie en de inspanningen voor het koolstofarm maken van de industrie in het Verenigd Koninkrijk. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden door Wilton International, versterkt het project de positie van de regio als leider op het gebied van initiatieven voor alternatieve energie en levert het een aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van schone energie," aldus Jimmy Samartzis, CEO van LanzaJet.

"Met onze samenwerking met British Airways bouwen we aan een lokale toeleveringsketen voor duurzame luchtvaartbrandstof. Dit is een cruciale oplossing voor het verlagen van de netto totale CO2-uitstoot van de luchtvaart. Tegelijkertijd wordt hiermee de ambitie van het Verenigd Koninkrijk om een vooraanstaande rol te vervullen in de energietransitie ondersteund. Project Speedbird laat het potentieel zien van het op elkaar afstemmen van technologie, investeringen en samenwerkingsverbanden voor de aanpak van de CO2-uitstoot van de luchtvaartindustrie."

De faciliteit zal gebruikmaken van de gepatenteerde technologie van LanzaJet voor het omzetten van alcohol in luchtvaartbrandstof die wordt gebruikt in de Freedom Pines Fuels-faciliteit in Georgia, VS, 's werelds eerste commerciële faciliteit voor de productie van duurzame luchtvaartbrandstof uit ethanol. Project Speedbird gaat duurzame luchtvaartbrandstof produceren uit duurzaam gewonnen ethanol. Voor Project Speedbird worden tevens belangrijke samenwerkingsverbanden opgezet binnen de gehele regio om de lokale economie een extra boost te geven.

Carrie Harris, directeur Duurzaamheid bij British Airways, zegt: "Wij zijn zeer verheugd dat LanzaJet heeft gekozen voor Wilton International in Teesside als locatie voor Project Speedbird. Deze mijlpaal maakt de weg vrij voor de volgende fase van dit innovatieve project, dat een belangrijke stap is in het opschalen van de productie van duurzame luchtvaartbrandstof in het Verenigd Koninkrijk. Duurzame luchtvaartbrandstof zal een cruciale rol spelen bij het bereiken van onze doelstelling om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze ontwikkeling is een aanzienlijke stap voorwaarts in de productie van duurzame luchtvaartbrandstof in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast biedt het project de nodige voordelen voor de plaatselijke gemeenschap en worden diverse groene banen gecreëerd."

"We zijn verheugd LanzaJet te verwelkomen op onze locatie op Wilton International in Teesside. Door kant-en-klare infrastructuur-, energie- en nutsdiensten te leveren, ondersteunen we hun inspanningen om duurzame en koolstofarme oplossingen te ontwikkelen. Deze samenwerking sluit aan bij ons streven om de energietransitie en het koolstofarm maken van de industrie in het Verenigd Koninkrijk te versnellen. We verheugen ons op onze samenwerking met LanzaJet, aangezien het bedrijf een centrale rol speelt in de transformatie van de luchtvaartsector op weg naar klimaatneutraliteit," aldus Mike Patrick, Chief Executive Officer van Sembcorp Energy UK.

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologie- en engineeringbedrijf op het gebied van alternatieve brandstoffen dat zich ten doel heeft gesteld de transitie naar schone energie in de luchtvaart te versnellen. Als leverancier en producent van duurzame luchtvaartbrandstof met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-to-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van duurzame luchtvaartbrandstof en andere technologieën die cruciaal zijn voor het transformeren van de brandstofmarkt in de luchtvaart te versnellen. LanzaJet is opgenomen op de lijst TIME100 Most Influential Companies voor 2024. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/.

1Gedefinieerd in de ReFuelEU Luchtvaart-verordening als luchtvaartbrandstoffen die synthetische luchtvaartbrandstoffen; biobrandstoffen voor de luchtvaart of luchtvaartbrandstoffen op basis van hergebruikte koolstof zijn. Duurzame luchtvaartbrandstof produceert bij verbranding vergelijkbare hoeveelheden kooldioxide als conventionele luchtvaartbrandstoffen, maar de gegenereerde kooldioxide maakt al deel uit van de koolstofcyclus en wordt niet specifiek voor de productie van luchtvaartbrandstof uit de grond gehaald. Dit betekent dat het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstof over de gehele levenscyclus van de brandstof resulteert in een verlaging van de CO2-uitstoot in vergelijking met de traditionele luchtvaartbrandstof die erdoor wordt vervangen.

