A LENDA DO FUTEBOL, ORIBE PERALTA, TRABALHOU EM UM TURNO DE TORCEDOR PARA QUE ELES NÃO PERDESSEM O MÉXICO VS CHÉQUIA

Como patrocinadora oficial dos Conselhos de Substituição da Copa do Mundo da FIFA 2026™, Rexona deu a um torcedor trabalhador a substituição de uma vida inteira para que eles pudessem experimentar a Copa do Mundo da FIFA 2026™ em casa.

CIDADE DO MÉXICO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez em uma geração, os torcedores mexicanos têm a oportunidade de ver sua seleção competir em casa na Copa do Mundo da FIFA 2026™.

FOOTBALL LEGEND ORIBE PERALTA WORKED A FAN'S SHIFT SO THEY DIDN'T MISS MEXICO VS CZECHIA Speed Speed Rexona Sponsored Official FIFA World Cup 2026™ Substitution Boards Oribe Peralta surprises Juanito Duran at work before covering his shift.

No entanto, muitos devem trabalhar durante as partidas. Nova pesquisa da principal marca de desodorantes e antitranspirantes Rexona revela que 60% dos torcedores mexicanos pesquisados esperam perder pelo menos uma partida da Copa do Mundo FIFA 2026™ devido a compromissos de vida. Isso destaca o equilíbrio que muitos enfrentarão durante o maior torneio de futebol deste verão, enquanto lidam com as responsabilidades diárias com sua paixão pelo jogo.

Juanito Duran era um deles. Antes da partida final da fase de grupos do México, Rexona viu um post em seu perfil no Instagram expressando desapontamento por perder outro jogo do México.

Como patrocinador oficial dos Conselhos de Substituição da Copa do Mundo da FIFA 2026™ e uma marca comprometida em nunca decepcionar os torcedores durante este torneio, Rexona se uniu à lenda do futebol mexicano Oribe 'El Cepillo' Peralta para substituir Duran, 25 anos, chef e fã de futebol ao longo da vida, dando-lhe a oportunidade de experimentar a Copa do Mundo da FIFA 2026™ em casa.

Afinal, alguns dos momentos mais importantes e memoráveis do torneio vêm daqueles que são chamados para intervir, e desta vez essa substituição ajudou a garantir que um torcedor não perdesse um momento importante. Peralta entrou em cena para cobrir seu turno em Las Tlayudas, permitindo que Duran trocasse de trabalho por um assento no icônico Estádio da Cidade do México e experimentasse o jogo pessoalmente.

"Tendo representado o México na Copa do Mundo da FIFA™, conheço o orgulho e a pressão de vestir a camisa do seu país no cenário global. O que eu não tinha experimentado até agora era o orgulho e a pressão carregados pelos milhões de pessoas que trabalham nos bastidores para tornar o torneio possível ", disse Peralta.

"De funcionários de hospitalidade a motoristas, médicos e enfermeiros, as pessoas que mantêm a Copa do Mundo da FIFA 2026™ em movimento muitas vezes perdem a chance de experimentá-la. Foi uma honra substituir Juanito, ajudá-lo a fazer parte de um momento único na vida. Mas depois de um dia de trabalho, acho que está claro que meus talentos são mais adequados para o futebol ", continuou Peralta.

A pesquisa da Rexona também descobriu que 79% dos fãs pesquisados já perderam grandes momentos esportivos por causa de compromissos de vida.

No entanto, os fãs estão determinados a fazer parte da ação. 90% dos entrevistados dizem que é importante assistir seu país jogar em casa durante a Copa do Mundo da FIFA 2026™, e 60% planejam ajustar seus horários de trabalho em torno de partidas importantes. Na verdade, 88% gostariam de ter a oportunidade de alguém intervir e cobrir sua função para que possam aproveitar o torneio em primeira mão.

"O futebol tem uma capacidade única de unir as pessoas, mas quando o torneio chega à sua porta, nem todos têm a chance de experimentá-lo. Adoramos a ideia de usar nosso papel como patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™ e as placas de substituição icônicas para permitir que um torcedor seja substituído em seu turno e em um assento na partida.

"Por mais de 120 anos, a Rexona tem o compromisso de nunca decepcioná-lo. Esta foi uma oportunidade de dar vida a essa promessa com a substituição de uma vida inteira ", disse Ben Curtis, Vice-Presidente Global de Marca da Rexona.

A ativação faz parte da programação mais ampla da Copa do Mundo FIFA 2026™ da Rexona, que destaca e celebra a natureza imprevisível do torneio, com a marca buscando momentos além do patrocínio tradicional, encontrando oportunidades para defender os torcedores, jogadores e comunidades que tornam possível o maior momento do futebol.

NOTAS AOS EDITORES

Metodologia de pesquisa:

A pesquisa foi conduzida pela Edelman Intelligence entre 2.000 fãs de futebol mexicanos com 18 anos ou mais entre 15 e 18 de junho de 2026.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PGubYwzVsPE

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000847/Rexona.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000876/Rexona.jpg

FONTE Rexona