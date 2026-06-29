LA LÉGENDE DU FOOTBALL ORIBE PERALTA A PRIS LE RELAIS D'UN FAN POUR QU'IL NE MANQUE PAS LE MATCH MEXIQUE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En tant que sponsor officiel des panneaux de remplacement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Rexona a offert à un supporter assidu le remplacement de sa vie afin qu'il puisse vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ chez lui.

MEXICO, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pour la première fois depuis une génération, les supporters mexicains auront l'occasion de voir leur équipe nationale disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026™ à domicile.

FOOTBALL LEGEND ORIBE PERALTA WORKED A FAN'S SHIFT SO THEY DIDN'T MISS MEXICO VS CZECHIA Speed Speed Rexona Sponsored Official FIFA World Cup 2026™ Substitution Boards Oribe Peralta surprises Juanito Duran at work before covering his shift.

Pourtant, nombreux sont ceux qui devront travailler pendant les matchs. Une nouvelle étude menée par Rexona, grande marque de déodorants et d'antisudorifiques, révèle que 60 % des supporters mexicains interrogés s'attendent à manquer au moins un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en raison de leurs obligations quotidiennes. Cela met en évidence le dilemme auquel beaucoup seront confrontés cet été, lors du plus grand tournoi de football, alors qu'ils devront concilier leurs responsabilités quotidiennes et leur passion pour ce sport.

Juanito Duran était l'un d'entre eux. À la veille du dernier match de la phase de poules du Mexique, Rexona a repéré une publication sur son compte Instagram dans laquelle il exprimait sa déception de ne pas pouvoir assister à un nouveau match du Mexique.

En tant que sponsor officiel des panneaux de remplacement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et en tant que marque déterminée à ne jamais décevoir les supporters pendant ce tournoi, Rexona s'est associée à la légende du football mexicain Oribe « El Cepillo » Peralta pour prendre la place de Duran, 25 ans, chef cuisinier et fan de football de longue date, lui offrant ainsi l'opportunité de vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ chez lui.

Après tout, certains des moments les plus marquants et mémorables du tournoi sont l'œuvre de ceux qui sont appelés à entrer en jeu, et cette fois-ci, ce remplacement a permis à un supporter de ne pas passer à côté d'un moment décisif. Peralta a pris le relais pour assurer son service à Las Tlayudas, permettant ainsi à Duran de troquer son travail contre une place au stade emblématique de Mexico et d'assister au match en direct.

« Ayant représenté le Mexique lors de la Coupe du Monde de la FIFA™, je sais quelle fierté et quelle pression cela implique de porter le maillot de son pays sur la scène internationale. Ce que je n'avais pas encore vécu jusqu'à présent, c'était la fierté et la pression ressenties par les millions de personnes qui travaillent dans les coulisses pour que ce tournoi puisse avoir lieu », a déclaré Peralta.

« Des professionnels de l'hôtellerie aux chauffeurs, en passant par les médecins et les infirmiers, ceux qui assurent le bon déroulement de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ n'ont souvent pas l'occasion d'en profiter eux-mêmes. Ce fut un honneur de remplacer Juanito et de l'aider à vivre un moment unique. Mais après une journée de travail, je pense qu'il est clair que mes talents sont davantage adaptés au football », a poursuivi Peralta.

Les études menées par Rexona ont également révélé que 79 % des supporters interrogés avaient déjà manqué des moments sportifs majeurs en raison de leurs obligations quotidiennes.

Pourtant, les supporters sont bien décidés à prendre part à l'événement. 90 % des personnes interrogées affirment qu'il est important pour elles de voir leur équipe nationale jouer à domicile lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, et 60 % prévoient d'aménager leurs horaires de travail en fonction des matchs clés. En effet, 88 % d'entre eux seraient ravis que quelqu'un prenne le relais pour les remplacer afin qu'ils puissent profiter pleinement du tournoi.

« Le football a cette capacité unique de rassembler les gens, mais lorsque le tournoi se déroule près de chez soi, tout le monde n'a pas la chance d'en profiter. Nous avons adoré l'idée de mettre à profit notre statut de sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et les panneaux de remplacement emblématiques pour permettre à un supporter d'être « remplacé » pendant son service et de prendre place dans les tribunes pour assister au match.

« Depuis plus de 120 ans, Rexona s'engage à ne jamais vous décevoir. C'était l'occasion de concrétiser cette promesse grâce au remplacement de toute une vie », a déclaré Ben Curtis, vice-président mondial de la marque Rexona.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme plus large de Rexona pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui met en avant et célèbre le caractère imprévisible de la compétition. La marque cherche ainsi à aller au-delà du sponsoring traditionnel en saisissant des occasions de mettre à l'honneur les supporters, les joueurs et les communautés qui rendent possible ce grand moment du football.

NOTES AUX RÉDACTEURS

Méthodologie de l'étude :

L'étude a été menée par Edelman Intelligence auprès de 2 000 supporters de football mexicains âgés de 18 ans et plus, entre le 15 et le 18et le juin 2026.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PGubYwzVsPE

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/3000847/Rexona.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/3000876/Rexona.jpg