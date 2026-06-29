FUSSBALLLEGENDE ORIBE PERALTA ÜBERNAHM DIE SCHICHT EINES FANS, DAMIT DIESER DAS SPIEL MEXIKO GEGEN TSCHECHIEN NICHT VERPASST

Als offizieller Sponsor der Auswechseltafeln der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ bescherte Rexona einem besonders engagierten Fan den Auswechselmoment seines Lebens, damit dieser die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ im eigenen Land miterleben konnte.

MEXIKO-STADT, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal seit einer Generation haben mexikanische Fans die Gelegenheit, ihre Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ auf heimischem Boden spielen zu sehen.

FOOTBALL LEGEND ORIBE PERALTA WORKED A FAN'S SHIFT SO THEY DIDN'T MISS MEXICO VS CZECHIA Speed Speed Rexona Sponsored Official FIFA World Cup 2026™ Substitution Boards Oribe Peralta surprises Juanito Duran at work before covering his shift.

Dennoch werden viele während der Spiele arbeiten müssen. Eine neue Studie der führenden Deodorant- und Antitranspirant-Marke Rexona zeigt, dass 60 % der befragten mexikanischen Fans davon ausgehen, aufgrund privater Verpflichtungen mindestens ein Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ zu verpassen. Dies verdeutlicht den Spagat, den viele während des größten Fußballturniers dieses Sommers meistern müssen, wenn sie ihre alltäglichen Verpflichtungen mit ihrer Leidenschaft für den Sport unter einen Hut bringen müssen.

Juanito Duran war einer von ihnen. Im Vorfeld des letzten Gruppenspiels Mexikos entdeckte Rexona einen Beitrag auf seinem Instagram-Profil, in dem er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, erneut ein Spiel Mexikos verpasst zu haben.

Als offizieller Sponsor der Auswechseltafeln der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ und als Marke, die sich dazu verpflichtet hat, die Fans während dieses Turniers niemals im Stich zu lassen, hat sich Rexona mit der mexikanischen Fußballlegende Oribe „El Cepillo" Peralta zusammengetan, um für den 25-jährigen Duran – einen Koch und lebenslangen Fußballfan – einzuspringen und ihm die Möglichkeit zu geben, die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ im eigenen Land mitzuerleben.

Schließlich stammen einige der wichtigsten und unvergesslichsten Momente des Turniers von jenen, die als Einwechselspieler zum Einsatz kommen, und dieses Mal trug diese Einwechslung dazu bei, dass ein Fan einen entscheidenden Moment nicht verpasste. Peralta sprang ein, um Durans Schicht bei „Las Tlayudas" zu übernehmen, sodass dieser seine Arbeit gegen einen Platz im legendären Stadion von Mexiko-Stadt eintauschen und das Spiel live miterleben konnte.

„Da ich Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft™ vertreten habe, weiß ich, welchen Stolz und welchen Druck es mit sich bringt, das Trikot seines Landes auf der internationalen Bühne zu tragen. Was ich bis jetzt noch nicht erlebt hatte, war der Stolz und der Druck, den die Millionen von Menschen empfinden, die hinter den Kulissen daran arbeiten, das Turnier zu ermöglichen", sagte Peralta.

„Von Mitarbeitern im Gastgewerbe über Fahrer bis hin zu Ärzten und Pflegekräften – die Menschen, die die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ am Laufen halten, verpassen oft die Gelegenheit, das Ereignis selbst mitzuerleben." Es war mir eine Ehre, für Juanito einzuspringen und ihm dabei zu helfen, Teil eines einmaligen Moments zu sein. Aber nach einem Tag im Job ist mir klar geworden, dass meine Talente besser zum Fußball passen", fuhr Peralta fort.

Die Untersuchung von Rexona ergab zudem, dass 79 % der befragten Fans bereits wichtige Sportmomente aufgrund privater Verpflichtungen verpasst haben.

Dennoch sind die Fans fest entschlossen, hautnah dabei zu sein. 90 % der Befragten geben an, dass es ihnen wichtig ist, die Spiele ihrer Nationalmannschaft während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ zu Hause zu verfolgen, und 60 % planen, ihre Arbeitszeiten an wichtige Spiele anzupassen. Tatsächlich würden 88 % es begrüßen, wenn jemand ihre Aufgaben übernehmen würde, damit sie das Turnier hautnah miterleben können.

„Fußball hat die einzigartige Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, aber wenn das Turnier vor der eigenen Haustür stattfindet, hat nicht jeder die Möglichkeit, es mitzuerleben." Uns gefiel die Idee, unsere Rolle als offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ und die legendären Auswechseltafeln zu nutzen, um einem Fan die Möglichkeit zu geben, von seiner Schicht „ausgewechselt" zu werden und stattdessen einen Platz im Stadion einzunehmen.

„Seit über 120 Jahren setzt sich Rexona dafür ein, Sie niemals im Stich zu lassen. Das war die Gelegenheit, dieses Versprechen mit dem Wechsel meines Lebens in die Tat umzusetzen", sagte Ben Curtis, Global Brand Vice President bei Rexona.

Die Aktion ist Teil des umfassenden Programms von Rexona zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026™, das den unvorhersehbaren Charakter des Turniers hervorhebt und feiert. Dabei sucht die Marke nach Momenten, die über das traditionelle Sponsoring hinausgehen, und nutzt Gelegenheiten, um die Fans, Spieler und Gemeinschaften zu würdigen, die diesen größten Moment des Fußballs erst möglich machen.

HINWEIS FÜR DIE REDAKTION

Untersuchungsmethodik:

Die Untersuchung wurde von Edelman Intelligence unter 2.000 mexikanischen Fußballfans ab 18 Jahren zwischen dem 15. und 18. . Juni 2026 durchgeführt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PGubYwzVsPE

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000847/Rexona.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000876/Rexona.jpg