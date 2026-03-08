Três novos modelos de equipamentos e o lançamento do LGMG ProCare reforçam a expansão global contínua

LAS VEGAS, 8 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Na CONEXPO-CON/AGG 2026 em Las Vegas, que foi concluída em 7 de março, a LGMG apresentou três novos modelos em suas linhas de plataformas de trabalho aéreo, manipuladores telescópicos e equipamentos para movimentação de materiais, além de detalhar iniciativas para fortalecer suas operações na América do Norte. A empresa também exibiu seu portfólio de equipamentos de mineração, destacando o desenvolvimento de produtos e as melhorias em serviços voltados às necessidades dos clientes regionais.

A LGMG apresenta novos produtos e iniciativas de serviços na CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/LGMG)

Aproveitando sua presença crescente na América do Norte, a LGMG continua investindo em P&D localizado e no desenvolvimento de produtos orientado pelo mercado. Equipamentos personalizáveis, adaptados ao desempenho regional e padrões regulatórios refletem esse foco. Na exposição, demonstrações de equipamentos ao vivo e zonas de simulação de operação inteligente proporcionaram uma visão prática das capacidades das máquinas e do desempenho operacional.

No primeiro dia da exposição, a LGMG realizou um evento de lançamento exclusivo para apresentar três novos modelos: a plataforma elevatória telescópica de 125 pés, o manipulador telescópico H1256 e a empilhadeira elétrica contrabalançada da série X7. Esses lançamentos reforçam a posição da empresa em acesso a grandes alturas, elevação de cargas pesadas e movimentação de materiais eletrificada, atendendo empreiteiras, empresas de locação e operadores industriais que buscam soluções com maior produtividade e menores emissões.

Complementando seu portfólio de equipamentos, a LGMG apresentou sua nova marca de serviços, a "LGMG ProCare", baseada no compromisso de serviço "Sempre Disponível, Sempre Confiável." O programa reforça a rede global de serviços da empresa e suas capacidades de suporte local, visando fortalecer a agilidade no pós-venda e a disponibilidade de peças em mercados estratégicos.

Durante o evento, a LGMG firmou acordos de cooperação com parceiros estratégicos globais, expandindo ainda mais sua rede de colaboração internacional. A empresa também garantiu pedidos de compra potenciais, refletindo o engajamento sustentado dos clientes e a confiança do mercado.

A CONEXPO-CON/AGG 2026 serviu como plataforma para demonstrar a força da marca LGMG e suas capacidades técnicas, reafirmando seu compromisso em atender os mercados locais e os clientes globais. Visando o futuro, a empresa continuará investindo em tecnologias essenciais, aprimorando as operações locais e fortalecendo parcerias estratégicas para sustentar seu crescimento de longo prazo no setor de equipamentos de construção.

Para mais informações sobre a exibição da LGMG na CONEXPO-CON/AGG 2026, acesse https://www.lgmg.com.cn

