A maior companhia aérea da Coreia do Sul, a Korean Air seleciona a Ramco Aviation

Assina acordo multimilionário para acelerar a transformação tecnológica de seu novo complexo de manutenção de motores – a maior instalação de MRO de motores da Ásia

CHICAGO, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Especialista em software de aviação global, Ramco Systems anunciou seu envolvimento estratégico com a Korean Air, uma companhia aérea de bandeira da Coreia do Sul e sua maior companhia aérea, para implementar seu principal software de aviação, o Ramco Aviation Suite no Centro de Manutenção de Motores da Korean Air.

Ramco & Korean Air team at the MRO Americas 2024, Chicago

A implementação do software de aviação da Ramco substituirá vários sistemas legados para agilizar as operações nas oficinas de motores atuais e nos locais de expansão planejados. Com funcionalidades abrangentes específicas de MRO e publicações eletrônicas integradas, a Ramco Aviation será a base tecnológica da Korean Air. A robusta solução Engine MRO da Ramco atenderá aos planos de expansão atuais e futuros da companhia aérea, fortalecendo assim suas capacidades de manutenção de motores de aeronaves e solidificando a presença no segmento MRO.

Chan Woo Jung, vice-presidente e chefe da divisão de manutenção e engenharia da Korean Air, disse: "As companhias aéreas hoje estão enfrentando a necessidade de manutenção eficiente dos motores. Estas necessidades levaram-nos a embarcar na nossa ambiciosa jornada para construir o maior complexo de manutenção de motores da Ásia e expandir as nossas capacidades para prestar assistência a mais tipos de motores. A implementação dos recursos de MRO de motores da Ramco nos ajudará a melhorar a eficiência e a precisão de nossas instalações e a estabelecer novos padrões na manutenção de motores, posicionando-nos como um dos principais fornecedores de MRO".

Comentando sobre o sucesso da Ramco no segmento de MRO, Sundar Subramanian, CEO da Ramco Systems, disse: "Estamos entusiasmados em unir forças com a Korean Air e apoiá-la em sua jornada de expansão para emergir como líder em MRO fornecedor, globalmente. Nosso foco incansável na construção da melhor suíte de MRO da categoria, completa com funcionalidades especializadas de Engine MRO, provou ser um divisor de águas."

O Ramco Aviation Suite tem a confiança de mais de 24.000 usuários para gerenciar mais de 4.000 aeronaves em todo o mundo. Com mais de 90 organizações de aviação a bordo, a Ramco é a solução preferida das principais companhias aéreas, MROs terceirizados, grandes operadores de helicópteros, organizações líderes de defesa e grandes empresas de mobilidade aérea urbana em todo o mundo.

Sobre a Korean Air:

Servindo o mundo há mais de 55 anos, a Korean Air é uma das 20 maiores companhias aéreas do mundo, transportando mais de 27 milhões de passageiros em 2019. Com seu hub global no Aeroporto Internacional de Incheon (ICN), a companhia aérea atende 110 cidades em 39 países nos cinco continentes com uma frota moderna de 160 aeronaves e mais de 20.000 funcionários profissionais.

Para obter mais informações sobre a Korean Air, visite www.koreanair.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2383759/Korean_Air_Ramco.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1923662/Ramco_Logo.jpg

