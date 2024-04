Korean Air, la plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud, choisit Ramco Aviation

Signature d'une transaction de plusieurs millions de dollars pour accélérer la transformation technologique de son nouveau complexe de maintenance de moteurs – la plus grande installation de maintenance des moteurs d'Asie

CHICAGO, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le spécialiste mondial des logiciels d'aviation, Ramco Systems a annoncé sa collaboration stratégique avec Korean Air , un transporteur national de la Corée du Sud et sa plus grande compagnie aérienne, pour mettre en œuvre son logiciel d'aviation phare, Ramco Aviation Suite au sein du centre de maintenance des moteurs de Korean Air.

Ramco & Korean Air team at the MRO Americas 2024, Chicago

La mise en œuvre du logiciel d'aviation de Ramco remplacera plusieurs systèmes existants afin de rationaliser les opérations dans les ateliers de moteurs actuels et les sites d'expansion prévus. Avec des fonctionnalités complètes spécifiques aux opérations de MRO et des publications électroniques intégrées, Ramco Aviation sera la base technologique de Korean Air. La solution Engine MRO robuste de Ramco répondra aux plans d'expansion actuels et futurs de la compagnie aérienne, renforçant ainsi ses capacités de maintenance des moteurs d'avion et consolidant sa présence dans le segment MRO.

Chan Woo Jung, vice-président et chef de la division Maintenance et ingénierie de Korean Air, a déclaré : « Les compagnies aériennes sont aujourd'hui confrontées à la nécessité d'une maintenance efficace des moteurs. Ces besoins nous ont incités à nous lancer dans notre ambitieux projet de construction du plus grand complexe de maintenance de moteurs d'Asie et d'extension de nos capacités afin d'assurer la maintenance d'un plus grand nombre de types de moteurs. La mise en œuvre des capacités Engine MRO de Ramco nous aidera à améliorer l'efficacité et la précision de nos installations et à établir de nouvelles normes en matière de maintenance des moteurs, nous positionnant ainsi comme un fournisseur MRO de premier plan. »

Commentant le succès de Ramco dans le segment MRO, Sundar Subramanian, PDG de Ramco Systems, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Korean Air et de les soutenir et de l'aider dans son expansion pour devenir le principal fournisseur de MRO au niveau mondial. L'attention constante que nous portons à la création d'une suite MRO de premier ordre, dotée de fonctionnalités MRO spécialisées pour les moteurs, s'est avérée changer la donne. »

Ramco Aviation Suite a la confiance de plus de 24 000 utilisateurs pour gérer plus de 4 000 aéronefs à l'échelle mondiale. Avec plus de 90 organisations aéronautiques qui l'utilisent, Ramco est la solution de choix pour les principales compagnies aériennes, les MRO tierces, les grands opérateurs d'hélicoptères, les principales organisations de défense et les grandes entreprises de mobilité aérienne urbaine dans le monde.

À propos de Korean Air :

Au service du monde depuis plus de 55 ans, Korean Air fait partie du top 20 des compagnies aériennes mondiales, transportant plus de 27 millions de passagers en 2019. Avec son hub mondial à l'aéroport international d'Incheon (ICN), la compagnie aérienne dessert 110 villes dans 39 pays sur cinq continents avec une flotte moderne de 160 avions et plus de 20 000 employés professionnels.

Pour en savoir plus sur Korean Air, veuillez consulter le site www.koreanair.com