A Microland e a Clifford Chance alcançam de forma colaborativa o credenciamento de 5 estrelas de classe mundial para o service desk

BANGALORE, Índia, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland Limited, líder global em transformação digital, anunciou hoje que foi premiada com a prestigiosa classificação de 5 estrelas de classe mundial pelo Service Desk Institute (SDI), o credenciador do setor que certifica a qualidade das operações de serviço e suporte de TI em todo o mundo. Esta acreditação reconhece nossos esforços incansáveis na prestação de serviços superiores aos funcionários da Clifford Chance e suas partes interessadas globais. A Microland é a terceira empresa a nível mundial e a primeira empresa na Índia a obter este reconhecimento. Temos a honra de compartilhar essa distinção com a Clifford Chance, o primeiro escritório de advocacia do mundo a garantir esse reconhecimento. Nossa parceria com a Clifford Chance foi saudada pela SDI como incomparável e autêntica, consolidando ainda mais nosso compromisso de fornecer serviços excepcionais.

Em meio a mudanças operacionais dinâmicas, nossa equipe de service desk tem prestado um excelente serviço de forma consistente. Nosso service desk contribuiu significativamente para a capacidade da Clifford Chance de se adaptar às mudanças nas práticas de trabalho nos últimos anos. Isso destaca o compromisso e o esforço de nossa equipe de service desk, que se esforça continuamente para fornecer serviços de alta qualidade, melhorar as operações de TI e capacitar a Clifford Chance para oferecer suporte excepcional a seus parceiros e clientes globais.

Nossos investimentos conjuntos e esforços colaborativos com a Clifford Chance desempenharam um papel crucial na obtenção desse credenciamento. Essa dedicação compartilhada nos permitiu aprimorar nossos recursos de service desk e oferecer um suporte incomparável. A acreditação é uma prova da nossa busca incansável pela excelência e reflete os esforços de colaboração da Microland e da Clifford Chance.

Karthikeyan Krishnan, vice-presidente sênior e líder regional da Microland – Europa, Oriente Médio e África, disse: "Estamos muito satisfeitos por termos alcançado uma classificação de 5 estrelas de classe mundial da SDI. Os Microlanders trabalharam diligentemente para melhorar a prestação de serviços e alcançar uma excepcional satisfação do cliente para empresas globais. É reconfortante ver nossos esforços reconhecidos com a classificação mais alta. Continuamos dedicados à melhoria contínua e estamos comprometidos em manter essa classificação de 5 estrelas de classe mundial de forma consistente nos próximos anos."

David Wright, diretor de valor e inovação da SDI, elogiou os esforços da equipe, dizendo: "Observamos uma equipe brilhante no trabalho em primeira mão durante a auditoria, e todos devem estar muito orgulhosos do que alcançaram. Esta classificação é um verdadeiro reflexo da paixão e dedicação da Microland em possibilitar o valor do negócio e impulsionar melhorias sustentáveis. Estendo meus parabéns a toda a equipe por obter uma acreditação 5 estrelas de classe mundial, o que é uma reflexão digna de seu compromisso e trabalho árduo."

Kieran Charnock, diretor de gerenciamento de serviços da Clifford Chance, elogiou o esforço estelar da equipe, dizendo: "Estamos entusiasmados por alcançar a classificação de 5 estrelas de classe mundial da SDI com a Microland. Por mais de uma década, trabalhamos incansavelmente com a Microland para cocriar valor, promovendo confiança e colaboração. É esse relacionamento duradouro que nos capacitou a oferecer consistentemente o mais alto nível de serviço às nossas partes interessadas globais."

Sobre a Microland

A Microland está comprometida em "Fazer o Digital Acontecer", permitindo que a tecnologia faça mais e se intrometa menos. Eles facilitam a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio de seu extenso portfólio de serviços, incluindo nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Incorporada em 1989 e sediada em Bangalore, na Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centros de distribuição na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Sobre a Clifford Chance

A Clifford Chance é um dos escritórios de advocacia mais proeminentes do mundo, com expressiva profundidade e variedade de recursos nos cinco continentes. Como uma parceria global única e totalmente integrada, nos orgulhamos de nossa maneira de trabalhar acessível, colegiada e baseada em equipe. Esforçamo-nos sempre para superar as expectativas dos nossos clientes, que incluem empresas de todos os setores comerciais e industriais, governos, reguladores, organismos comerciais e organizações sem fins lucrativos. Fornecemos a eles consultoria e informações jurídicas da mais alta qualidade, que combinam os padrões globais da empresa com uma profunda experiência local.

Sobre o Service Desk Institute (SDI)

O Service Desk Institute (SDI) define os padrões de service desk de melhores práticas reconhecidos globalmente que fornecem referências claras e mensuráveis para operações e profissionais de service desk. Os padrões são projetados para incentivar os service desks a adotar e valorizar as melhores práticas, a fim de aumentar a qualidade da prestação de serviços.

