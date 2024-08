Microland und Clifford Chance erreichen gemeinsam World Class-5-Sterne-Akkreditierung für den Service-Desk

BENGALURU, Indien, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Microland Limited, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es vom Service Desk Institute (SDI), dem Branchenakkreditierer, der die Qualität von IT-Service- und -Supportabläufen weltweit zertifiziert, mit dem angesehenen World Class 5-Sterne-Rating ausgezeichnet wurde. Diese Akkreditierung ist eine Anerkennung unserer unermüdlichen Bemühungen, den Mitarbeitern von Clifford Chance und ihren weltweiten Stakeholdern erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Microland ist das dritte Unternehmen weltweit und das erste Unternehmen in Indien, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung mit Clifford Chance zu teilen, der ersten Anwaltskanzlei der Welt, die diese Anerkennung erhält. Unsere Partnerschaft mit Clifford Chance wurde von SDI als beispiellos und authentisch bezeichnet, was unser Engagement für die Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen weiter unterstreicht.

Inmitten dynamischer betrieblicher Veränderungen hat unser Service-Desk-Team durchgehend hervorragenden Service bereitgestellt. Unser Service-Desk hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich Clifford Chance in den letzten Jahren an die sich verändernden Arbeitsweisen anpassen konnte. Dies unterstreicht das Engagement und den Einsatz unseres Service-Desk-Teams, das sich kontinuierlich darum bemüht, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, den IT-Betrieb zu verbessern und Clifford Chance in die Lage zu versetzen, seinen globalen Partnern und Kunden hervorragenden Support zu bieten.

Unsere gemeinsamen Investitionen und Bemühungen mit Clifford Chance haben eine entscheidende Rolle bei der Erlangung dieser Akkreditierung gespielt. Dieses gemeinsame Engagement hat es uns ermöglicht, unsere Service-Desk-Fähigkeiten zu verbessern und einen unvergleichlichen Support zu bieten. Die Akkreditierung ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und spiegelt die gemeinsamen Bemühungen von Microland und Clifford Chance wider.

Karthikeyan Krishnan, Senior Vice President und Geo Leader Europa, Naher Osten und Afrika bei Microland, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir von SDI ein World Class 5-Sterne-Rating erhalten haben. Die Mitarbeiter von Microland haben unermüdlich daran gearbeitet, die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern und eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit für globale Unternehmen zu erreichen. Es ist sehr erfreulich, dass unsere Bemühungen mit der höchsten Bewertung anerkannt werden. Wir bemühen uns weiterhin um kontinuierliche Verbesserungen und sind entschlossen, diese World Class-5-Sterne-Bewertung auch in den kommenden Jahren beizubehalten."

David Wright, Chief Value and Innovation Officer bei SDI, lobte die Bemühungen des Teams mit den Worten: „Wir haben während des Audits ein hervorragendes Team bei der Arbeit beobachtet, und alle sollten sehr stolz auf das sein, was sie erreicht haben. Diese Bewertung spiegelt die Leidenschaft und das Engagement von Microland wider, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und nachhaltige Verbesserungen zu erzielen. Ich gratuliere dem gesamten Team zur Erlangung der World Class-5-Sterne-Akkreditierung, die sein Engagement und seine harte Arbeit würdig widerspiegelt.

Kieran Charnock, Director of Service Management bei Clifford Chance, lobte die herausragenden Leistungen des Teams: „Wir sind begeistert, dass wir mit Microland das World Class 5-Sterne-Rating von SDI erhalten haben. Seit über einem Jahrzehnt arbeiten wir unermüdlich mit Microland zusammen, um gemeinsam Werte zu schaffen und Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern. Diese dauerhafte Beziehung hat uns in die Lage versetzt, unseren globalen Stakeholdern stets ein Höchstmaß an Service zu bieten.

Informationen zu Microland

Microland hat sich dem Motto „Making Digital Happen" verschrieben, indem es der Technologie erlaubt, mehr zu tun und weniger zu stören. Microland erleichtert Unternehmen den Übergang zur digitalen Infrastruktur der nächsten Generation durch sein umfangreiches Serviceportfolio, das Cloud- und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und industrielles Internet der Dinge umfasst. Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz im indischen Bengaluru. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.500 Digital-Experten in Niederlassungen und Versandzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

Über Clifford Chance

Clifford Chance ist eine der weltweit führenden Anwaltskanzleien, die über ein breites Spektrum an Ressourcen auf fünf Kontinenten verfügt. Als eine einzige, voll integrierte globale Partnerschaft sind wir stolz auf unsere zugängliche, kollegiale und teamorientierte Arbeitsweise. Wir sind stets bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, zu denen Unternehmen aus allen Handels- und Industriesektoren, Regierungen, Aufsichtsbehörden, Berufsverbände und gemeinnützige Organisationen gehören. Wir bieten ihnen qualitativ hochwertige Beratung und juristische Kenntnisse, die die globalen Standards der Kanzlei mit fundiertem lokalem Fachwissen verbinden.

Über das Service Desk Institute (SDI)

Das Service Desk Institute (SDI) legt die weltweit anerkannten Best-Practice-Standards für Service-Desks fest, die klare und messbare Maßstäbe für Service-Desk-Abläufe und -Experten setzen. Die Standards sollen Service-Desks dazu ermutigen, bewährte Verfahren zu übernehmen und zu nutzen, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern.

