Microland et Clifford Chance obtiennent ensemble l'accréditation World Class 5 étoiles pour le service desk

BANGALORE, Inde, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Microland Limited, un chef de file mondial de la transformation numérique, annonce aujourd'hui avoir reçu la prestigieuse note World Class 5 étoiles du Service Desk Institute (SDI), l'organisme d'accréditation du secteur qui certifie la qualité des services informatiques et des opérations d'assistance dans le monde entier. Cette accréditation reconnaît nos efforts incessants pour fournir des services de qualité supérieure aux employés de Clifford Chance et à ses parties prenantes internationales. Microland est la troisième entreprise au monde et la première en Inde à obtenir cette distinction. Nous sommes honorés de partager cette distinction avec Clifford Chance, le premier cabinet d'avocats au monde à obtenir cette reconnaissance. Notre partenariat avec Clifford Chance a été salué par le SDI comme étant sans égal et authentique, consolidant ainsi notre engagement à fournir des services exceptionnels.

Dans un contexte de changements opérationnels dynamiques, notre équipe du service d'assistance a toujours fourni un service exceptionnel. Notre service desk a contribué de manière significative à la capacité de Clifford Chance à s'adapter à l'évolution des pratiques de travail au cours des dernières années. Cela souligne l'engagement et les efforts de notre équipe de service desk, qui s'efforce continuellement de fournir des services de haute qualité, d'améliorer les opérations informatiques et de permettre à Clifford Chance de fournir un soutien exceptionnel à ses partenaires et clients mondiaux.

Nos investissements conjoints et nos efforts de collaboration avec Clifford Chance ont joué un rôle crucial dans l'obtention de cette accréditation. Ce dévouement partagé nous a permis d'améliorer les capacités de notre service d'assistance et de fournir un soutien inégalé. Cette accréditation témoigne de notre quête incessante d'excellence et reflète les efforts de collaboration entre Microland et Clifford Chance.

Karthikeyan Krishnan, Senior Vice President and Geo Leader - Europe, Moyen-Orient et Afrique, Microland, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu un classement World Class 5 étoiles de la part du SDI. Microlanders a travaillé avec diligence pour améliorer la prestation de services et atteindre une satisfaction exceptionnelle de la clientèle pour les entreprises mondiales. Il est réconfortant de voir nos efforts reconnus par l'attribution de la note la plus élevée. Nous restons attachés à l'amélioration continue et nous nous engageons à maintenir ce classement World Class 5 étoiles dans les années à venir ».

David Wright, Chief Value and Innovation Officer, SDI, a salué les efforts de l'équipe en déclarant : « Nous avons pu observer de près le travail d'une équipe brillante au cours de l'audit, et tout le monde peut être très fier de ce qu'elle a accompli. Ce classement reflète la passion et l'engagement de Microland à créer de la valeur pour l'entreprise et à apporter des améliorations durables. J'adresse mes félicitations à toute l'équipe pour l'obtention de l'accréditation World Class 5 étoiles, qui est le reflet de leur engagement et de leur travail acharné ».

Kieran Charnock, directeur de la gestion des services chez Clifford Chance, salue les efforts de l'équipe : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu le classement World Class 5 étoiles du SDI avec Microland. Pendant plus d'une décennie, nous avons travaillé sans relâche avec Microland pour co-créer de la valeur, en favorisant la confiance et la collaboration. C'est cette relation durable qui nous a permis de fournir sans relâche le plus haut niveau de service à nos parties prenantes internationales ».

À propos de Microland

Microland s'est engagé en faveur de la numérisation en permettant à la technologie d'en faire plus tout en étant moins intrusive. La société facilitent la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique de nouvelle génération grâce à leur vaste portefeuille de services comprenant le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Créé en 1989 et basé à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes numériques répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

À propos de Clifford Chance

Clifford Chance est l'un des plus importants cabinets d'avocats au monde. Il dispose d'une grande profondeur et d'un large éventail de ressources sur les cinq continents. En tant que partenariat mondial unique et totalement intégré, nous sommes fiers de notre approche, de notre collégialité et de notre travail d'équipe. Nous nous efforçons toujours de dépasser les attentes de nos clients, qui comprennent des entreprises de tous les secteurs commerciaux et industriels, des gouvernements, des régulateurs, des organismes commerciaux et des organisations à but non lucratif. Nous leur fournissons des conseils et des informations juridiques de la plus haute qualité, qui allient les normes mondiales du cabinet à une expertise locale approfondie.

À propos du Service Desk Institute (SDI)

Le Service Desk Institute (SDI) définit les normes de meilleures pratiques mondialement reconnues en matière de service desk, qui fournissent des repères clairs et mesurables pour les opérations et les professionnels du service desk. Les normes sont conçues pour encourager les bureaux de service à adopter et à valoriser les meilleures pratiques afin d'améliorer la qualité de la prestation de services.

