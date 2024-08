A Milliken & Company nomeia Allen Jacoby Presidente de Negócios Têxteis

SPARTANBURG, Carolina do Sul, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Milliken & Company, fabricante global diversificada, tem o prazer de anunciar Allen Jacoby como vice-presidente executivo e presidente de seu negócio têxtil, que assumirá total responsabilidade operacional pelo portfólio de produtos têxteis da empresa. Jacoby atua como diretor de estratégia e vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo e inovação da empresa desde 2021 e substituirá David Smith, que está se aposentando após 45 anos de serviço dedicado à Milliken e começou como estagiário e terminou como diretor.

Allen Jacoby se torna o novo vice-presidente executivo da Milliken e presidente de seu negócio têxtil.

"Allen é conhecido por seu pensamento empresarial e tem demonstrado a capacidade de estimular o crescimento e a criação de valor por meio de iniciativas estratégicas", disse Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "Estamos ansiosos por tudo o que ele realizará como novo líder do nosso negócio têxtil e desejamos a David o melhor à medida que ele avança em direção à sua merecida aposentadoria."

Durante o início da ocupação do seu cargo na Milliken, Jacoby liderou o crescimento de várias linhas de produtos no setor têxtil. Em 2013, assumiu a responsabilidade pelo segmento de aditivos plásticos do negócio químico da Milliken, onde liderou com sucesso as transições de tecnologia e implementou novas estratégias de crescimento. Antes da Milliken, Jacoby trabalhou como consultor para Scient e Arthur D. Little. Ele é bacharel em engenharia química pela Universidade de Purdue e possui MBA pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

"Estou honrado em liderar o negócio têxtil da Milliken e ansioso para trabalhar ao lado de nossa equipe dedicada para atender nossos clientes e continuar nosso legado de liderança no setor", disse Jacoby. "Tendo passado uma década neste negócio no início da minha carreira na Milliken, este é um momento de fechamento de ciclo e agradeço ao conselho e à liderança sênior por confiarem em mim para liderar."

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é líder global em fabricação, cujo foco na ciência dos materiais proporciona hoje os avanços de amanhã. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e fornecem soluções para seus clientes e comunidades. Com base em milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios têxteis, de pisos, químicos e de saúde, a empresa aproveita um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e as soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Sobre o Negócio Têxtil da Milliken

Com base em mais de 155 anos de pesquisa e desenvolvimento premiados, a divisão têxtil da Milliken & Company, com sede nos Estados Unidos, oferece um portfólio diversificado de têxteis técnicos que atendem a uma ampla gama de mercados globais, incluindo vestuário, automotivo e de transporte, construção e infraestrutura, hospitalidade, industrial, militar, decoração e vestuário de proteção. Focada em melhorar o desempenho, aumentar a proteção e promover a sustentabilidade dos tecidos, a Milliken fabrica soluções superiores e desenvolve inovações líderes que agregam valor à vida cotidiana. Somos inovadores têxteis focados em tecnologias e materiais revolucionários que impactam vidas e transformam indústrias. Saiba mais em textiles.milliken.com.

