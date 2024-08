Milliken & Company ernennt Allen Jacoby zum Präsidenten des Textilgeschäfts

SPARTANBURG, S.C., 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Der diversifizierte, weltweit tätige Hersteller Milliken & Company freut sich, Allen Jacoby als EVP und President des Textilgeschäfts bekannt zu geben, der damit die volle operative Verantwortung für das Textilproduktportfolio des Unternehmens übernimmt. Jacoby ist seit 2021 Chief Strategy Officer und SVP of Corporate Development and Innovation des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von David Smith an, der nach 45 Jahren engagierter Tätigkeit für Milliken in den Ruhestand geht, wobei er als Praktikant begann und sich bis in den Vorstand hocharbeitete.

„Allen ist für sein unternehmerisches Denken bekannt und hat seine Fähigkeit bewiesen, Wachstum und Wertschöpfung durch strategische Initiativen voranzutreiben", sagte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken. „Wir freuen uns auf alles, was er als neuer Leiter unseres Textilgeschäfts erreichen wird, und wünschen David auf seinem Weg in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute."

Während seiner ersten Amtszeit bei Milliken leitete Jacoby das Wachstum mehrerer Produktlinien im Textilgeschäft. Im Jahr 2013 übernahm er die Verantwortung für das Segment der Kunststoffadditive im Chemiegeschäft von Milliken, wo er erfolgreich Technologieumstellungen leitete und neue Wachstumsstrategien umsetzte. Vor seiner Tätigkeit bei Milliken arbeitete Jacoby als Berater für Scient und Arthur D. Little. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen von der Purdue University und einen MBA von der Wharton School an der University of Pennsylvania.

„Ich fühle mich geehrt, das Textilgeschäft von Milliken zu leiten und freue mich darauf, mit unserem engagierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden zu bedienen und unser Erbe als Branchenführer fortzuführen", sagte Jacoby. „Nachdem ich zu Beginn meiner Milliken-Karriere ein Jahrzehnt in diesem Geschäft verbracht habe, schließt sich jetzt der Kreis, und ich bin dem Vorstand und der Geschäftsleitung dankbar, dass sie mir die Führung anvertraut haben."

