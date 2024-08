Milliken & Company 任命 Allen Jacoby 為紡織業務總裁

南卡羅萊納州斯帕坦堡2024年8月28日 /美通社/ -- 多元化的全球製造商 Milliken & Company 欣然宣布 Allen Jacoby 擔任紡織業務執行副總裁兼主席,負責公司紡織產品組合的全部營運責任。Jacoby 自 2021 年以來一直擔任公司首席策略官兼企業發展和創新副總裁,並將接任 David Smith;David 為 Milliken 盡心盡力服務了 45 年,從實習生做起一直做到董事會,並即將退休。

Milliken 主席兼行政總裁 Halsey Cook 表示:「Allen 以其企業思維而聞名,已經證明有能力透過策略性的措施來推動成長和創造價值。我們期待他作為我們紡織業務的新領導者將完成的所有成就,並衷心祝福 David 邁向他應得的退休生活 。」

Allen Jacoby 成為 Milliken 的新任紡織業務執行副總裁兼主席。

在 Milliken 的早期任職期間,Jacoby 領導了紡織業務的幾個產品線的發展。2013 年,他負責 Milliken 化學業務的塑膠添加劑部門,成功領導技術轉型並實施新的增長策略。在加入 Milliken 之前,Jacoby 曾擔任 Scient 和 Arthur D. Little 的顧問。 他擁有 Purdue University 的化學工程學士學位,以及 University of Pennsylvania 的 The Wharton School 的工商管理碩士學位。

Jacoby 表示:「我很榮幸能夠帶領 Milliken 的紡織業務,渴望與我們的專業團隊一起合作,為客戶提供服務並延續我們在業界的領導地位。我在 Milliken 這個業務中花了十年,這是一個完整的時刻;我感謝董事會和高級領導人信任,讓我能帶領。」

Milliken 簡介

Milliken & Company 是全球製造領導者,專注於材料科學,為今天帶來明天的突破。從業界領先分子科技到可持續的創新設計,Milliken 創造的產品可以改善人的生活,為客戶和社區提供解決方案。憑藉在紡織品、地板、化學和醫療保健業務的數千項專利和應用組合,公司利用共同的誠信和卓越意識,為世世代代的世界帶來正面影響。請瀏覽 milliken.com,並在 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 上探索更多關於 Milliken 的好奇心和靈感來源的解決方案。

Milliken 的紡織業務簡介

憑藉超過 155 年的屢獲殊榮的研究與開發,美國 Milliken & Company 的紡織部門提供多元化的技術紡織品組合,服務範圍廣泛的全球市場,包括服裝、汽車和運輸、建築和基礎設施、酒店、工業、軍事、裝飾和防護衣。Milliken 專注於增強織物的性能、加強保護和推進可持續性,製造出優質的解決方案並開發領先的創新技術,為日常生活增添價值。我們是紡織創新者,專注於改變遊戲的技術和材料,這些技術和材料足以影響生活並改變業界。了解更多資訊,請瀏覽 textiles.milliken.com。

