A Moldávia sediará o 46º Congresso da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)

CHIȘINĂU, Moldávia, 20 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O 46º Congresso Mundial de Vinhas e Vinhos, em conjunto com a 23ª Assembleia Geral da OIV, será realizado na Moldávia de 16 a 20 de junho de 2025. Este evento histórico proporcionará uma oportunidade sem precedentes para a indústria vinícola do país, à medida que a Moldávia entra em um momento crítico em sua jornada rumo ao desenvolvimento sustentável. Organizada em colaboração com o Ministério da Agricultura e Indústria Alimentar, além do Escritório Nacional da Vinha e do Vinho (ONVV), a 46ª edição promete "abordar questões ligadas aos desafios futuros do setor vitivinícola" na capital da Moldávia, Chișinău. Flexionando seus músculos vitivinícolas como a capital global da Vinha e do Vinho em 2025, Chișinău se tornou um dos principais destinos turísticos da Europa Oriental.

República da Moldávia sediará o 46º Congresso Mundial de Vinha e Vinho em junho de 2025

O Congresso abordará preocupações pertinentes como "práticas vitivinícolas resilientes para ecossistemas sustentáveis", além de lidar com "tecnologias adaptativas e inovadoras em enologia sustentável". Resiliência nos negócios e saúde e segurança também estarão sob os holofotes no 46 º Congresso, situado no coração do vignoble da Moldávia.

Enquanto isso, os participantes são convidados a descobrir uma cultura vinícola única, já que passeios pela propriedade, eventos de networking e degustações destacam os vinhos emocionantes e os sabores originais do país. Impulsionados pela campanha # 10yearsofwinerevolution do Wine of Moldova, as principais partes interessadas se uniram sob um objetivo comum: a criação de uma indústria vinícola moderna, promovendo a sustentabilidade, a inovação tecnológica e galvanizada pela abrangente marca nacional Wine of Moldova. Enquanto isso, as partes interessadas investiram um capital significativo em projetos de equipamentos e infraestruturas, ajudando a construir um destino turístico moderno no século XXI. Esse desenvolvimento sustentável, aliado a uma crescente economia de exportação (14 maior), agora contribui com cerca de 3% do PIB total, ajudando as comunidades rurais a prosperar em um mercado globalizado. Hoje, um em cada quatro moldavos está conectado ao setor, enquanto os vinhos locais agora são enviados para mais de 70 países.

Encarregado de organizar um evento seminal no diário do setor, o 46º Congresso fortalecerá a posição da Moldávia como um participante influente na produção de vinhos premium. Tanto uma terra de tecnologias como de atrações culturais, a Moldávia está agora a posicionar-se como um país líder nos desenvolvimentos estruturais do setor da vinha e do vinho, nomeadamente com um projeto revolucionário de IA lançado em 2024, que continua a ser aclamado internacionalmente.

Em junho, o mundo estará assistindo a Moldávia e seus vinhos notáveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600882/46th_World_Congress_of_Vine_and_Wine.jpg

FONTE Wine of Moldova