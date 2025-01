La Moldavie accueillera le 46e congrès de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

CHIȘINĂU, Moldavie, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le 46e Congrès mondial de la vigne et du vin, qui se déroulera parallèlement à la 23e Assemblée générale de l'OIV, se tiendra en Moldavie du 16 au 20 juin 2025. Cet événement marquant offrira une opportunité sans précédent à l'industrie viticole du pays, alors que la Moldavie entre dans une phase critique de son parcours vers le développement durable. Organisée en collaboration avec le ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, ainsi qu'avec l'Office national de la vigne et du vin (ONVV), la 46e édition promet d'« aborder les questions liées aux futurs défis du secteur de la vigne et du vin » dans la capitale de la Moldavie, Chișinău. Capitale mondiale de la vigne et du vin en 2025, Chișinău est devenue une destination touristique de premier plan en Europe de l'Est.

Le congrès abordera des questions aussi pertinentes que les « pratiques viticoles résilientes pour des écosystèmes durables », ainsi que les « technologies adaptatives et innovantes dans le domaine de l'œnologie durable ». La résilience des entreprises et la santé et la sécurité seront également à l'honneur lors du 46e congrès, qui se tiendra au cœur du vignoble moldave.

Dans le même temps, les participants sont invités à découvrir une culture viticole unique, grâce à des visites de domaines, des événements de réseautage et des dégustations mettant en valeur les vins exaltants et les saveurs originales du pays. Portées par la campagne « 10 ans de révolution du vin » de Wine of Moldova, les principales parties prenantes se sont unies autour d'un objectif commun : la création d'une industrie vinicole moderne, promouvant la durabilité et l'innovation technologique, et galvanisée par la marque nationale Wine of Moldova. Entre-temps, les parties prenantes ont investi des capitaux considérables dans des projets d'équipement et d'infrastructure, contribuant ainsi à la construction d'une destination touristique moderne au XXIe siècle. Ce développement durable, allié à une économie d'exportation en plein essor (14e), contribue aujourd'hui à environ 3 % du PIB total, aidant les communautés rurales à prospérer sur un marché mondialisé. Aujourd'hui, un Moldave sur quatre est lié à l'industrie, et les vins locaux sont désormais expédiés dans plus de 70 pays.

Chargé d'accueillir un événement majeur dans l'agenda du secteur, le 46e congrès renforcera la position de la Moldavie en tant qu'acteur influent dans la production de vins de qualité supérieure. A la fois terre de technologies et d'attractions culturelles, la Moldavie se positionne aujourd'hui comme un pays leader dans les développements structurels du secteur de la vigne et du vin, notamment avec un projet révolutionnaire d'IA lancé en 2024, qui continue de faire parler de lui à l'international.

En juin, le monde entier aura les yeux rivés sur la Moldavie et ses vins remarquables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2600882/46th_World_Congress_of_Vine_and_Wine.jpg