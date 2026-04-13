A Movantis adere à Circle Payments Network para expandir a movimentação global de valores em tempo real pela América Latina e outros mercados

HOUSTON e NOVA YORK, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Movantis, a plataforma unificada de infraestrutura financeira que permite a movimentação global de valores em mercados complexos, anunciou hoje sua participação na Circle Payments Network (CPN), uma camada de coordenação que permite transações internacionais de stablecoins operadas pela Circle Technology Services, LLC.

Por meio dessa integração, a Movantis expande sua rede global de movimentação de valores, permitindo pagamentos internacionais sem interrupções e em tempo real em toda a América Latina e outros mercados.

Atualmente, a Movantis facilita a movimentação de mais de US$ 60 bilhões por ano nos mercados globais, apoiada por uma rede de mais de 80.000 locais de pagamento, mais de 70 operadores de transferência de dinheiro (MTOs) e parcerias sólidas com os principais varejistas e instituições financeiras que operam em mais de 130 países.

Ao conectar-se à CPN, a Movantis reforça sua infraestrutura multicanal com a incorporação de liquidações baseadas em stablecoins, permitindo que as empresas transfiram valores entre fronteiras com maior rapidez, transparência e confiabilidade.

A Movantis opera como uma Instituição Financeira Originária (OFI) nos Estados Unidos da América como uma transmissora de dinheiro licenciada e uma Instituição Financeira Beneficiária (BFI) em vários países da América Latina por meio de entidades licenciadas localmente. Isso possibilita fluxos de pagamento bidirecionais, permitindo que os clientes iniciem e recebam transações baseadas em stablecoins entre regiões, com recursos robustos de conversão em moeda fiduciária em mais de 10 países da América Latina.

"Estamos orgulhosos de integrar a Circle Payments Network e de ampliar os recursos de pagamentos em tempo real em conformidade com as normas que oferecemos aos nossos clientes", disse Salvador Yañez, Diretor de Produtos da Movantis. "Essa integração fortalece nossa infraestrutura financeira e permite fluxos de pagamentos transfronteiriços bidirecionais ininterruptos em toda a América Latina e em outros países, ajudando as empresas a operar e escalar com maior velocidade, confiança e eficiência."

"A integração da Movantis com a Circle Payments Network corrobora fluxos de pagamento baseados em stablecoins entre a América Latina e os mercados globais", disse Irfan Ganchi, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos de pagamentos da Circle. "Ao operar como uma instituição financeira originária e beneficiária na CPN, a Movantis permite a movimentação bidirecional de valores e amplia o acesso à infraestrutura de pagamento programável nos principais corredores."

Como os clientes da Movantis se beneficiam da Circle Payments Network

A integração oferece novos recursos para empresas que operam nos mercados globais por meio das entidades Movantis.

Pagamentos Internacionais: possibilita a movimentação internacional de dinheiro em tempo real através de canais de stablecoin, permitindo que as empresas enviem e recebam pagamentos globalmente com melhor velocidade de liquidação e gestão de liquidez.

possibilita a movimentação internacional de dinheiro em tempo real através de canais de stablecoin, permitindo que as empresas enviem e recebam pagamentos globalmente com melhor velocidade de liquidação e gestão de liquidez. Pagamentos B2B e B2C: oferece suporte a pagamentos mais rápidos e econômicos para parceiros de negócios e consumidores finais, incluindo freelancers, usuários de carteira e funcionários temporários, por meio de recursos de desembolso de alto volume e disponibilidade de pagamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

oferece suporte a pagamentos mais rápidos e econômicos para parceiros de negócios e consumidores finais, incluindo freelancers, usuários de carteira e funcionários temporários, por meio de recursos de desembolso de alto volume e disponibilidade de pagamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Folha de pagamento e pagamentos aos funcionários: permite a distribuição global da folha de pagamento e da remuneração entre moedas, garantindo pagamentos ininterruptos e oportunos para funcionários e gig workers, independentemente da localização.

permite a distribuição global da folha de pagamento e da remuneração entre moedas, garantindo pagamentos ininterruptos e oportunos para funcionários e gig workers, independentemente da localização. Serviços financeiros incorporados para plataformas: oferece suporte a recargas de carteiras em tempo real, emissão de cartões por meio de entidades reguladas e autorizadas, desembolsos instantâneos e serviços financeiros baseados em stablecoins para plataformas de fintech, marketplaces, instituições de crédito digitais e outras empresas digitais.

Esses recursos são fornecidos por meio da infraestrutura orientada por API da Movantis, permitindo que as empresas integrem serviços financeiros por meio de entidades licenciadas e autorizadas em suas plataformas, mantendo a conformidade, a eficiência operacional e a segurança.

"Esta parceria representa mais do que um novo canal de pagamento; é um passo em direção à redefinição de como a movimentação global de dinheiro opera", disse Ronald Alvarenga, diretor de inovação da Movantis. "Estamos construindo a base para a movimentação moderna de dinheiro: em tempo real, orientada por políticas, compatível com o design e globalmente interoperável."

Sobre a Movantis

A Movantis é uma plataforma unificada de infraestrutura financeira que permite a movimentação global de valores em mercados complexos. Construída sobre a base da Transnetwork LLC — incorporada nos Estados Unidos em 2002 — e na integração de empresas especializadas, incluindo Spectrum, Inswitch e Appriza, como parte de sua abordagem de aquisição estratégica, a plataforma combina recursos incorporados com uma forte conformidade regulatória e base de licenciamento em vários mercados. A Movantis conecta pagamentos, câmbio, emissão de cartões por meio de entidades licenciadas e autorizadas, infraestrutura de carteira e canais financeiros tradicionais e digitais em um sistema unificado projetado para operações internacionais e incorporadas. Por meio de sua infraestrutura e uma rede de marcas voltadas para o consumidor em toda a América Latina, as entidades da marca Movantis fazem a ponte entre os ecossistemas financeiros globais e o acesso ao mercado local — permitindo que empresas, plataformas fintech e parceiros alcancem os usuários finais com mais eficiência em vários mercados. Com um forte foco na América Latina e na conectividade global, as entidades da marca Movantis permitem que as empresas operem em ecossistemas complexos com velocidade, confiabilidade e escala. www.movantis.com.

Sobre a Circle Payments Network A

Circle Technology Services, LLC (CTS) é a operadora da Circle Payments Network (CPN) e oferece produtos e serviços a instituições financeiras que participam da CPN para facilitar seu acesso e integração a esta rede. A CPN conecta instituições financeiras participantes em todo o mundo, com a CTS servindo como prestadora de serviços de tecnologia para instituições financeiras participantes. Embora a CTS não detenha fundos nem gerencie contas em nome dos clientes, permitimos que o ecossistema global das instituições financeiras participantes se conecte diretamente umas com as outras, se comunique com segurança e se estabeleça diretamente entre si. A CTS não é parte nas transações entre instituições financeiras participantes facilitadas pela CPN, as quais utilizam a CPN para executar transações por sua própria conta e risco. O uso da CPN está sujeito às Regras da CPN e ao Acordo de Participação da CPN entre a CTS e uma instituição financeira participante.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2954385/Movantis_and_Circle_Logo.jpg

FONTE Movantis