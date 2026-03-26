Movantis surge como a nova marca por trás de uma plataforma unificada de movimentação de valores, respaldada por décadas de experiência

A plataforma reúne mais de 20 anos de infraestrutura de processamento e pagamento para movimentação instantânea de valores, desenvolvida por meio da TransNetwork e pela integração de múltiplas empresas especializadas como: Spectrum, Inswitch e Appriza, que combinam recursos incorporados com uma forte conformidade regulatória e base de licenciamento em vários mercados.

MIAMI, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante a Fintech Americas, a Movantis surge como a nova marca e identidade corporativa que unifica mais de duas décadas de infraestrutura de processamento e pagamento em uma única plataforma projetada para permitir a movimentação global de valores em mercados fragmentados e de alto crescimento.

Essa evolução reflete a consolidação de uma plataforma criada especificamente para organizações que operam em ecossistemas complexos, permitindo que empresas, bancos, plataformas fintech, players especializados, como Operadores de Transferência de Dinheiro (MTOs) e empresas globais movimentem valores entre os mercados por meio de uma única integração.

Ao unificar recursos financeiros por meio de entidades regulamentadas em trilhos tradicionais e digitais — incluindo transações transfronteiriças em tempo real, pagamentos, FX, emissão de cartões, infraestrutura de carteira e soluções financeiras incorporadas — as entidades da marca Movantis permitem que as empresas operem perfeitamente em mercados globais, eliminando a necessidade de gerenciar vários provedores, navegar pela complexidade regulatória ou depender de infraestrutura fragmentada.

"Por mais de duas décadas, construímos a infraestrutura necessária para operar em alguns dos mercados mais complexos do mundo", disse Gustavo Ruiz, presidente do conselho e diretor executivo (CEO) das entidades da marca Movantis. "A Movantis é a evolução natural desse trabalho, reunindo nossas soluções, nossa experiência e a força de uma equipe altamente especializada em uma plataforma unificada projetada para movimentar valores entre os mercados com certeza, inteligência e escala".

A movimentação de valores continua altamente fragmentada entre caminhos locais e globais, sistemas regulatórios e redes de pagamento regionais. As empresas em expansão internacional geralmente precisam integrar vários provedores, gerenciar a complexidade regulatória em todas as jurisdições e operar em infraestruturas desconectadas.

As entidades da marca Movantis enfrentam esse desafio orquestrando caminhos por meio de entidades financeiras regulamentadas, redes de liquidez e recursos de conformidade em uma plataforma unificada que simplifica as operações e permite que as empresas escalem em vários mercados com mais eficiência.

Construída sobre uma espinha dorsal operacional e regulatória comprovada em vários países da América Latina — uma das regiões mais complexas e de maior crescimento do mundo — as entidades da marca Movantis permitem que empresas globais operem em mais de 130 países, conectando sistemas locais com ecossistemas globais de terceiros por meio de uma única infraestrutura.

Hoje, nossa plataforma permite a movimentação de mais de US$ 60 bilhões em valores anualmente nos mercados globais, apoiada por uma rede robusta de mais de +80.000 locais de pagamento, mais de 70 MTOs e uma forte parceria com os principais varejistas e instituições financeiras.

Ao combinar conectividade com profunda experiência regional, as entidades da marca Movantis atuam como uma ponte estratégica entre a infraestrutura do mercado global e local, permitindo uma entrada mais rápida no mercado, operações simplificadas e crescimento transfronteiriço escalável.

O lançamento da Movantis é um marco decisivo na evolução da empresa, reforçando sua visão de longo prazo de construir a infraestrutura que impulsiona a movimentação global de valores em mercados cada vez mais variados.

Sobre a Movantis

Construída com base na TransNetwork - fundada nos Estados Unidos em 2002 — e na integração de empresas especializadas, incluindo Spectrum, Inswitch e Appriza, como parte de nossa abordagem de aquisição estratégica, a plataforma combina recursos incorporados com uma forte conformidade regulatória e base de licenciamento em vários mercados.

A Movantis conecta pagamentos, câmbio, emissão de cartões, infraestrutura de carteira e trilhos financeiros tradicionais e digitais em um sistema unificado projetado para operações financeiras internacionais e incorporadas.

Por meio de sua infraestrutura e uma rede de marcas voltadas para o consumidor em toda a América Latina, as entidades da marca Movantis fazem a ponte entre os ecossistemas financeiros globais e o acesso ao mercado local — permitindo que empresas, plataformas fintech e parceiros alcancem os usuários finais com mais eficiência em vários mercados.

Com um forte foco na América Latina e na conectividade global, as entidades da marca Movantis permitem que as empresas operem em ecossistemas complexos com velocidade, confiabilidade e escala.

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FONTE Movantis