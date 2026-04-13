Movantis se integra Circle Payments Network y fortalece su infraestructura financiera para el movimiento global de valor

HOUSTON y NUEVA YORK, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Movantis, la plataforma unificada de infraestructura financiera que habilita el movimiento global de valor en mercados complejos, anunció hoy su participación en Circle Payments Network (CPN), un protocolo de coordinación que permite transacciones transfronterizas con stablecoins, operada por Circle Technology Services, LLC.

A través de esta integración, Movantis expande su red global de movimiento de valor habilitando pagos transfronterizos en tiempo real y sin fricción a través de América Latina y otros mercados globales.

Movantis actualmente facilita el movimiento de más de $60 mil millones anuales a través de mercados globales, respaldada por una red de más de 80,000 puntos de pago, más de 70 operadores de transferencia de dinero (MTOs) y sólidas alianzas con retailers e instituciones financieras líderes que operan en más de 130 países.

Al conectarse a CPN, Movantis fortalece su infraestructura multi-riel incorporando liquidaciones basadas en stablecoins, permitiendo a las empresas mover valor entre fronteras con mayor velocidad, transparencia y confiabilidad.

Movantis opera tanto como Institución Financiera Originante (OFI) en los Estados Unidos como transmisor de dinero licenciado, y como Institución Financiera Beneficiaria (BFI) en varios países de América Latina a través de entidades locales con licencia. Esto habilita flujos de pago bidireccionales, permitiendo a los clientes iniciar y recibir transacciones basadas en stablecoins entre regiones, con sólidas capacidades de conversión a moneda local en más de 10 países latinoamericanos.

"Estamos orgullosos de unirnos a Circle Payments Network y expandir las capacidades de pago en tiempo real y cumplimiento normativo que ofrecemos a nuestros clientes", afirmó Salvador Yañez, Chief Product Officer de Movantis. "Esta integración fortalece nuestra infraestructura financiera y habilita flujos de pagos transfronterizos bidireccionales y siempre activos a través de América Latina y más allá, ayudando a las empresas a operar y escalar con mayor velocidad, confianza y eficiencia."

"La integración de Movantis con Circle Payments Network permite flujos de pago impulsados por stablecoins entre América Latina y los mercados globales", dijo Irfan Ganchi, SVP de Gestión de Producto, Pagos en Circle. "Al operar como institución financiera tanto originante como beneficiaria en CPN, Movantis habilita el movimiento bidireccional de valor y amplía el acceso a infraestructura de pagos programable en corredores clave."

Cómo se benefician los clientes de Movantis con Circle Payments Network

La integración desbloquea nuevas capacidades para las empresas que operan en mercados globales a través de las entidades de Movantis.

Pagos Transfronterizos: Habilita el movimiento internacional de dinero en tiempo real a través de rieles de stablecoins, permitiendo a las empresas enviar y recibir pagos globalmente con mayor velocidad de liquidación y gestión de liquidez.

Habilita el movimiento internacional de dinero en tiempo real a través de rieles de stablecoins, permitiendo a las empresas enviar y recibir pagos globalmente con mayor velocidad de liquidación y gestión de liquidez. Pagos B2B y B2C: Facilita pagos más ágiles y competitivos hacia socios comerciales y consumidores finales, incluyendo freelancers, usuarios de billeteras y trabajadores independientes, con capacidades de dispersión masiva y operación continua 24/7.

Facilita pagos más ágiles y competitivos hacia socios comerciales y consumidores finales, incluyendo freelancers, usuarios de billeteras y trabajadores independientes, con capacidades de dispersión masiva y operación continua 24/7. Pagos de Nómina y Fuerza Laboral: Habilita la distribución global de nómina y compensaciones en múltiples monedas, garantizando pagos fluidos y oportunos para empleados y trabajadores independientemente de su ubicación.

Habilita la distribución global de nómina y compensaciones en múltiples monedas, garantizando pagos fluidos y oportunos para empleados y trabajadores independientemente de su ubicación. Servicios Financieros Embebidos para Plataformas: Soporta recargas de billeteras en tiempo real, emisión de tarjetas a través de entidades reguladas y autorizadas, desembolsos instantáneos y servicios financieros basados en stablecoins para plataformas fintech, marketplaces, plataformas de crédito digital y otras empresas digitales.

Estas capacidades se entregan a través de la infraestructura API-driven de Movantis, permitiendo a las empresas integrar servicios financieros a través de entidades licenciadas y autorizadas en sus plataformas, manteniendo cumplimiento normativo, eficiencia operativa y seguridad.

"Esta alianza representa más que un nuevo riel de pago; es un paso hacia la redefinición de cómo opera el movimiento global de dinero", afirmó Ronald Alvarenga, Chief Innovation Officer de Movantis. "Estamos construyendo los cimientos del movimiento moderno de dinero: uno que sea en tiempo real, guiado por políticas, conforme por diseño e interoperable globalmente."

Acerca de Movantis

Movantis es una plataforma unificada de infraestructura financiera que habilita el movimiento global de valor en mercados complejos. Construida sobre la base de Transnetwork LLC —constituida en los Estados Unidos en 2002— y la integración de empresas especializadas, incluyendo Spectrum, Inswitch y Appriza, como parte de su enfoque de adquisiciones estratégicas, la plataforma combina capacidades embebidas con una sólida base de cumplimiento regulatorio y licencias en múltiples mercados. Movantis conecta pagos, FX, emisión de tarjetas a través de entidades licenciadas y autorizadas, infraestructura de billeteras y rieles financieros tradicionales y digitales en un sistema unificado diseñado para operaciones transfronterizas y embebidas. A través de su infraestructura y una red de marcas orientadas al consumidor en América Latina, las entidades de la marca Movantis conectan ecosistemas financieros globales con acceso a mercados locales, permitiendo a empresas, plataformas fintech y socios llegar a usuarios finales de forma más eficiente en múltiples mercados. Con un fuerte enfoque en América Latina y conectividad global, las entidades de la marca Movantis permiten a las empresas operar en ecosistemas complejos con velocidad, confiabilidad y escala. www.movantis.com

Acerca de Circle Payments Network

Circle Technology Services, LLC (CTS) es el operador de Circle Payments Network (CPN) y ofrece productos y servicios a las instituciones financieras que participan en CPN para facilitar su acceso e integración. CPN conecta a instituciones financieras participantes de todo el mundo, con CTS actuando como proveedor de servicios tecnológicos. Si bien CTS no custodia fondos ni administra cuentas en nombre de los clientes, habilitamos que el ecosistema global de instituciones financieras participantes se conecte directamente entre sí, se comunique de forma segura y liquide directamente entre ellas. CTS no es parte de las transacciones entre instituciones financieras participantes facilitadas por CPN, quienes utilizan CPN para ejecutar transacciones bajo su propio riesgo. El uso de CPN está sujeto a las Reglas de CPN y al Acuerdo de Participación en CPN entre CTS y una institución financiera participante.

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FUENTE Movantis