A nova funcionalidade RWA da Artrade «Fragments»: lançamento com um Picasso

PARIS, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Artrade tem o prazer de anunciar o lançamento de sua nova funcionalidade «Fragments»: com uma obra-prima física do Real World Asset (RWA) vinculada a um token na Solana.

Após a pré-venda, ele estará acessível com um clique como qualquer outro token em uma DEX.

Tornando o investimento em peças de arte históricas mais fácil do que nunca.

As obras de arte

Estamos considerando apenas artistas importantes para nossa nova funcionalidade «Fragments». Avaliações confiáveis e o rápido crescimento do mercado nos convenceram de que este é o caminho certo. Temos procurado e a analisado ofertas sérias relativas a Monet, Picasso, Warhol e Banksy, entre outros.

Esta oportunidade de investimento tipicamente cara e de elite está agora a seu alcance através da compra de frações de peças com a Artrade.

A primeira peça fragmentada

Uma pintura de Pablo Picasso.

A Artrade se orgulha de apresentar esta obra de arte íntima da personalidade mais famosa do mundo, avaliada em 200.000 dólares.

A obra de arte será revelada na conferência NFC em Lisboa, e a pré-venda foi aberta nesta ocasião.

Após meses de procura e pesquisa no mercado da arte, estamos orgulhosos de apresentar ao público uma peça de um artista tão icônico.

O token $PABLO estará disponível em pré-venda durante um mês em nosso site.

Nossa visão

Nossa visão final não é revender nossas obras de arte no mercado tradicional para obter lucro, mas sim criar cotações em tempo real dos tokens de nossas obras de arte. Aumentando o valor do token para os detentores ao longo do tempo.

No entanto, se a obra de arte for revendida, os detentores terão a opção de recompra (conversão para USDC) de seus tokens.

De acordo com o fundador da Artrade, Paul Weibel: «Os ativos reais na blockchain finalmente democratizarão o investimento em peças de arte históricas.»

O que obtém como investidor da Fragment:

Airdrop do token $ATR

Prioridade na próxima oferta de token

Fazer parte da comunidade exclusiva da Fragment Collector

Acesso a eventos exclusivos de networking e exibições na vida real da obra de arte

Por que investir em um token Art Real World Asset?

Liquidez: ao contrário de um NFT ou de uma obra de arte física, um token é completamente líquido e pode ser negociado a qualquer momento.

Valor: o valor de seu token está realmente associado ao valor da obra de arte no mercado. É um token com uma utilidade real e valor no mundo.

Investimento: a valorização das obras de arte tem sido confiável, forte e consistente durante centenas de anos O mercado sabe disso.

Com o Token RWA da Artrade, este valor será apresentado em tempo real e aberto a um mercado secundário dinâmico nativo da Web3.

Sobre a Artrade

A Artrade é uma JEI francesa (jovem empresa inovadora de P&D) criada e financiada em 2021 através de uma ICO (oferta inicial de moeda). Desde então, o token $ ATR atingiu um ATH de avaliação de $ 140 milhões com um pool de milhares de titulares.

O mercado principal e já em funcionamento é construído em torno de ativos do mundo real de arte de artistas contemporâneos. Tendo cerca de 4.000 usuários mensais, a Artrade está ganhando cada vez mais credibilidade e influência no espaço.

Fique atento a mais atualizações e preparado para investir em arte de classe mundial com a inovadora funcionalidade «Fragments» da Artrade!

