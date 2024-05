Artrade's nieuwe RWA-functie "Fragments": lancering met een Picasso

Investeren in premium kunst is net als tokens kopen op Solana.

PARIJS, 31 mei 2024 /PRNewswire/ -- Artrade is verheugd om de lancering van haar nieuwe functie "Fragments" aan te kondigen: een fysiek kunstwerk als Real World Asset (RWA) gekoppeld aan een token op Solana.

Na de voorverkoop zijn ze toegankelijk met slechts één klik, net als alle andere tokens op een DEX.

Artrade's new RWA feature "Fragments": Launching with a Picasso

Investeren in historische kunstwerken in de echte wereld is nu eenvoudiger dan ooit.

De kunstwerken

We overwegen alleen gerenommeerde artiesten voor onze nieuwe functie "Fragments". De snelle uitbreiding van de markt en betrouwbare taxaties hebben ons ervan overtuigd dat dit de juiste weg is. We hebben een serieus aanbod geselecteerd en geanalyseerd met onder andere Monet, Picasso, Warhol en Banksy.

Deze typisch dure en elitaire beleggingsmogelijkheid is nu voor u toegankelijk door fracties van kunstwerken te kopen met Artrade.

Ons eerste kunstwerk voor de inauguratie van deze functie:

Een tekening van Pablo Picasso.

Artrade is er trots op om dit intieme kunstwerk van de beroemdste handtekening ter wereld, getaxeerd op $200.000, tentoon te stellen.

Het kunstwerk wordt onthuld tijdens de NFC-conferentie in Lissabon en de voorverkoop is bij deze gelegenheid geopend.

Na maanden van zoeken en onderzoek op de kunstmarkt zijn we er trots op dat we een werk van zo'n iconische kunstenaar aan het publiek kunnen presenteren. Het $PABLO-token zal een maand lang in voorverkoop worden aangeboden via onze website.

Onze visie

Onze uiteindelijke visie is niet om onze kunstwerken met winst door te verkopen op de traditionele markt, maar om realtime noteringen van de tokens van onze kunstwerken te creëren. Wat ook de waarde van tokens zal doen stijgen in de loop van de tijd voor de houders,

maar als het kunstwerk wordt doorverkocht, kunnen houders eenvoudigweg hun tokens terugkopen (omzetten naar USDC).

Paul Weibel, de oprichter van Artrade, voorspelt: "Real world assets op blokchain zullen eindelijk investeringen in historische meesterwerken democratiseren."

Wat zijn je voordelen als Fragment-belegger:

Airdrop van $ATR-tokens

Whitelist priority bij het volgende het tokenaanbod

Maak deel uit van de exclusieve Fragment Collector-community

Toegang tot exclusieve netwerkevents en IRL showcases van het kunstwerk

Waarom beleggen in een Real-world asset-token van kunst?

Liquiditeit: in tegenstelling tot een NFT of een fysiek kunstwerk is een token volledig liquide en kan op elk moment worden verhandeld.

Waarde: de waarde van uw token is gekoppeld aan de waarde van het kunstwerk op de markt. Het is een token met een reële waarde en praktisch nut in de echte wereld.

Investering: de waardering van meesterwerken is al honderden jaren betrouwbaar, sterk en consistent. De markt weet dat.

Met Artrade's RWA-token wordt deze waarde in realtime weergegeven en opengesteld voor een dynamische, secundaire native Web3-markt.

Over Artrade

Artrade is een Frans JEI (jong innovatief O&O-bedrijf) dat in 2021 is opgericht en gefinancierd via een ICO (Initial Coin Offering). Sindsdien heeft de $ATR-token een ATH-waardering van $140 mln. bereikt met een pool van duizenden houders.

De belangrijkste en reeds actieve marktplaats is opgebouwd rond kunstwerken van hedendaagse kunstenaars. Met ongeveer 4000 maandelijkse gebruikers wint Artrade steeds meer aan geloofwaardigheid en terrein op het gebied.

Blijf op de hoogte voor meer updates en zorg dat u klaar bent om te investeren in kunst van wereldklasse met Artrade's innovatieve "Fragments"-functie!

Artrade, trade art.

Artrade

INVESTEREN IN PREMIUM KUNST ALSOF HET TOKENS ZIJN

#RWA

Eerst op SOLANA

Media contact:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424684/Artrade.jpg