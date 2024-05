A Pepsi® reúne Jack Grealish, Son Heung-Min, Vini Jr. e Leah Williamson para um jogo de futebol de rua épico em nova campanha

Jack Grealish é o novo embaixador global de futebol da Pepsi

Grealish se junta a Son Heung-Min , Vini Jr. e Leah Williamson para enfrentar os locais nas ruas de Londres e provam que onde tem bola, tem jogo, mostrando o poder que o futebol tem de unir jogadores na busca pela diversão

A estrela de Hollywood Vinnie Jones faz uma participação especial e comprova que a sede de vencer nunca acaba. Com um chute que ecoa por Wembley, ele declara: "Só existe um Vinnie J". Karen Carney também marca presença como comentarista da partida de futebol de rua

LONDRES, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Pepsi® reuniu craques do futebol mundial nas ruas de Londres para mostrar que basta uma bola para começar um jogo. A nova campanha global, alinhada à parceria da Pepsi com a Liga dos Campeões da UEFA, traz o lema "Onde tem bola, tem jogo" como um lembrete das infinitas maneiras de se divertir com o esporte.

O filme da campanha está disponível aqui: https://youtu.be/OiELx6pxyl8

O quarteto de estrelas internacionais enfrenta a galera local em um desafio de embaixadinhas (quem deixar a bola cair primeiro compra Pepsi para os adversários e para a plateia). A estrela de Hollywood e do futebol Vinnie Jones também faz uma aparição ao lado do ícone do futebol Karen Carney.

No filme, os jogadores são desafiados a encontrar lugares para jogar e usar a criatividade para se divertirem com o esporte. A ação toma conta quando os embaixadores da Pepsi aceitam o desafio de um time local de futebol de rua, dando início a uma partida eletrizante, com lances incríveis e um futebol freestyle único entre as duas times. O emocionante confronto contra os locais em Wembley se passa em frente a um tradicional café londrino ocupado pela Pepsi na ocasião.

"Estamos muito felizes em receber Jack Grealish no time de embaixadores globais de futebol da Pepsi e de tê-lo ao nosso lado nesta campanha", afirma Eric Melis, vice-presidente de marketing global de bebidas da PepsiCo.

"A filosofia da Pepsi, 'Sede por mais', significa sentir que onde há uma bola, há uma oportunidade de encontrar novas formas de diversão com o futebol. Seja nos maiores estádios do mundo ou nas ruas da cidade, a alegria do esporte está sempre à espera de ser desvendada."

O cenário principal é o lendário estádio de Wembley e seu entorno, em antecipação à final da Liga dos Campeões da UEFA no dia 1º de junho de 2024.

O filme captura jogadas de tirar o fôlego. Jack Grealish aparece fazendo manobras em câmera lenta enquanto tira selfies com os fãs. O sorriso travesso de Son e sua comemoração de gol favorita dos fãs, a "câmera", também marcam presença no filme.

"Estou muito feliz em fazer parte desta primeira campanha com a Pepsi e de me juntar ao time. Quando eu era criança, só queria jogar, quer fosse em casa, na rua ou no campo. O objetivo da nossa campanha 'Onde tem bola, tem jogo' é incentivar mais pessoas a aproveitarem todas as chances de se conectarem com o futebol", revela Jack Grealish.

"Placas de 'Proibido jogar bola' ou 'Não pise na grama' são muito comuns, e vemos cada vez menos espaços onde se pode jogar. Queremos inspirar as pessoas a descobrirem novas maneiras de jogar futebol. Pode ser sozinho, com os amigos ou com o time, sempre dá para começar um jogo, basta usar a criatividade", completa Son Heung-Min.

No filme, os craques dão um show de habilidade para manter a bola rolando. E quando a derrota parece certa, surge a estrela internacional inglesa Leah Williamson salvando o time por um triz. O ícone do futebol Karen Carney também entra em cena para comentar essa partida espetacular acontecendo pelas ruas da cidade.

Para Leah Williamson: "Essa campanha quer mostrar que qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade do futebol, basta ter uma bola e sede de jogar. Quero incentivar os torcedores de futebol, especialmente mulheres e meninas, no mundo todo a curtir mais o jogo, pegar uma bola e se envolver, não importa quem você seja ou onde esteja."

Já próximo ao final do filme, a lenda londrina Vinnie Jones aparece para enfrentar Vini Jr. em um duelo emocionante que garante a vitória do time local contra o time de craques internacionais da Pepsi. Com um derradeiro chute em direção ao icônico arco de Wembley, Vinnie encerra a partida e declara: "Só existe um Vinnie J!"

"Estamos incentivando os fãs ao redor do mundo a desafiar as regras e pegar uma bola pelo puro prazer de jogar. Sei disso mais do que ninguém, porque o futebol de rua foi onde eu passei a minha infância. Eu era aquele menino de São Gonçalo que chutava contra o muro para aprender a dominar a bola, e olha aonde eu cheguei! Essa campanha me fez lembrar que a beleza do futebol está em precisar apenas de uma bola e da vontade de jogar para se ter um jogo", afirma Vini Jr.

Vinnie Jones comenta: "Jogar ao lado de alguns dos melhores do mundo foi incríivel. Ao longo da minha carreira, admito que não não fui sempre um jogador de futebol convencional, então participar de uma campanha da Pepsi que incentiva a galera a quebrar as regras e pegar uma bola, não importa quem sejam ou onde estejam, é algo que me deixa muito orgulhoso."

O vídeo termina com Vini Jr. revelando que a jaqueta que está vestindo se transforma em uma bola de futebol, que ele tira e chuta em direção aos jogadores prontos para continuar a partida.

A campanha "Onde tem bola, tem jogo" não para por aí, a Pepsi® promete revelar maneiras inéditas de curtir o futebol, dentro e fora do campo. Para acompanhar as novidades, os fãs podem seguir a Pepsi® no X (Twitter), Instagram e Facebook

Video - https://www.youtube.com/watch?v=OiELx6pxyl8

