Pepsi® startuje z nową kampanią, w której wspólnie zagrają w piłkę uliczną: Jack Grealish, Son Heung-Min, Vini Jr. oraz Leah Williamson.

Jack Grealish debiutuje jako globalny piłkarski ambasador Pepsi

Grealish dołącza w tej roli do Son Heung-Mina , Vini'ego Jr. i Leah Williamson aby na londyńskich ulicach zmierzyć się z lokalnymi drużynami i pokazać radość płynącą z gry – w myśl zasady „Where there's a ball there's a way"

Hollywoodzki gwiazdor Vinnie Jones udowadnia swoim końcowym strzałem na Wembley, że wciąż lubi smak zwycięstwa, po czym dodaje, że: „Vinnie J. może być tylko jeden", a Karen Carney zostaje komentatorką ulicznych rozgrywek

LONDYN, 30 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Marka Pepsi® zgromadziła w Londynie piłkarską elitę aby udowodnić, że do stworzenia piłkarskiego widowiska potrzebna jest jedynie piłka. Nowa globalna kampania – która zbiega się czasowo z partnerstwem nawiązanym przez Pepsi® z Ligą Mistrzów UEFA – ma przywrócić czystą radość z gry, pokazując, że „Where here's A Ball There's A Way" (nawiązanie do znanego angielskiego powiedzenia „Where's there a will there's a way", czyli „Chcieć to móc").

Oficjalny materiał filmowy znajduje się tutaj: https://youtu.be/OiELx6pxyl8.

Kwartet międzynarodowych gwiazd zmierzy się z miejscowymi amatorami piłki nożnej w formule „Keepy-Uppy". Drużyna, która jako pierwsza dopuści do kontaktu piłki z ziemią, funduje Pepsi® swoim przeciwnikom i zebranym kibicom. W akcji weźmie również udział hollywoodzki gwiazdor i legenda piłki nożnej, Vinnie Jones, który pojawi się w kampanijnym spocie wraz z inną ikoną piłki nożnej – Karen Carney.

Zadaniem graczy jest wynalezienie nieoczywistej przestrzeni do gry i wymyślenie do niej zasad dających jak najwięcej frajdy. Ambasadorzy Pepsi® przyjmują wyzwanie od lokalnych amatorów piłki nożnej aby następnie zmierzyć się z nimi w meczu pełnym adrenaliny, trików, ulicznego freestyle'u i pomysłowych zagrań. Ekscytujące rozgrywki odbywają się w dzielnicy Wembley przed tradycyjną londyńską kawiarnią, którą marka Pepsi® przygotowała specjalnie na tę okazję.

Eric Melis, Wiceprezes ds. globalnego marketingu marek napojowych w PepsiCo, zapewnia: „Fantastycznie, że Jack Grealish dołącza do naszych globalnych ambasadorów piłkarskich Pepsi®, współtworząc tę kampanię".

Filozofia Pepsi® zawarta w maksymie „Sięgnij po więcej" określa również sytuację, w której już sama obecność piłki daje możliwość odkrywania nowych i nieoczekiwanych form czerpania przyjemności z gry. Niezależnie od tego, czy Twój mecz odbywa się na największych stadionach świata czy też w zaułkach pobliskiej dzielnicy, radość z gry może być zawsze Twoim udziałem.

Akcja kampanii rozgrywa się na stadionie Wembley oraz w jego sąsiedztwie. To właśnie na tym kultowym obiekcie już 1 czerwca 2024 roku odbędzie się finał Ligi Mistrzów UEFA.

Film przedstawia niesamowite umiejętności piłkarskie ambasadorów Pepsi®. Uchwycony w zwolnionym tempie Jack Grealish wykonuje efektowne triki robiąc selfie z fanami. W kadrze widzimy również zuchwały uśmiech Sona oraz uwielbiany przez kibiców gest fotografowania po zdobyciu gola.

Jack Grealish: „Cieszę się, że mogę dołączyć do tego zespołu i wziąć udział w mojej pierwszej kampanii Pepsi®. Jako dziecko chciałem grać wszędzie – w domu, na ulicy, na boisku. Celem naszej kampanii „Where There's A Ball, There's A Way" jest zachęcenie jak największej liczby osób do wykorzystania każdej okazji aby cieszyć się grą".

Son Heung-Min: „Jest coraz więcej tabliczek typu „Zakaz gry w piłkę" czy „Nie deptać trawy" i tym samym miejsc do grania ubywa. Dlatego chcemy zainspirować do odkrywania nowych form gry w piłkę nożną. Pragniemy pokazać, że niezależnie od tego, czy jesteś sam, z ekipą czy z całą drużyną zawsze da się zagrać o ile podejdziesz do tego z pomysłem".

Na filmie widzimy, jak zawodnicy robią wszystko aby piłka nie upadła na ziemię. Z pomocą przychodzi im reprezentantka Anglii Leah Williamson, która ratuje swoich kolegów z drużyny przed niechybną porażką. Do gwiazd dołącza również ikona piłki nożnej Karen Carney aby komentować rozgrywające się na ulicy spotkanie.

Leah Williamson: „Dzięki tej kampanii, każdy może poczuć przynależność do piłkarskiej społeczności. Wystarczy piłka i chęć do gry. Chciałabym, żeby więcej fanów – a już szczególnie fanek – czerpało większą radość z gry i mocniej się w nią angażowało bez względu na to kim są i gdzie mieszkają".

Pod koniec filmu, legendarny londyńczyk Vinnie Jones staje oko w oko z Vinim Jr. przyczyniając się do wygranej miejscowych nad międzynarodowym składem Pepsi®. Vinnie Jones wykopuje piłkę w kierunku ikonicznego łuku stadionu Wembley aby przypieczętować zwycięstwo po czym oznajmia: „Vinnie J. może być tylko jeden".

Vini Jr.: „Zachęcamy fanów z całego świata do zerwania z konwencjonalnymi rozgrywkami i sięgania po piłkę dla czystej przyjemności z gry. Wiem o czym mówię ponieważ moje dzieciństwo upłynęło właśnie pod znakiem piłki ulicznej. Byłem chłopcem z São Gonçalo, który przy betonowej ścianie uczył się panowania nad piłką i dzięki temu znalazłem się tutaj. Ta kampania przypomniała mi, że piękno piłki nożnej polega na tym, że wszystko czego potrzebujesz, żeby zagrać, to piłka i chęć do gry".

Vinnie Jones: „Występ u boku czołowych piłkarzy świata sprawił mi mnóstwo radości. Z pewnością nie należałem do zawodników ściśle przestrzegających obowiązujących za moich czasów zasad, więc udział w kampanii Pepsi®, która zachęca kibiców do rzucenia wyzwania konwenansom i sięgnięcia po piłkę – bez względu na ograniczenia jakie mogą napotkać – to dla mnie powód do dumy".

Film kończy się w chwili, gdy Vini Jr. zwija własną bluzę w kształt piłki a następnie kopie ją w kierunku reszty zawodników wznawiając tym samym grę.

W przyszłości kampania Pepsi®: „Where There's A Ball There's A Way" pozwoli marce odkrywać nowe formy zabawy, zarówno na boisku jak i poza nim. Fani mogą śledzić oficjalne kanały Pepsi, żeby być na bieżąco z przebiegiem kampanii: X (Twitter), Instagram, Facebook.

