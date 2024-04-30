تَجمع ®Pepsi جاك غريليش وسون هيونغ مين وفيني جونيور وليا ويليامسون في أكبر مباراة لِكرة قدم الشوارع على الإطلاق في حملة جديدة

يَنضم جاك غريليش إلى بيبسي كآخر سفير عالمي لِكرة القدم

يَنضم غريليش إلى سون هيونغ مين وفيني جونيور وليا ويليامسون لِمواجه محليين في شوارع لندن وليُظهروا أنه "حيث توجد كرة القدم هناك وسيلة" وأن كرة القدم تجمع اللاعبين معًا سعيًا وراء المتعة

يَظهر النجم فيني جونز ليُبيّن أنه لا يزال متعطشًا للمزيد بركلة عابرة في ويمبلي داعيًا أنه " هناك فيني جونيور واحد فقط" بينما تنضم كارين كارني للتعليق على مباراة كرة قدم الشوارع

لندن, 30 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- جَمعت ®Pepsi بعضًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في لندن لإظهار أن كل ما يَحتاجونه هو كرة لِخلق مباراة. تهدف الحملة العالمية الجديدة – التي تتزامن مع شراكة بيبسي مع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم – إلى إظهار أنه "حيث توجد كرة القدم هناك وسيلة" لتحقيق متعة اللعبة للجميع.

الفيلم مُتوفر هنا: https://youtu.be/cQq-UFzt-zs

يُواجه رباعي النجوم العالميين مجموعة من المحليين في تحدّي للعبة "عدم إسقاط الكرة" - حيث يتعيّن على الفريق الأول الذي يُسقط الكرة على الأرض شراء البيبسي لِمنافسيه وللمتفرجين. كما يظهر في الفيلم نجم هوليوود وأسطورة كرة القدم السابق فيني جونز، إلى جانب أيقونة كرة القدم كارين كارني.

يتحدّى الفيلم اللاعبين لإيجاد مساحات للعب كرة القدم وابتكار طرق مُبدعة للاستمتاع باللعبة. يَقبل سُفراء بيبسي تحديًا من فريق محلي لكرة قدم الشوارع، لينتج عن ذلك مستوى عالي من الإثارة في مباراة تميّزت بتسديدات خادعة يصعب تصديقها، وكرة قدم شوارع بأسلوب حُر مبتكرة أثناء مواجهة الفريقين. وتبارى النجوم العالميون في منافسة ساحرة ضد لاعبين محلّيين في ويمبلي خارج مقهى تقليدي في لندن اتخذته بيبسي مقرًا لها بهذه المناسبة.

وصرّح إريك ميليس، نائب رئيس التسويق العالمي للعلامة التجارية، قسم المشروبات الغازية الخفيفة لدى شركة بيبسيكو: "نحن مُتحمسون للترحيب بجاك غريليش ضِمن قائمة سُفراء بيبسي العالميين لكرة القدم وانضمامه إلى الفريق في هذه الحملة.

"التعطش للمزيد – وهي فلسفة بيبسي – تعني الإحساس بأنه أينما وُجدت كرة، هناك فرصة لإيجاد طرق جديدة وغير متوقعة لتحقيق المتعة عبر اللعبة. سواءً كنت تلعب في أكبر منصّات العالم أو في شوارع المدينة، فهناك فرصة لتحقيق المتعة التي تجلبها هذه اللعبة."

وتجري أحداث الفيلم داخل ملعب ويمبلي وما جاوره ترقبًا لاستضافة هذا الملعب الشهير لنهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو 2024.

يُوثق الفيلم مهارات مذهلة في كرة القدم، حيث تم تصوير جاك غريليش بالحركة البطيئة وهو يُنفّذ حركات أثناء أخذه لصور سيلفي مع المُشجعين. ويظهر أيضًا سون بابتسامته المُشرقة وحركته المُميزة للاحتفال بالهدف والمفضلة لدى المشجعين "الكاميرا".

وقال جاك غريليش "أنا مُتحمس للغاية للمشاركة في هذه الحملة الأولى مع بيبسي ولانضمامي إلى فريقهم. كل ما كنت أريده في طفولتي هو اللعب، سواءً كان ذلك في المنزل أو الشارع أو فوق أرضية الملعب. تهدف حملتنا "حيث توجد كرة القدم هناك وسيلة" إلى تشجيع المزيد من الناس إلى انتهاز أي فرصة للاستمتاع باللعبة."

وأضاف سون هيونغ مين "سواءً تعلق الأمر بلافتات "ألعاب الكرة ممنوعة" أو "يُرجى الابتعاد عن العشب"، فإن عدد الأماكن التي يُسمح فيها باللعب في تراجع مُستمر. نريد أن نُلهم الناس للبحث عن سُبل حتى يكتشفوا طرقًا جديدة للعب كرة القدم. نريد أن نُبيّن أنه سواء كنت بمفردك أو مع فريقك، هناك دائمًا طريقة للعب إذا فكّرت بإبداع.

يَبذل اللاعبون في هذا الفيلم كل ما في وسعهم لِكي لا تسقط الكرة، وتتقدم لاعبة إنجلترا الدولية ليا ويليامسون لتُنقذ زملاءها من هزيمة وشيكة. كما انضمت إلى النجوم أيضًا أيقونة كرة القدم كارين كارني التي تظهر للتعليق على المباراة الجارية في الشوارع.

وأوضحت ليا ويليامسون: "الهدف من هذه الحملة هو أن نجعل الكل يشعر بأنهم ينتمون إلى مُجتمع كرة القدم، فكل ما يحتاجون إليه هو كرة والشغف للعب. أودّ أن أحفز المُشجعين، خاصة النساء والبنات، حول العالم للاستمتاع أكثر باللعبة، ليأخذوا كرة القدم وينخرطوا بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم."

ومع اقتراب نهاية الفيلم، يظهر الأسطورة اللندنية فيني جونز ليتنافس وجهًا لوجه مع فيني جونيور فيمنح المحليين الفوز ضد تشكيلة بيبسي المؤلفة من نجوم عالميين. ويركل جونز الكرة نحو قوس ويمبلي الشهير ليُنهي المباراة مُعلنًا أن "هناك فيني جونيور واحد فقط".

وصرّح فيني جونيور "نحث المُشجعين عبر العالم لتحدي الأعراف والتقاليد وأخذ كرة القدم من أجل المتعة المَحضة للعبة. أنا على دراية بالموضوع أكثر من أي شخص آخر لأنني أمضيت طفولتي في لعب كرة قدم الشوارع. كنت أنا الفتى المنحدر من ساو غونسالو الذي يلعب الكرة على حائط لأتعلم كيفية التحكّم في الكرة، وهذا ما سمح لي بأن أبلغ مكانتي هذه. لقد ذكرتني هذه الحملة بأن جمالية كرة القدم تكمُن في أن كل ما تحتاج إليه هو الكرة والرغبة في اللعب لتسمتع."

وعلّق فيني جونز "أنا سعيد للغاية بظهوري إلى جانب بعض من أفضل اللاعبين في العالم. ليس هناك شك أنني لم أكن لاعبًا تقليديًا في مسيرتي الكروية، لذلك فإن مشاركتي في حملة لبيبسي تُحفز من خلالها عُشاقها على تحدي الأعراف والتقاليد وأخذ كرة القدم بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم هو أمر أفتخر به حقًا".

ينتهي الفيلم بكشف فيني جونيور عن ارتدائه سُترة تتحول إلى كرة قدم، ثم ينزعُها ويركلُها للاعبين المنتظرين حتى تستمر المباراة.

مستقبلاً، ستكشف بيبسي من خلال حملتها "حيث توجد كرة القدم هناك وسيلة" طرقًا غير متوقعة للعب، سواءً فوق أرضية الملعب أو خارجه. يُمكن لِعشاق بيبسي متابعة قنواتها لِمتابعة الحملة: X (Twitter)، Instagram، Facebook.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يَستمتع المُستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم، وحقّقت الشركة أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، مع مجموعة من الأغذية والمشروبات المُكمّلة التي تضُم ليز ودوريتوس وتشيتوس وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن دو وكويكر وصودا ستريم. كما تتضمّن مُنتجات بيبسيكو مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك عدة علامات تجارية أيقونية تُدر أكثر من مليار دولار لِكل منها في مبيعات التجزئة السنوية التقديرية.

تتمثل رؤيتنا في تحويل بيبسيكو إلى الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأغذية والمشروبات من خلال تحقيق الفوز مع (pep+) (بيبسيكو الإيجابية). تُعتبر استراتيجية (pep+) تحولاً استراتيجيا شاملاً يضع الاستدامة والموارد البشرية في صميم كيفية إنشائنا للقيمة وتحقيق النمو من خلال العمل في احترام للحدود الكوكبية وإلهام التغيير الإيجابي لفائدة الكوكب والناس. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.pepsico.com، وتابعنا على X (Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn عبر @PepsiCo.

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=OiELx6pxyl8