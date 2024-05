LENNY KRAVITZ VAI AGITAR O SHOW DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PATROCINADO POR PEPSI®

A PEPSI ANUNCIA QUE O ARTISTA LENDÁRIO COMANDARÁ SEU IMPERDÍVEL "KICK OFF SHOW"

LONDRES, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - A Pepsi® e a UEFA têm o prazer de anunciar que a lenda do rock Lenny Kravitz será a atração principal do Show de Abertura PEPSI® na Final da UEFA Champions League no dia 1º de junho no Estádio de Wembley, em Londres. Este é o oitavo ano em que a Pepsi e a UEFA marcam a final da competição com o aguardado Kick Off Show, que acontence minutos antes da maior final do calendário do futebol de clubes, e promete ser uma experiência inesquecível.

O artista vencedor do Grammy, conhecido por sua presença de palco dinâmica e hits icônicos, vem cativando audiências há décadas com música que transcende gêneros e uma presença de palco magnética. Kravitz, que recentemente recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, tem trabalhado arduamente na criação do seu novo álbum, Blue Electric Light, que já vem gerando entusiasmo entre os fãs e críticos antes mesmo do seu lançamento no dia 24 de maio, apenas uma semana antes do Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League.

Para aumentar ainda mais o entusiasmo pela tão aguardada atuação, ainda hoje a Pepsi vai lançar uma curta-metragem enérgetica intitulada 'Wembley Is Blue | Lenny Kravitz x UCL Final Kick Off Show by Pepsi'. No filme, ouvimos os ecos inconfundíveis do hino da UEFA Champions League sendo assobiado enquanto Lenny Kravitz caminha lentamente pelo um túnel com um pincel na mão, pintando as paredes de azul de assinatura da Pepsi...antes de pisar o sagrado gramado do Estádio de Wembley. Vemos a estrela do rock passando em frente ao majestoso troféu da UEFA Champions League, quando a câmera de repente se afasta para revelar um mural gigante com seu rosto estampado em azul e um estádio em ebulição, preparando Londres para o grande espetáculo.

Kravitz comentou: "Estou realmente empolgado para atuar no Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League em Londres, uma cidade que ocupa um lugar especial em meu coração. Vai ser um evento muito emocionante antes de uma final que tem um grande significado para tanta gente. Estamos ansiosos para mostrar o que preparamos."

Eric Melis, vice-presidente de marketing global da Pepsi na PepsiCo, completou: "Como uma marca com uma longa tradição na música e no futebol, estamos orgulhosos de unir novamente, na cidade anfitriã, milhões de espectadores no mundo todo e um dos maiores nomes da música para um show eletrizante diretamente do Estádio de Wembley, em Londres, a casa da música, do esporte e do entretenimento. O Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, patrocinado pela Pepsi, será comandado por uma lenda da indústria musical que tem um dinamismo e uma energia incomparáveis. Lenny Kravitz é um artista que sempre entrega o melhor que tem para oferecer e espalha amor e humanidade através de seu trabalho. Ele vive de acordo com a nossa filosofia 'Thirsty for more', que celebra as pessoas com sede por mais. Estamos empolgados para ver como os fãs vão reagir a esse show imperdível."

Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA, afirmou: "Este ano, o Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League vai deixar os fãs eletrizados quando a lenda do Rock and Roll, Lenny Kravitz, subir ao palco para realizar uma de suas performances marcantes antes da final da UEFA Champions League deste ano. A nossa longa e produtiva parceria com a Pepsi nos deixa imensamente orgulhosos de colaborar para que essa partida, um dos principais eventos do calendário do futebol, seja uma experiência ainda mais memorável e empolgante para os fãs em Wembley e para quem estiver assistindo ao redor do mundo."

Mais uma vez, a Pepsi e a UEFA marcam a final da Final da Champions League com uma performance musical grandiosa, apresentando os artistas mais icônicos do mundo e unindo fãs do futebol e da música em um espetáculo de entretenimento imperdível. O Show de Abertura PEPSI® da final da UEFA Champions League será transmitido em mais 200 países e territórios no mundo todo, poucos minutos antes da partida mais importante do calendário do futebol de clubes e representa a concretização da campanha global da Pepsi "Thirsty For More".

Os fãs podem assistir ao show através de sua emissora local e pelo canal oficial da UEFA no YouTube. Para ficar por dentro das novidades, siga a Pepsi® no X (antigo Twitter), Instagram e Facebook

Sobre o Show de Abertura Pepsi da Final da UEFA Champions League

Desde o início da parceria, em 2016, a Pepsi traz talentos da música global para o evento esportivo anual mais assistido do mundo, transformando a final da UEFA Champions League em uma verdadeira plataforma de entretenimento global. Este ano, o palco estará nas mãos do premiado cantor, compositor e instrumentista Lenny Kravitz, que promete tocar uma seleção de sucessos de seus 35 anos de carreira, além de apresentar músicas inéditas de seu décimo segundo álbum, o recém-lançado "Blue Electric Light". A Pepsi tem uma longa tradição no cenário de entretenimento futebolístico e na promoção da diversidade de artistas e gêneros. Por isso, ninguém melhor para ser a atração principal do Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League do que o ganhador do Grammy e superstar global Lenny Kravitz, uma das maiores estrelas do rock da nossa geração.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 91 bilhões em receita líquida em 2023, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas saborosas, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

A PepsiCo é guiada pela visão de ser a líder global em bebidas e alimentos convenientes, conquistando o mercado com a estratégia PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que considera a sustentabilidade e o capital humano fundamentais para criar valor e crescer operando dentro dos limites do planeta e inspirando. Para saber mais, acesse http://www.pepsico.com, e nos visite no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Sobre Lenny Kravitz

Considerado um dos músicos de rock mais proeminentes de nosso tempo, Lenny Kravitz transcendeu gêneros, estilos, raças e classes ao longo de uma carreira musical de mais de três décadas. Influenciado pelo soul, rock e funk dos anos 60 e 70, o compositor, produtor e multi-instrumentista já conquistou o GRAMMY® quatro vezes.

Recentemente, Lenny Kravitz foi agraciado com o "Prêmio Ícone da Música" no People's Choice Awards de 2024 e recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood no mesmo ano. Além disso, foi reconhecido pelo CFDA com o "Prêmio Ícone da Moda" por seu papel não apenas como um dos músicos mais respeitados do rock, mas também como uma grande influência na moda.

Em 2023, lançou a emblemática "Road To Freedom", música que escreveu, interpretou e produziu especificamente para o filme Rustin, sucesso da Netflix. A faixa, que pode ser ouvida aqui, toca nos créditos finais do filme. Com o lançamento dessa comovente canção, Kravitz garantiu uma indicação ao Globo de Ouro de "Melhor canção original - Filme", uma indicação ao Critics Choice Award de "Melhor Canção" e uma indicação ao prêmio da Guild of Music Supervisors de "Melhor Canção Escrita e/ou Gravada para um Filme".

Além de seus onze álbuns, que venderam 40 milhões de cópias em todo o mundo, sua empresa criativa, Kravitz Design Inc., possui um impressionante portfólio de empreendimentos notáveis, incluindo hotéis, projetos de condomínios, residências particulares e marcas lendárias de alto padrão como Rolex, Leica e Dom Pérignon. Em 2022, ele lançou sua própria marca de bebida ultra-premium, o Nocheluna Sotol, um destilado de Chihuahua, México, derivado da planta sotol. Kravitz é autor de "Flash", um livro em que apresenta fotografias de rock singulares. Seu recente livro de memórias, "Let Love Rule", o colocou na lista de best-sellers do The New York Times. Atualmente, é embaixador de marca e representante global do perfume Y da YSL Beauty e embaixador global da marca de relógios de luxo Jaeger-LeCoultre. Esse artista multidimensional também se aventurou no cinema, interpretando Cinna nos grandes sucessos de bilheteria "Jogos Vorazes" e "Jogos Vorazes: Em Chamas", assim como nos filmes aclamados pela crítica "Preciosa" e "O Mordomo".

Seu aguardado novo álbum de estúdio, "Blue Electric Light", será lançado no dia 24 de maio de 2024.

