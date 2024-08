A Platonic reinventa a tokenização com foco em segurança e proteção de dados

NOVA YORK, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Platonic, uma empresa de tecnologia de infraestrutura de blockchain, anuncia com orgulho o lançamento de sua plataforma de tokenização descentralizada de última geração. Desenvolvida para capacitar as instituições financeiras, a plataforma da Platonic permite a tokenização de uma ampla variedade de ativos com níveis sem precedentes de privacidade e segurança de dados. A empresa está posicionada para ser um catalisador na evolução tecnológica do setor de serviços financeiros.

A Platonic está reinventando a tokenização no mercado de capitais. Sua blockchain patenteada de Camada 1 prioriza a segurança e a proteção de dados do cliente. Tendo facilitado centenas de bilhões em transações por meio de programas piloto ativos, a tecnologia da Platonic permite uma tokenização ilimitada e segura para instituições financeiras.

"Nossa visão é revolucionar a tokenização com uma nova abordagem sobre como emissores e investidores interagem, utilizando tecnologia avançada para construir uma rede descentralizada", disse Violet Abtahi, fundadora e CEO da Platonic. "Independentemente da função no ciclo de vida dos ativos, nossa tecnologia conectará clientes e parceiros, automatizará fluxos de trabalho e alcançará novos mercados, mantendo total confidencialidade e controle de informações proprietárias."

A plataforma da Platonic se destaca em sua capacidade de aproveitar uma rede privada autorizada, garantindo que a privacidade dos dados e os direitos de propriedade sejam estritamente controlados pelos emissores. Isso aborda as principais preocupações de segurança no processo de tokenização, tornando-se uma solução confiável para as instituições financeiras. A tecnologia se integra perfeitamente às infraestruturas financeiras legadas e digitais, permitindo que as instituições mantenham a continuidade dos negócios enquanto aproveitam os benefícios da tecnologia blockchain. Além disso, os contratos inteligentes vinculados à IA da Platonic aumentam a automação e a eficiência operacional e permitem que as instituições financeiras realizem economias de custo imediatamente. A plataforma se conecta a blockchains públicas para facilitar o acesso mais amplo ao mercado, liquidez e distribuição.

A abordagem da Platonic à tokenização serve como o elo necessário para facilitar a colaboração, o engajamento e a adoção acelerada no espaço de ativos digitais. Ao construir uma rede descentralizada independente de fornecedores e corretores, que prioriza segurança e proteção de dados, a Platonic está pronta para transformar o futuro das finanças.

Abtahi continuou: "Enquanto o setor financeiro está indo além da experimentação de blockchain para implementar soluções prontas para o mercado, a Platonic está comprometida em servir como catalisador para avanços em ativos digitais, impulsionando a inovação nos mercados de capitais."

Sobre a Platonic

A Platonic está na vanguarda da nova geração de infraestrutura do mercado financeiro. A blockchain de Camada 1 autorizada da Platonic, vinculada a cadeias públicas, garante privacidade, segurança e continuidade de negócios, oferecendo desempenho de nível empresarial. A abordagem independente de fornecedores da Platonic capacita instituições financeiras globais a participar de uma infraestrutura de mercado comum digitalizada em uma plataforma descentralizada. Para mais informações, acesse platonic.io.

