Platonic repense la tokenisation en mettant l'accent sur la sécurité et la protection des données

NEW YORK, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Platonic, une société de technologie d'infrastructure blockchain, est fier d'annoncer le lancement de sa plateforme de tokenisation décentralisée. Développée pour donner plus de pouvoir aux institutions financières, la plateforme de Platonic permet la tokenisation d'une large gamme d'actifs avec des niveaux sans précédent de confidentialité et de sécurité des données. L'entreprise a vocation à jouer un rôle moteur dans l'évolution technologique du secteur des services financiers.

Platonic réinvente la tokenisation sur les marchés de capitaux. Sa blockchain brevetée de niveau 1 donne la priorité à la sécurité et à la protection des données des clients. Ayant déjà facilité des centaines de milliards de transactions grâce à des programmes pilotes actifs, la technologie de Platonic permet une tokenisation sécurisée et illimitée pour les institutions financières.

« Notre vision consiste à perturber la tokenisation avec un nouveau regard sur la façon dont les émetteurs et les investisseurs interagissent en utilisant une technologie avancée pour construire un réseau décentralisé », déclare Violet Abtahi, fondatrice et CEO, Platonic. « Quel que soit le rôle joué dans le cycle de vie des actifs, notre technologie permettra de connecter les clients et les partenaires, d'automatiser les flux de travail et d'atteindre de nouveaux marchés, tout en maintenant une confidentialité et un contrôle complets des informations propriétaires. »

La plateforme de Platonic se distingue par sa capacité à tirer parti d'un réseau privé autorisé, garantissant que la confidentialité des données et les droits de propriété sont strictement contrôlés par les émetteurs. Cette approche répond aux principales préoccupations en matière de sécurité dans le processus de tokenisation, ce qui en fait une solution fiable pour les institutions financières. La technologie s'intègre de manière optimale dans les infrastructures financières anciennes et numériques, ce qui permet aux institutions de maintenir la continuité de leurs activités tout en tirant parti des avantages de la technologie blockchain. En outre, les contrats intelligents liés à l'IA de Platonic améliorent l'automatisation et l'efficacité opérationnelle et permettent aux institutions financières de réaliser immédiatement des économies. La plateforme se connecte aux blockchains publiques pour faciliter un accès plus large au marché, à la liquidité et à la distribution.

L'approche de Platonic en matière de tokenisation sert de tissu conjonctif nécessaire pour faciliter la collaboration, l'engagement et l'adoption accélérée dans l'espace des actifs numériques. En construisant un réseau décentralisé indépendant des fournisseurs et des courtiers, qui donne la priorité à la sécurité et à la protection des données, Platonic transforme l'avenir de la finance.

Et Abtahi de conclure : « Alors que l'industrie financière va au-delà de l'expérimentation de la blockchain pour mettre en œuvre des solutions prêtes pour le marché, Platonic s'engage à servir de catalyseur pour les avancées dans les actifs numériques, en stimulant l'innovation dans les marchés de capitaux ».

Platonic est à l'avant-garde de la prochaine génération d'infrastructures de marchés financiers. La blockchain de niveau 1 de Platonic, liée à des chaînes publiques, garantit la confidentialité, la sécurité et la continuité de l'activité, offrant ainsi des performances de niveau entreprise. Indépendante des fournisseurs, l'approche de Platonic permet aux institutions financières internationales de participer à une infrastructure de marché commune numérisée sur une plateforme décentralisée.

