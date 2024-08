Platonic herdefinieert tokenization met focus op beveiliging en gegevensbescherming

NEW YORK, 19 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Platonic, een bedrijf voor blockchaininfrastructuurtechnologie, kondigt met trots de lancering aan van zijn geavanceerde gedecentraliseerde tokenization-platform. Het platform van Platonic is ontwikkeld voor financiële instellingen en maakt de tokenization van een breed scala aan activa mogelijk met een ongekend niveau van gegevensprivacy en -beveiliging. Het bedrijf is gepositioneerd om een drijvende kracht te zijn in de technologische evolutie van de financiële dienstverlening.

Platonic vindt tokenization op de kapitaalmarkten opnieuw uit. De gepatenteerde Layer 1 blockchain geeft prioriteit aan beveiliging en bescherming van klantgegevens. Met zijn technologie maakt Platonic honderden miljarden aan transacties mogelijk via actieve pilotprogramma's en biedt het onbeperkte, veilige tokenization voor financiële instellingen.

"Onze visie is om tokenization te ontwrichten met een frisse kijk op de interactie tussen emittenten en investeerders met behulp van geavanceerde technologie, zodat we een gedecentraliseerd netwerk kunnen opbouwen," zegt Violet Abtahi, oprichter en CEO van Platonic. "Ongeacht de rol van technologie in de assetlevenscyclus, kan deze klanten en partners verbinden, workflows automatiseren en nieuwe markten bereiken, met behoud van volledige vertrouwelijkheid en controle van bedrijfseigen informatie."

Het platform van Platonic onderscheidt zich door gebruik te maken van een privénetwerk met toestemming, zodat de gegevensprivacy en eigendomsrechten strikt worden gecontroleerd door emittenten. Het pakt belangrijke beveiligingsproblemen aan in het tokenization-proces en is daarom een betrouwbare oplossing voor financiële instellingen. De technologie integreert naadloos in zowel bestaande als digitale financiële infrastructuren, waardoor instellingen hun bedrijfscontinuïteit behouden en tegelijkertijd de voordelen van blockchaintechnologie benutten. Bovendien verbeteren Platonic's AI-gekoppelde slimme contracten de automatisering en operationele efficiëntie en stellen ze financiële instellingen in staat om onmiddellijk kostenbesparingen te realiseren. Het platform maakt verbinding met publieke blockchains om bredere markttoegang, liquiditeit en distributie te faciliteren.

Platonic's benadering van tokenization dient als het verbindende weefsel dat nodig is om samenwerking, betrokkenheid en versnelde adoptie in de digitale asset-ruimte te vergemakkelijken. Door een leveranciers- en brokeragnostisch gedecentraliseerd netwerk te bouwen dat veiligheid en gegevensbescherming hoog in het vaandel heeft staan, is Platonic klaar om de toekomst van financiën te transformeren.

Abtahi vervolgt: "Nu de financiële sector verder gaat dan het experimenteren met blockchain om marktklare oplossingen te implementeren, is Platonic vastbesloten om als katalysator te dienen om digitale activa te bevorderen en de vernieuwing in kapitaalmarkten te stimuleren."

Over Platonic

Platonic is koploper in de volgende generatie financiële marktinfrastructuur. Platonic's Layer 1 blockchain met toestemming, gekoppeld aan openbare ketens, garandeert privacy, veiligheid en bedrijfscontinuïteit en levert prestaties op bedrijfsniveau. Platonic's vendor-agnostische aanpak stelt wereldwijde financiële instellingen in staat om deel te nemen aan een gedigitaliseerde gemeenschappelijke marktinfrastructuur op een gedecentraliseerd platform. Ga voor meer informatie naar platonic.io.

Mediacontact:

Neal Stein

Z Corp PR

321.473.7407

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2484056/Platonic_Logo.jpg