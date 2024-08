A POGS ESCOLHE O ABS SUSTENTÁVEL DA INEOS STYROLUTION PARA OS NOVOS FONES DE OUVIDO PARA CRIANÇAS

Material selecionado: Novodur® eco P2H-AT MR50

FRANKFURT, Alemanha, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A INEOS Styrolution, empresa líder global em materiais estirênicos, anunciou hoje que a POGS, importante inovadora em soluções de áudio para jovens ouvintes, selecionou a versão ECO de um dos tipos de Novodur® de alto desempenho da empresa para uma nova linha de fones de ouvido para crianças. Os novos fones de ouvido estão disponíveis nas lojas a partir de hoje.

Imagens cortesia da POGS (PRNewsfoto/INEOS Styrolution GmbH)

A POGS produz fones de ouvido seguros e duráveis especificamente para crianças. Projetados para oferecer a experiência auditiva mais segura para ouvidos sensíveis e em desenvolvimento, esses fones de ouvido possuem tecnologias avançadas que limitam a saída de som entre 70 e 85 decibéis. Comprometida com a segurança, durabilidade e inovação sustentável, a POGS oferece fones de ouvido que inspiram o prazer de um áudio responsável para a próxima geração.

O Novodur P2H-AT combina fácil processamento, alta resistência ao impacto e distorção térmica com um acabamento final de alta qualidade. Oferece excelentes propriedades mecânicas com uma aparência altamente estética e colorida. O material está disponível em várias versões ECO sustentáveis contendo 30%, 50% ou 70% de ABS reciclado mecânico pós-consumo.

Em comparação com o Novodur P2H-AT produzido convencionalmente, as três opções oferecem uma redução da pegada de CO 2 de 21%, 38% e 57%, respectivamente. A matéria-prima do Novodur ECO é proveniente de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos), que são compostos principalmente de eletrodomésticos e ferramentas, televisores e computadores que chegaram ao fim de sua vida útil.

Adam de Beer, líder de marketing da POGS, afirma: "Dedicamo-nos a fornecer produtos que garantam a experiência de áudio mais segura para os jovens ouvintes, minimizando o impacto ambiental em todos os nossos processos de fabricação. Nosso objetivo é utilizar consistentemente materiais da mais alta qualidade, mais seguros e mais sustentáveis em nossos produtos. A Ineos Styrolution provou ser um parceiro confiável no desenvolvimento de soluções robustas e duráveis para nossos produtos mais recentes: Gecko 2, Elephant 2 e Turtle. Estamos satisfeitos por esta parceria ter resultado numa solução de plástico que se alinha com o nosso compromisso com a segurança, durabilidade e sustentabilidade."

O Dr. Christian Ruthard, Gerente de Produto ECO EMEA, acrescenta: "Estamos particularmente satisfeitos em oferecer à POGS uma opção que não apenas garante uma aparência de superfície de alta classe, mas também permite uma variedade de cores no produto final."

Sobre a POGS :

A POGS é uma empresa inovadora líder em soluções de áudio para jovens ouvintes. Os fones de ouvido POGS apresentam tecnologia avançada de limitação de volume, mantendo os níveis de som seguros para o desenvolvimento de ouvidos com um volume máximo de 85 decibéis. Feitos de materiais leves, flexíveis e reciclados, os fones de ouvido POGS oferecem um ajuste durável e confortável para crianças de todas as idades. A linha mais recente inclui os modelos Elephant 2, Gecko 2 e Turtle, disponíveis nas opções com fio, sem fio e com cancelamento de ruído ativo. O alcance sem fio se integra ao aplicativo POGS (disponível no Google Play e na Apple App Store), oferecendo controles de som e recursos de segurança, como tempo de audição e monitoramento de volume. Com faixas de cabeça ajustáveis e almofadas acolchoadas, os fones de ouvido POGS crescem com seus usuários, garantindo um ajuste perfeito. Projetado para uma responsabilidade ambiental e de áudio excepcional, a POGS está sediada em Amsterdã e continua a inspirar o prazer de um áudio responsável para as gerações futuras. Saiba mais em www.pogsheadphones.com.

Sobre a INEOS Styrolution

A INEOS Styrolution é o principal fornecedor mundial de estirênicos, com um portfólio de alto desempenho de monômero de estireno, poliestireno, ABS e produtos estirênicos avançados. Com mais de 90 anos de inovação em ciência dos materiais, a INEOS Styrolution está focada na satisfação do cliente com soluções diferenciadas que proporcionam uma vantagem competitiva, bem como investimentos em tecnologia que permitem a reciclagem de estirênicos em circuito fechado, reduzindo nossas emissões de carbono. As aplicações da INEOS Styrolution podem ser encontradas em muitos produtos do dia a dia em vários setores: incluindo automotivo, eletrônico, doméstico, construção, saúde, embalagens e brinquedos/esportes. Operando 17 unidades de produção em nove países, a empresa é uma subsidiária integral do INEOS Group Limited e emprega aproximadamente 3.000 pessoas. As vendas foram de 4,5 bilhões de euros em 2023.

