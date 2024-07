POGS CHOISIT L'ABS DURABLE D'INEOS STYROLUTION POUR SES NOUVEAUX CASQUES POUR ENFANTS

Produit sélectionné : Novodur® ECO P2H-AT MR50

Réduction du CO 2 e allant jusqu'à 57 % par rapport aux matériaux produits de manière conventionnelle

FRANCFORT, Allemagne, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- INEOS Styrolution, le chef de file mondial des styréniques, annonce ce jour que POGS, un innovateur de premier plan en matière de solutions audio pour les jeunes auditeurs, a choisi la version ECO de l'un des grades Novodur® haute performance de la société pour une nouvelle gamme de casques pour enfants. Les nouveaux casques sont disponibles en magasin dès aujourd'hui.

POGS produit des casques sûrs et durables spécialement conçus pour les enfants. Conçue pour offrir l'expérience d'écoute la plus sûre pour les oreilles sensibles et en développement, la gamme d'écouteurs est dotée de technologies avancées qui limitent le niveau sonore à une valeur comprise entre 70 et 85 décibels. Engagé en faveur de la sécurité, de la durabilité et de l'innovation durable, POGS propose des casques qui inspirent un plaisir audio responsable pour la prochaine génération.

Novodur P2H-AT allie facilité de mise en œuvre, résistance élevée aux chocs et à la distorsion thermique et finition de surface de haute qualité. Il présente d'excellentes propriétés mécaniques et un aspect très esthétique et coloré. Le produit est disponible dans différentes versions ECO durables contenant 30 %, 50 % ou 70 % d'ABS recyclé après consommation.

Par rapport à la production conventionnelle de Novodur P2H-AT, les trois options offrent une réduction de l'empreinte CO 2 e de 21%, 38% et 57%, respectivement. La matière première du Novodur ECO provient des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), qui se composent principalement d'appareils et d'outils ménagers, de téléviseurs et d'ordinateurs arrivés en fin de vie.

Adam de Beer, responsable du marketing chez POGS, déclare : « Nous sommes déterminés à fournir des produits qui garantissent l'expérience audio la plus sûre pour les jeunes auditeurs, tout en minimisant l'impact sur l'environnement tout au long de nos processus de fabrication. Notre objectif est d'utiliser systématiquement les matériaux de la plus haute qualité, les plus sûrs et les plus durables dans nos produits. INEOS Styrolution s'est avéré être un partenaire fiable dans le développement de solutions robustes et durables pour nos derniers produits : Gecko 2, Elephant 2 et Turtle. Nous sommes heureux que ce partenariat ait débouché sur une solution plastique conforme à notre engagement en matière de sécurité, de durabilité et de développement durable ».

Christian Ruthard, chef de produit ECO EMEA, ajoute : « Nous sommes particulièrement heureux d'offrir à POGS une option qui non seulement garantit un aspect de surface de haute qualité, mais permet également une variété de couleurs dans le produit final. »

À propos de POGS :

POGS est un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions audio pour les jeunes auditeurs. Les casques POGS sont dotés d'une technologie avancée de limitation du volume, ce qui permet de préserver les niveaux sonores pour les oreilles en développement, avec un volume maximal de 85 décibels. Fabriqués à partir de matériaux légers, flexibles et recyclés, les écouteurs POGS sont durables et confortables pour les enfants de tous âges. La dernière gamme comprend les modèles Elephant 2, Gecko 2 et Turtle, disponibles avec ou sans fil et avec des options de réduction active du bruit. La gamme sans fil s'intègre à l'application POGS (disponible sur Google Play et Apple App Store), qui offre des commandes sonores et des fonctions de sécurité telles que la durée d'écoute et la surveillance du volume. Avec ses bandeaux réglables et ses oreillettes rembourrées, le casque POGS grandit avec ses utilisateurs, garantissant un ajustement parfait. Conçu pour un son exceptionnel et une responsabilité environnementale, POGS a son siège à Amsterdam et continue d'inspirer un plaisir audio responsable pour les générations futures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pogsheadphones.com.

À propos d'INEOS Styrolution

INEOS Styrolution est le premier fournisseur mondial de produits styréniques, avec un portefeuille performant de monomères de styrène, de polystyrène, d'ABS et de produits styréniques avancés. Fort de plus de 90 ans d'innovation dans la science des matériaux, INEOS Styrolution se concentre sur la satisfaction du client avec des solutions différenciées qui fournissent un avantage concurrentiel ainsi que des investissements dans la technologie qui permettent la recyclabilité en boucle fermée pour les produits styréniques tout en réduisant nos émissions de carbone. Les applications INEOS Styrolution se retrouvent dans de nombreux produits de tous les jours dans de multiples industries, comme l'automobile, l'électronique, les produits ménagers, la construction, les soins de santé, l'emballage et les jouets/sports. Exploitant 17 sites de production dans neuf pays, l'entreprise est une filiale à 100 % d'INEOS Group Limited et emploie environ 3 000 personnes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est établi à 4,5 milliards d'euros en 2023.

www.ineos-styrolution.com

