POGS WÄHLT NACHHALTIGE ABS VON INEOS STYROLUTION FÜR NEUE KINDERKOPFHÖRER

Ausgewähltes Material: Novodur® ECO P2H-AT MR50

CO 2 e-Verringerung um bis zu 57 % im Vergleich zu konventionell hergestelltem Material

FRANKFURT, Deutschland, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- INEOS Styrolution, der weltweit führende Hersteller von Styrolkunststoffen, gab heute bekannt, dass POGS, ein führender Innovator von Audiolösungen für junge Hörer, die ECO-Version einer der leistungsstarken Novodur®-Qualitäten des Unternehmens für eine neue Reihe von Kopfhörern für Kinder ausgewählt hat. Die neuen Kopfhörer sind ab heute im Handel erhältlich.

Images courtesy of POGS

POGS stellt sichere und langlebige Kopfhörer speziell für Kinder her. Die Kopfhörer wurden entwickelt, um ein möglichst sicheres Hörerlebnis für empfindliche, in der Entwicklung befindliche Ohren zu bieten. Sie verfügen über fortschrittliche Technologien, die die Lautstärke auf 70 bis 85 Dezibel begrenzen. POGS hat sich der Sicherheit, Langlebigkeit und nachhaltigen Innovation verschrieben und bietet Kopfhörer an, die verantwortungsvollen Hörgenuss für die nächste Generation ermöglichen.

Novodur P2H-AT verbindet eine einfache Verarbeitung, hohe Schlagzähigkeit und Wärmeformbeständigkeit mit einer hochwertigen Oberflächenqualität. Es bietet hervorragende mechanische Eigenschaften und ein sehr ästhetisches und farbenfrohes Aussehen. Das Material ist in verschiedenen nachhaltigen ECO-Versionen erhältlich, die einen Anteil von 30 %, 50 % oder 70 % an mechanisch recyceltem Post-Consumer-ABS enthalten.

Im Vergleich zu konventionell hergestelltem Novodur P2H-AT bieten die drei Optionen eine CO 2 e-Fußabdruckreduzierung von 21 %, 38 % bzw. 57 %. Der Rohstoff von Novodur ECO stammt aus Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE), die hauptsächlich aus Haushaltsgeräten und Werkzeugen, Fernsehern und Computern bestehen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Adam de Beer, Marketingleiter bei POGS, erklärt: „Wir sind bestrebt, Produkte zu liefern, die jungen Hörern ein möglichst sicheres Hörerlebnis bieten und gleichzeitig die Umweltbelastung durch unsere Herstellungsprozesse minimieren. Unser Ziel ist es, für unsere Produkte stets die hochwertigsten, sichersten und nachhaltigsten Materialien zu verwenden. INEOS Styrolution hat sich als zuverlässiger Partner bei der Entwicklung robuster und langlebiger Lösungen für unsere neuesten Produkte erwiesen:0 der Gecko 2, der Elephant 2 und die Schildkröte. Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft zu einer Kunststofflösung geführt hat, die unserem Engagement für Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gerecht wird."

Dr. Christian Ruthard, Produktmanager ECO EMEA, ergänzt: „Wir freuen uns besonders, dass wir POGS eine Option anbieten können, die nicht nur ein hochwertiges Oberflächenbild gewährleistet, sondern auch eine Vielzahl von Farben im Endprodukt ermöglicht."

Informationen zu POGS:

POGS ist ein führender Innovator von Audiolösungen für junge Hörer. Die Kopfhörer von POGS verfügen über eine fortschrittliche Technologie zur Lautstärkenbegrenzung, die den Schallpegel auf eine für Kinderohren sichere Lautstärke von maximal 85 Dezibel begrenzt. Die aus leichten, flexiblen und recycelten Materialien hergestellten Kopfhörer von POGS bieten Kindern jeden Alters einen dauerhaften und bequemen Sitz. Die neueste Produktreihe umfasst die Modelle Elephant 2, Gecko 2 und Turtle, die mit Kabel, kabellos und mit aktiver Geräuschunterdrückung erhältlich sind. Die kabellosen Versionen sind mit der POGS-App (erhältlich bei Google Play und im Apple App Store) kompatibel, über die der Sound und die Sicherheitsfunktionen wie Hördauer und Lautstärkeüberwachung gesteuert werden können. Mit ihren verstellbaren Kopfbändern und gepolsterten Ohrpolstern wachsen die POGS-Kopfhörer mit ihren Nutzern mit und gewährleisten einen perfekten Sitz. POGS hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und setzt sich dafür ein, dass auch künftige Generationen verantwortungsvollen Hörgenuss erleben können. Die Produkte des Unternehmens bieten außergewöhnlichen Sound und sind umweltbewusst hergestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pogsheadphones.com.

Informationen zu INEOS Styrolution

INEOS Styrolution ist der weltweit führende Anbieter von Styrolkunststoffen mit einem leistungsstarken Portfolio von Styrolmonomeren, Polystyrol, ABS und modernen Styrolprodukten. Mit mehr als 90 Jahren Innovation in der Materialwissenschaft stellt INEOS Styrolution die Kundenzufriedenheit mithilfe differenzierter Lösungen sicher, die einen Wettbewerbsvorteil bieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Technologien, die geschlossene Kreislaufwirtschaft für Styrolkunststoffe ermöglichen und gleichzeitig seine Kohlenstoffemissionen reduzieren. Die Lösungen von INEOS Styrolution werden in vielen alltäglichen Produkten in unterschiedlichen Branchen verwendet, einschließlich Automobil, Elektronik, Haushalt, Bauwesen, Gesundheitswesen, Verpackung und Spielzeug/Sport. Das Unternehmen, das 17 Produktionsstätten in neun Ländern betreibt, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der INEOS Group Limited und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 4,5 Milliarden Euro.

www.ineos-styrolution.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2471829/1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2471845/INEOS_Styrolution_Logo_Logo.jpg