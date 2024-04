A primeira coletiva de imprensa com gatos foi realizada na Colômbia

Para apresentar a primeira Casa de Adopción de Amores Imposibles [Casa de Adoção de Amores Impossíveis] na Colômbia, como parte da campanha Adote Suas Alergias, a Sanofi Consumer HealthCare realizou a primeira coletiva de imprensa do país com gatos, dando a oportunidade a jornalistas e criadores de conteúdo conhecer os felinos e saber mais sobre essa iniciativa para aumentar o índice de adoção de gatos nesse país latino-americano.

BOGOTÁ, Colômbia, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Para manter seu propósito de promover a adoção responsável, a Sanofi Consumer HealthCare realizou a primeira coletiva de imprensa com os anfitriões mais fofinhos e peludos no mundo: os gatos. Os participantes desse evento, durante o qual a empresa apresentou a iniciativa "Adote suas alergias", que visa incentivar a adoção de gatos esterilizados para permitir que pessoas com alergias possam realizar o sonho de ter um gato como animal de estimação, tiveram a oportunidade de conhecer cerca de 30 felinos.

Na capital colombiana, a Sanofi Consumer HealthCare e a Fundação Adopta No Compres [Adote, Não Compre] apresentaram sua nova "Casa de Adoção de Amores Impossíveis", um espaço aberto ao público, principalmente para quem deseja realizar o sonho de adotar um gato para ter a oportunidade de conhecer o futuro membro da sua família. O evento encerrou com mais de 300 pedidos de adoções.

A campanha baseia-se no conceito de autocuidado empoderado e combina o compromisso social da Sanofi Consumer HealthCare com um impacto positivo na vida das pessoas e dos seus animais de estimação. A campanha tem o apoio de uma série de descobertas científicas decisivas: os humanos são alérgicos à proteína Fel d1, que é produzida nas glândulas sebáceas e na pele dos felinos e transmitida ao pelo e caspa durante a escovação. Está comprovado que, quando os gatos são esterilizados, a produção desse alérgeno é reduzida em 90%.

