哥倫比亞舉行首次有貓咪參與的記者會

作為 Adopt Your Allergies 活動的一部分，Sanofi Consumer HealthCare 在哥倫比亞舉辦了首次有貓咪參與的記者會，以介紹哥倫比亞首個 Casa de Adopción de Amores Imposibles（不可能之愛領養之家），讓記者和內容創作者有機會與貓咪們見面，並了解這個為增加這個拉丁美洲國家的貓咪領養率之倡議。

哥倫比亞波哥大2024年4月9日 /美通社/ -- 秉承促進負責任領養的宗旨，Sanofi Consumer HealthCare 舉辦的記者會請來世界上最可愛和最毛茸茸的主持：貓咪。在這次活動中，該公司公佈了其「Adopt Your Allergies」倡議，旨在鼓勵領養已絕育的貓咪，讓過敏患者實現養貓咪作寵物的夢想。與會者有機會與約 30 隻貓咪見面。

在哥倫比亞首都，Sanofi Consumer HealthCare 和 Adopta No Compres（領養不購買）基金會推出了他們新的「不可能之愛領養之家」，這是一個對公眾開放的空間，特別為那些想實現領養貓咪夢想的人提供機會，讓他們與未來的家庭成員見面。活動結束時，收到了超過 300 個領養申請。