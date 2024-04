Konferensi pers pertama bersama kucing diadakan di Kolombia

Di ibukota Kolombia, Sanofi Consumer HealthCare dan Adopta No Compres [Adopt, Don't Buy] Foundation meluncurkan "House of Adoption of Impossible Loves" baru. Ruang ini terbuka untuk umum, terutama bagi mereka yang ingin mewujudkan impian mengadopsi kucing. Mereka memiliki kesempatan bertemu calon anggota keluarganya. Seusai acara, jumlah permintaan adopsi mencapai lebih dari 300.

Kampanye ini berdasarkan konsep kemampuan perawatan diri dan merupakan perpaduan antara komitmen sosial Sanofi Consumer HealthCare dengan dampak positif atas kehidupan manusia dan hewan peliharaan mereka. Kampanye ini didukung oleh sederetan temuan ilmiah yang penting: manusia alergi terhadap protein Fel d1. Protein ini diproduksi di kelenjar sebasea dan kulit kucing, kemudian tersebar ke sel kulit mati dan bulunya saat perawatan. Bila kucing disteril, terbukti bahwa produksi alergen ini berkurang hingga 90%.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2379935/DSC07637.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2379933/DSC07589.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2379932/DSC07518.jpg

SOURCE Sanofi