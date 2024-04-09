В Колумбии прошла первая пресс-конференция с кошками

News provided by

Sanofi

09 Apr, 2024, 11:27 ET

  • Чтобы представить первый Casa de Adopción de Amores Imposibles [Дом получения невыносимой любви] в Колумбии, в рамках кампании «Прими свою аллергию» компания Sanofi Consumer HealthCare провела первую в стране пресс-конференцию с кошками, предоставив журналистам и создателям материалов возможность встретиться с кошками и узнать об этой инициативе по увеличению числа приема кошек в этой латиноамериканской стране. 

БОГОТА, Колумбия, 9 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- В соответствии со своей целью содействия ответственному приему животных компания Sanofi Consumer HealthCare провела первую пресс-конференцию с самыми нежными и пушистыми организаторами в мире: котами. Участники этого мероприятия, в ходе которого компания представила свою инициативу «Прими свою аллергию», направленную на поощрение принятия стерилизованных котов, чтобы люди с аллергией могли осуществить свою мечту о домашнем коте , встретили около 30 кошек.

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В колумбийской столице компания Sanofi Consumer HealthCare и фонд Adopta No Compres [Бери, а не покупай] представили свой новый «Дом получения невыносимой любви», открытое для публики пространство, особенно для тех, кто хочет осуществить свою мечту о кошке в доме , чтобы иметь возможность встретиться с будущим членом своей семьи. Мероприятие завершилось более чем 300 заявками на прием.

Кампания основана на концепции самообслуживания и сочетает в себе социальную приверженность Sanofi Consumer HealthCare с положительным влиянием на жизнь людей и их домашних животных. Кампания подкреплена рядом важных научных выводов: у людей аллергия на белок Fel d1, который вырабатывается в сальных железах и коже кошек и передается на шерсть и перхоти во время ухода. Доказано, что при стерилизации кошек выработка этого аллергена снижается на 90%.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2379933/DSC07589.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2379932/DSC07518.jpg

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