A resposta do Tribunal ao recurso da Maroc Telecom dificulta o sucesso dos investimentos da e& no Marrocos

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A e& Group manifestou sua decepção com a decisão do Tribunal de Apelação de Casablanca em 3 de julho de 2024, que rejeitou o recurso interposto pela Maroc Telecom "MT", uma subsidiária da e&. Esta decisão confirma a decisão do Tribunal Comercial de Rabat de 29 de janeiro de 2024, obrigando a MT a pagar 6,368 bilhões de dirhams marroquinos (aproximadamente 645 milhões de dólares) à Wana Corporate por supostas práticas de concorrência desleal.



Como principal acionista da MT, com uma participação de 53%, a e& Group continua confiante em seu cumprimento contínuo de todas as leis e regulamentos regulatórios nos mercados em que atua. O grupo acredita firmemente na validade da posição jurídica da Maroc Telecom e pretende buscar todas as vias legais disponíveis para recorrer desta decisão e proteger os investimentos da e& na Maroc Telecom. A e& assegura aos seus acionistas que esta decisão judicial não impactará os resultados consolidados da e& Group para o segundo trimestre de 2024 ou períodos subsequentes, devido à cobertura adequada de riscos regulatórios internacionais.

Sua Excelência Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Presidente da e& Group, declarou: "É lamentável que, embora o capital global esteja buscando alavancar o poder transformador da tecnologia para aprimorar a infraestrutura digital, os serviços governamentais inteligentes e as soluções digitais para as pessoas, um ambiente regulatório desafiador afeta negativamente as perspectivas futuras de nossos investimentos no Marrocos."

Hatem Dowidar, CEO da e& Group, acrescentou: "A e& Group está comprometida em cumprir integralmente as leis nos mercados em que atuamos. A capacitação digital das comunidades tem sido o pilar do sucesso da e& nas últimas décadas. Afirmamos que impulsionar o futuro digital requer uma cooperação construtiva entre prestadores de serviços, reguladores e legisladores para promover o desenvolvimento desejado de comunidades e indivíduos."

Hatem Dowidar também enfatizou que todas as opções estão sobre a mesa em relação ao investimento da e& na MT devido aos repetidos contratempos causados por multas regulatórias, sentenças judiciais e resoluções que limitam a capacidade da Maroc Telecom de concorrer no mercado. Nos últimos anos, isso custou à MT mais de 12 bilhões de MAD (mais de USD 1,2 bilhão) em multas — uma das mais altas do setor de telecomunicações em todo o mundo — impedindo os investimentos futuros da Maroc Telecom.

