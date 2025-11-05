A plataforma UAE Sovereign Launchpad oferecida pela e& com tecnologia da AWS está agora operacional e disponível comercialmente nos Emirados Árabes Unidos

Alinhada à Política Nacional de Segurança em Nuvem dos Emirados Árabes Unidos e endossada pelo Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, a plataforma fornece controles de segurança, conformidade e governança de dados para inovação em setores governamentais e regulamentados nos Emirados Árabes Unidos

Serviço comercial agora disponível para os setores público e privado em todos os Emirados Árabes Unidos, oferecendo a todas as organizações regulamentadas um caminho imediato para a nuvem no país

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em conformidade com a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, o grupo global de tecnologia e& e a Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc., anunciaram hoje a disponibilidade comercial e a prontidão operacional total da UAE Sovereign Launchpad, uma plataforma em nuvem que acelera a adoção de serviços de nuvem e IA para agências governamentais dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com clientes regulamentados nos setores de saúde, serviços financeiros, educação, espaço, petróleo e gás e sem fins lucrativos.

Com a tecnologia da AWS, oferecida pela e& e endossada pelo Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos (CSC), a UAE Sovereign Launchpad contribui para a jornada dos Emirados Árabes Unidos em direção a uma infraestrutura digital nacional mais segura. Ela permite que agências governamentais e clientes implantem todas as cargas de trabalho, exceto aquelas classificadas como Secretas e Ultrassecretas, garantindo o alinhamento com a Política Nacional de Segurança em Nuvem do CSC dos Emirados Árabes Unidos.

A UAE Sovereign Launchpad, hospedada na região do Oriente Médio (EAU) da AWS e gerenciada pela e& enterprise, chega em um momento em que os setores regulamentados da região estão enfrentando uma pressão crescente para proteger dados críticos, cumprir as regulamentações nacionais e enfrentar os desafios emergentes de segurança cibernética. A plataforma aborda diretamente esses desafios, oferecendo um ambiente robusto e econômico, onde a governança de dados, a conformidade e a inovação coexistem como princípios arquitetônicos fundamentais.

Criada para setores que exigem altos padrões de conformidade e segurança, a plataforma fornece um caminho acelerado para garantir a adoção da nuvem, mantendo a residência dos dados, ampla visibilidade dos recursos na nuvem e controles de governança dentro do país.

Sua Excelência o Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Chefe de Segurança Cibernética do Governo dos Emirados Árabes Unidos e Presidente do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, comentou: "A UAE Sovereign Launchpad representa um marco significativo na jornada de transformação digital de nossa nação. Essa colaboração entre e& e AWS demonstra como podemos alavancar a inovação global na nuvem e, ao mesmo tempo, aderir aos requisitos da Política Nacional de Segurança na Nuvem dos Emirados Árabes Unidos. Ao fornecer uma estrutura que se alinha à nossa Política Nacional de Segurança na Nuvem, estamos permitindo que entidades governamentais e setores regulamentados acelerem a adoção de tecnologias avançadas de nuvem e IA. Essa iniciativa não apenas aprimora nossa resiliência cibernética, mas também reforça a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder em inovação digital segura."

Khalid Murshed, CEO da e& enterprise, disse: "Estamos orgulhosos de oferecer esta plataforma única que acelera a adoção segura da nuvem nos Emirados Árabes Unidos. Juntamente com a AWS e o Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, estamos capacitando as organizações para que cumpram os objetivos de conformidade e regulamentares sem comprometer a inovação ou a agilidade. Com a UAE Sovereign Launchpad agora disponível, as organizações podem implantar cargas de trabalho na nuvem da AWS com confiança, sabendo que a conformidade e a segurança são princípios fundamentais incorporados à arquitetura da plataforma."

Tanuja Randery, diretora administrativa e vice-presidente da AWS na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), acrescentou: "Construída com a conformidade regulamentar dos Emirados Árabes Unidos e os princípios de confiança zero, a UAE Sovereign Launchpad oferece uma arquitetura de nuvem pronta para produção hospedada nos Emirados Árabes Unidos e gerenciada pela e& enterprise. O lançamento completo da plataforma marca um momento crucial para a transformação digital regional, capacitando as organizações dos setores público e privado a acelerar sua jornada para a nuvem com confiança. Nossa colaboração com a e& enterprise e o Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos combina a segurança, a inovação e a amplitude incomparáveis dos serviços da AWS com a profunda experiência local projetada para atender aos padrões regulatórios e de segurança cibernética dos Emirados Árabes Unidos. Estamos profundamente empenhados em apoiar as ambições digitais dos Emirados Árabes Unidos e temos orgulho em ajudar a construir um futuro seguro, inovador e resiliente para a nação."

Ao incorporar controles de segurança de confiança zero, opções de gerenciamento de chaves no país e relatórios automatizados de conformidade, a UAE Sovereign Launchpad permite que as organizações se concentrem na inovação sem comprometer suas obrigações regulatórias ou de governança.

A UAE Sovereign Launchpad foi anunciada pela primeira vez em maio de 2025 como parte de uma iniciativa mais ampla para acelerar a adoção de nuvem e IA no setor público e nos setores regulamentados dos Emirados Árabes Unidos. O anúncio marca uma nova fase na jornada da nuvem do país – do conceito e colaboração à prontidão em escala nacional – apoiando a visão "We the UAE 2031" e construindo um ecossistema digital confiável, compatível e resiliente. Fornece um caminho robusto, compatível e econômico para que organizações do setor público e privado modernizem suas operações com segurança na nuvem, ao mesmo tempo em que fortalecem a resiliência digital geral dos Emirados Árabes Unidos.

A UAE Sovereign Launchpad está disponível imediatamente através da e& enterprise. As organizações podem começar com uma avaliação de adequação ou passar diretamente para a implantação em produção.

Para saber mais sobre a UAE Sovereign Cloud Launchpad e como sua organização pode começar a utilizá-la, visite Sovereign Launchpad

