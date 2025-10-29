e& continua a apresentar forte crescimento no terceiro trimestre de 2025, suas receitas consolidadas aumentaram 29,2%, atingindo 18,6 bilhões de AED

As receitas consolidadas atingiram 53,5 bilhões de AED nos primeiros nove meses de 2025, um aumento de 25,3% em relação ao ano anterior.

O lucro líquido consolidado nos primeiros nove meses de 2025 atingiu 11,8 bilhões de AED, um aumento de 39,7% em comparação com o mesmo período do ano passado

A base de assinantes do grupo atingiu 202,2 milhões

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A e& anunciou hoje seus resultados financeiros consolidados do terceiro trimestre de 2025, reportando uma receita consolidada de 18,6 bilhões de AED, um crescimento de 29,2% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas consolidadas dos primeiros nove meses de 2025 registraram 53,5 bilhões de AED, um aumento de 25,3% em relação ao ano anterior, refletindo o modelo de negócios resiliente do Grupo e sua capacidade de construir sobre os resultados recordes do primeiro semestre.

O grupo manteve sua forte trajetória de crescimento em todos os seus setores de negócios, com lucro líquido consolidado no terceiro trimestre que atingiu 3,0 bilhões de AED, enquanto o lucro líquido consolidado nos primeiros nove meses de 2025 registrou 11,8 bilhões de AED, um aumento de 39,7% em relação ao ano anterior.

No terceiro trimestre, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 29,2% em relação ao ano anterior, atingindo 8,4 bilhões de AED, com uma margem de 45,0%. Nos primeiros nove meses de 2025, o EBITDA atingiu 23,8 bilhões de AED, um crescimento de 22,3% em relação ao ano anterior, com uma margem de 44,4%.

O total de assinantes da e& atingiu 202,2 milhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 14,0% em relação ao ano anterior. Nos Emirados Árabes Unidos, o número de assinantes atingiu 15,7 milhões, um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior, motivado pela forte demanda por serviços digitais avançados e soluções de conectividade inteligentes.

Destaques financeiros



3º trimestre de 2024 3º trimestre de 2025 % de alteração 9 meses de 2024 9 meses de 2025 % de alteração Receitas Consolidadas 14,4 AED bi 18,6 AED bi 29,2 % 42,7 AED bi 53,5 AED bi 25,3 % Lucro Líquido Consolidado 3,0 bilhões AED 3,0 bilhões AED 0,8 % 8,5 bilhões AED 11,8 AED bi 39,7 % EBITDA 6,5 bilhões AED 8,4 bilhões AED 29,2 % 19,4 AED bi 23,8 AED bi 22,3 % Ganhos por ação 0,34 AED 0,34 AED 0,8 % 0,97 AED 1,36 AED 39,7 % Grupo total de assinantes 177,3 milhões 202,2 milhões 14,0 % 177,3 milhões 202,2 milhões 14,0 % e& UAE de assinantes 14,7 milhões 15,7 milhões 6,9 % 14,7 milhões 15,7 milhões 6,9 %

Durante o terceiro trimestre, a e& apresentou um forte desempenho em todos os setores verticais, consolidando sua posição como um grupo tecnológico global. O período foi marcado por uma forte execução operacional, parcerias históricas e várias conquistas pioneiras no mercado, que fortaleceram ainda mais a base da e& para a criação de valor a longo prazo. Após o encerramento do trimestre, a e& estendeu esse impulso para a GITEX Global 2025, revelando novos marcos que demonstram a profundidade e a direção da estratégia de IA, nuvem e conectividade da e&.

Hatem Dowidar, diretor executivo do grupo e& afirmou: "Nosso forte desempenho no terceiro trimestre se baseia no impulso do primeiro semestre, com um crescimento consolidado da receita de 29,2% em relação ao ano anterior, atingindo 18,6 bilhões de AED durante o trimestre. Este crescimento nas receitas refletiu-se no nosso EBITDA, que aumentou 29,2% em relação ao ano anterior, atingindo 8,4 mil milhões de AED com uma margem de 45%, refletindo o ritmo e o progresso da nossa jornada de transformação num grupo tecnológico global com um forte impacto, impulsionando economias, capacitando pessoas e promovendo o progresso digital nas comunidades que servimos."

Ele acrescentou: "Em todos os nossos setores verticais, estamos apresentando um forte crescimento enquanto investimos em infraestrutura digital de última geração, recursos de IA e parcerias. Este é o resultado de uma estratégia deliberada para construir vantagens de longo prazo por meio de talentos, capacidades e infraestrutura que criam valor duradouro para nossos clientes e acionistas. Os resultados deste trimestre também reforçaram o papel da e& como impulsionadora do crescimento nacional e regional, promovendo a liderança digital dos Emirados Árabes Unidos e expandindo nosso alcance global. Desde o lançamento da primeira rede 5.5G da região até ao apoio a novos talentos dos Emirados, reforçámos a nossa competitividade e a nossa contribuição para a economia baseada no conhecimento dos Emirados Árabes Unidos. Também aprofundamos a conectividade regional e a infraestrutura inteligente, ampliando recursos avançados de nuvem soberana e IA e estabelecendo novas alianças e parcerias inter-regionais e internacionais."

Dowidar concluiu: "Aproximando-se do marco de 50 anos, a e& está construindo agora a próxima década — fortalecendo a espinha dorsal digital dos Emirados Árabes Unidos e apoiando inovações de alto impacto com tecnologias confiáveis, inclusivas e ancoradas localmente — para oferecer valor sustentável muito além do nosso Jubileu de Ouro."

