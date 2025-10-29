e& continua a apresentar forte crescimento no terceiro trimestre de 2025, suas receitas consolidadas aumentaram 29,2%, atingindo 18,6 bilhões de AED
- As receitas consolidadas atingiram 53,5 bilhões de AED nos primeiros nove meses de 2025, um aumento de 25,3% em relação ao ano anterior.
- O lucro líquido consolidado nos primeiros nove meses de 2025 atingiu 11,8 bilhões de AED, um aumento de 39,7% em comparação com o mesmo período do ano passado
- A base de assinantes do grupo atingiu 202,2 milhões
ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A e& anunciou hoje seus resultados financeiros consolidados do terceiro trimestre de 2025, reportando uma receita consolidada de 18,6 bilhões de AED, um crescimento de 29,2% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas consolidadas dos primeiros nove meses de 2025 registraram 53,5 bilhões de AED, um aumento de 25,3% em relação ao ano anterior, refletindo o modelo de negócios resiliente do Grupo e sua capacidade de construir sobre os resultados recordes do primeiro semestre.
O grupo manteve sua forte trajetória de crescimento em todos os seus setores de negócios, com lucro líquido consolidado no terceiro trimestre que atingiu 3,0 bilhões de AED, enquanto o lucro líquido consolidado nos primeiros nove meses de 2025 registrou 11,8 bilhões de AED, um aumento de 39,7% em relação ao ano anterior.
No terceiro trimestre, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 29,2% em relação ao ano anterior, atingindo 8,4 bilhões de AED, com uma margem de 45,0%. Nos primeiros nove meses de 2025, o EBITDA atingiu 23,8 bilhões de AED, um crescimento de 22,3% em relação ao ano anterior, com uma margem de 44,4%.
O total de assinantes da e& atingiu 202,2 milhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 14,0% em relação ao ano anterior. Nos Emirados Árabes Unidos, o número de assinantes atingiu 15,7 milhões, um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior, motivado pela forte demanda por serviços digitais avançados e soluções de conectividade inteligentes.
Destaques financeiros
|
|
3º trimestre de 2024
|
3º trimestre de 2025
|
% de alteração
|
9 meses de 2024
|
9 meses de 2025
|
% de alteração
|
Receitas
Consolidadas
|
14,4 AED
bi
|
18,6 AED
bi
|
29,2 %
|
42,7 AED
bi
|
53,5 AED
bi
|
25,3 %
|
Lucro
Líquido Consolidado
|
3,0 bilhões AED
|
3,0 bilhões AED
|
0,8 %
|
8,5 bilhões AED
|
11,8 AED
bi
|
39,7 %
|
EBITDA
|
6,5 bilhões AED
|
8,4 bilhões AED
|
29,2 %
|
19,4 AED
bi
|
23,8 AED
bi
|
22,3 %
|
Ganhos por
ação
|
0,34 AED
|
0,34 AED
|
0,8 %
|
0,97 AED
|
1,36 AED
|
39,7 %
|
Grupo total
de assinantes
|
177,3
milhões
|
202,2
milhões
|
14,0 %
|
177,3
milhões
|
202,2
milhões
|
14,0 %
|
e& UAE
de assinantes
|
14,7 milhões
|
15,7 milhões
|
6,9 %
|
14,7 milhões
|
15,7 milhões
|
6,9 %
Durante o terceiro trimestre, a e& apresentou um forte desempenho em todos os setores verticais, consolidando sua posição como um grupo tecnológico global. O período foi marcado por uma forte execução operacional, parcerias históricas e várias conquistas pioneiras no mercado, que fortaleceram ainda mais a base da e& para a criação de valor a longo prazo. Após o encerramento do trimestre, a e& estendeu esse impulso para a GITEX Global 2025, revelando novos marcos que demonstram a profundidade e a direção da estratégia de IA, nuvem e conectividade da e&.
Hatem Dowidar, diretor executivo do grupo e& afirmou: "Nosso forte desempenho no terceiro trimestre se baseia no impulso do primeiro semestre, com um crescimento consolidado da receita de 29,2% em relação ao ano anterior, atingindo 18,6 bilhões de AED durante o trimestre. Este crescimento nas receitas refletiu-se no nosso EBITDA, que aumentou 29,2% em relação ao ano anterior, atingindo 8,4 mil milhões de AED com uma margem de 45%, refletindo o ritmo e o progresso da nossa jornada de transformação num grupo tecnológico global com um forte impacto, impulsionando economias, capacitando pessoas e promovendo o progresso digital nas comunidades que servimos."
Ele acrescentou: "Em todos os nossos setores verticais, estamos apresentando um forte crescimento enquanto investimos em infraestrutura digital de última geração, recursos de IA e parcerias. Este é o resultado de uma estratégia deliberada para construir vantagens de longo prazo por meio de talentos, capacidades e infraestrutura que criam valor duradouro para nossos clientes e acionistas. Os resultados deste trimestre também reforçaram o papel da e& como impulsionadora do crescimento nacional e regional, promovendo a liderança digital dos Emirados Árabes Unidos e expandindo nosso alcance global. Desde o lançamento da primeira rede 5.5G da região até ao apoio a novos talentos dos Emirados, reforçámos a nossa competitividade e a nossa contribuição para a economia baseada no conhecimento dos Emirados Árabes Unidos. Também aprofundamos a conectividade regional e a infraestrutura inteligente, ampliando recursos avançados de nuvem soberana e IA e estabelecendo novas alianças e parcerias inter-regionais e internacionais."
Dowidar concluiu: "Aproximando-se do marco de 50 anos, a e& está construindo agora a próxima década — fortalecendo a espinha dorsal digital dos Emirados Árabes Unidos e apoiando inovações de alto impacto com tecnologias confiáveis, inclusivas e ancoradas localmente — para oferecer valor sustentável muito além do nosso Jubileu de Ouro."
