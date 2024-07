A REYL Intesa Sanpaolo recebe aprovação regulatória para sua transição de governança a partir de 1º de julho de 2024. François REYL passa a integrar o Conselho de Administração e Pasha Bakhtiar torna-se CEO

GENEBRA, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A REYL Intesa Sanpaolo recebeu a aprovação da FINMA para a implementação de sua nova estrutura de governança. François Reyl passa a ser Membro do Conselho de Administração do Banco e Presidente do seu Comitê Estratégico. Pasha Bakhtiar, atualmente Sócio e Membro do Comitê Executivo, torna-se o novo CEO do Banco e Presidente do Comitê Executivo. A mudança entrará em vigor em 1º de julho de 2024.

François Reyl and Pasha Bakhtiar

Sob a liderança de François Reyl, a REYL & CIE expandiu-se de um revendedor de valores mobiliários autorizado com 15 funcionários na Suíça para um Banco totalmente licenciado com 400 funcionários, presença internacional e escopo de negócios diversificado. Co-liderou a incubação do Alpian, o primeiro banco privado digital da Suíça e, em 2021, iniciou as negociações que resultaram na parceria estratégica do Banco com o Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. François Reyl continuará a supervisionar o desenvolvimento das atividades estratégicas do Grupo de um ponto de vista não executivo.

François Reyl, Sócio e CEO, comenta: "Depois de 22 anos em uma função executiva na Reyl & Cie, estou muito satisfeito em entregar a Pasha Bakhtiar o papel de garantir a continuação de nossas atividades operacionais e apoiar o desenvolvimento da estratégia do Grupo. Essa transição é a evolução lógica e planejada da REYL & Cie desde sua integração ao Grupo Intesa Sanpaolo em 2021."

Pasha Bakhtiar, Sócio, acrescenta: "Estou muito honrado em buscar o sucesso empresarial de François Reyl como CEO do Grupo e em trazer meu total compromisso com a busca de nossas atividades de alto valor agregado para todos os nossos clientes, trabalhando em estreita colaboração com e para o benefício de todos os acionistas e nossos funcionários."

Sobre a REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Fundado em 1973, o REYL Intesa Sanpaolo é um grupo bancário diversificado com escritórios na Suíça (Genebra, sede, Zurique, Lugano), Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) e no resto do mundo (Singapura, Dubai). Gerencia ativos superiores a CHF 20 bilhões (mais de CHF 30 bilhões, incluindo participações minoritárias) e emprega cerca de 400 profissionais. Em 2021, firmou uma parceria estratégica com o Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, um dos principais players bancários europeus. A Fideuram ISPB detém atualmente uma participação de 73% na REYL & Cie Ltd.

Desenvolvendo uma abordagem inovadora para o setor bancário, a REYL Intesa Sanpaolo atende uma clientela de empreendedores internacionais e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios Gestão de Patrimônio, Finanças Corporativas, Serviços e Gestão de Ativos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450210/REYL_Intesa_Sanpaolo_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920746/3709363/REYL_Intesa_Sanpaolo_Logo.jpg

FONTE REYL Intesa Sanpaolo