REYL Intesa Sanpaolo تحصل على الموافقة التنظيمية على انتقال حوكمتها اعتبارًا من 1 يوليو 2024. فرانسوا راي ينضم إلى مجلس الإدارة وباشا بختيار يصبح الرئيس التنفيذي

جنيف, 1 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة راي إنتيسا سان باولو REYL Intesa Sanpaolo على موافقة هيئة فينما (FINMA) على تنفيذ هيكل حوكمتها الجديد. أصبح فرانسوا راي عضوًا في مجلس إدارة البنك ورئيسًا للجنة الاستراتيجية. وأصبح باشا بختيار ، وهو شريك وعضو في اللجنة التنفيذية حاليًا ، الرئيس التنفيذي الجديد للبنك ورئيس اللجنة التنفيذية. سيصبح التغيير ساري المفعول في 1 يوليو 2024.

François Reyl and Pasha Bakhtiar

تحت قيادة فرانسوا راي ، توسعت شركة "راي آند سي" (REYL & Cie) من تاجر معتمد للأوراق المالية مع 15 موظفا في سويسرا إلى بنك مرخص بالكامل مع 400 موظف ، بوجود دولي ونطاق أعمال متنوع. وشارك في قيادة حضانة ألباين (Alpian)1، أول بنك خاص رقمي في سويسرا ، وفي عام 2021 ، بدأ المفاوضات التي أدت إلى شراكة البنك الاستراتيجية مع مؤسسة "فيديورام - إنتيسا سان باولو برايفت بانكنج" (Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking). سيواصل فرانسوا راي الإشراف على تطوير الأنشطة الاستراتيجية للمجموعة من وجهة نظر غير تنفيذية.

وعلق فرانسوا راي، الرئيس التنفيذي، قائلًا: بعد 22 عامًا في دور تنفيذي في شركة "راي آند سي" ، يسرني للغاية أن أسلم إلى باشا بختيار دور ضمان استمرار أنشطتنا التشغيلية ودعم تطوير استراتيجية المجموعة. هذا الانتقال هو التطور المنطقي والمخطط لشركة "راي آند سي" منذ اندماجها في مجموعة إنتيسا سان باولو في عام 2021."

وأضاف باشا باختيار ، الشريك ، قائلاً: "يشرفني جداً متابعة نجاح فرانسوا راي في مجال ريادة الأعمال بصفتي الرئيس التنفيذي للمجموعة وإظهار التزامي الكامل بمتابعة أنشطتنا ذات القيمة المضافة العالية لجميع عملائنا، والعمل عن كثب مع جميع المساهمين وموظفينا ومصلحتهم".

نبذة عن REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

تأسست شركة راي إنتيسا سان باولو في عام 1973، وهي مجموعة مصرفية متنوعة لها مكاتب في سويسرا (جنيف وزيورخ ولوجانو) وفي أوروبا (لندن ولوكسمبورغ ومالطة) وفي بقية العالم (سنغافورة ودبي). وهي تدير أصول تزيد عن 20 مليار فرنك سويسري (أكثر من 30 مليار فرنك سويسري بما في ذلك حصص الأقلية) وتوظف حوالي 400 متخصص. في عام 2021، دخلت في شراكة استراتيجية مع "فيديورام - إنتيسا سان باولو برايفت بانكنج"، وهي شركة مصرفية أوروبية رائدة. تمتلك "فيديورام آي إس بي بي" (Furamide ISPB) حاليًا حصة قدرها 73% في شركة "راي آند سي ليمتد" (REYL & Cie Ltd).

تقوم شركة راي إنتيسا سان باولو بتطوير نهج مبتكر للأعمال المصرفية، وتخدم عملاء من رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين المؤسسيين من خلال خطوط أعمال إدارة الثروات وتمويل الشركات وخدمات الأصول وإدارة الأصول.