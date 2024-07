REYL Intesa Sanpaolo reçoit l'approbation réglementaire pour sa transition de gouvernance à partir du 1er juillet 2024. François REYL rejoint le Conseil d'Administration et Pasha Bakhtiar devient Directeur Général

GENÈVE, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- REYL Intesa Sanpaolo a reçu l'approbation de la FINMA pour la mise en place de sa nouvelle structure de gouvernance. François Reyl devient Membre du Conseil d'Administration de la Banque et Président de son Comité Stratégique. Pasha Bakhtiar, actuellement Associé et Membre du Comité Exécutif, devient le nouveau Directeur Général de la Banque et Président du Comité Exécutif. Le changement prend effet le 1er juillet 2024.

Sous l'impulsion de François Reyl, REYL & Cie est passée du statut de négociant en valeurs mobilières avec 15 employés en Suisse, à celui de banque comptant 400 employés, une présence internationale et un champ d'activité diversifié. Il a codirigé l'incubation d'Alpian, première banque privée digitale de Suisse et, en 2021, a initié les négociations ayant abouti au partenariat stratégique de la Banque avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. François Reyl continuera à superviser le développement des activités stratégiques du Groupe de manière non exécutive.

François Reyl, Associé et Directeur Général, commente : « Après 22 ans dans un rôle exécutif au sein de Reyl & Cie, je suis très heureux de transmettre à Pasha Bakhtiar le rôle d'assurer la poursuite de nos activités opérationnelles et de soutenir le développement de la stratégie du Groupe. Cette transition est l'évolution logique et planifiée de REYL & Cie depuis son intégration au sein du Groupe Intesa Sanpaolo en 2021. »

Pasha Bakhtiar, Associé, ajoute : « Je suis très honoré de poursuivre la réussite entrepreneuriale de François Reyl en tant que Directeur Général du Groupe et d'apporter tout mon engagement à la poursuite de nos activités à forte valeur ajoutée pour tous nos clients, en travaillant étroitement avec et au bénéfice de tous les actionnaires et de nos collaborateurs. »

A propos de REYL Intesa Sanpaolo

Fondé en 1973, REYL Intesa Sanpaolo est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse (Genève, siège principal, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubaï). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 20 milliards (plus de CHF 30 milliards en tenant compte des participations minoritaires) et emploie quelque 400 collaborateurs. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan. Fideuram ISPB détient aujourd'hui une participation de 73 % dans REYL & Cie SA.

Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL Intesa Sanpaolo accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management.

