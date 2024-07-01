REYL Intesa Sanpaolo 於2024年7月1日就其治理轉型獲得監管批准。François REYL 加入董事會、Pasha Bakhtiar 成為行政總裁
01 7月, 2024, 16:00 CST
瑞士日內瓦2024年7月1日 /美通社/ -- REYL Intesa Sanpaolo 已獲得 FINMA 批准，實施全新管治架構。François Reyl 成為銀行董事會（Board of Directors）成員和其策略委員會（Strategic Committee）主席。Pasha Bakhtiar 目前是合夥人兼執行委員會（Executive Committee）成員，將成為本行的新任行政總裁兼執行委員會主席。該變動將於2024年7月1日生效。
在 François Reyl 的領導下，REYL & Cie 已從瑞士擁有 15 名員工的授權證券交易商擴展成為一家擁有 400 名員工的全面授權銀行，擁有 400 名員工，擁有國際業務和多元的業務範圍。他共同領導瑞士第一間數碼私人銀行 Alpian 的培育，並於 2021 年啟動了談判，成功帶來銀行與 Fideuram - Intesa Sanpaolo 私人銀行之間發展的策略合作夥伴關係。François Reyl 將繼續從非執行董事角度監督本集團策略活動的發展。
合夥人兼行政總裁 François Reyl 表示：「經過 22 年在 Reyl & Cie 擔任高管職務，我非常高興將保證營運活動的持續發展並支援集團策略發展的職責交予 Pasha Bakhtiar。這一轉型是 REYL & Cie 自 2021 年整合到 Intesa Sanpaolo 集團後符合邏輯且按計劃進行的發展。」
合夥人 Pasha Bakhtiar 補充道：「我很榮幸 François Reyl 加盟本集團，成為行政總裁，利用其創業家成功經驗發揮所長，並致力於為所有客戶追求高增值活動，並與所有股東和員工密切合作，並所有人帶來利益。」
關於 REYL Intesa Sanpaolo
www.reyl.com
REYL Intesa Sanpaolo 成立於 1973 年，是一間多元化銀行集團，在瑞士（日內瓦總部、蘇黎世、盧加諾）、歐洲（倫敦、盧森堡、馬耳他）和世界其他地區（新加坡、杜拜）設有辦事處。該公司管理超過 200 億瑞士法郎的資產（包括少數族裔權益超過 300 億瑞士法郎），並僱用約 400 名專業人士。2021年，公司與歐洲領先的銀行業者 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 建立了策略合作夥伴關係。Fideuram ISPB 目前持有 REYL & Cie Ltd 的 73% 股權。
REYL Intesa Sanpaolo 開發創新的銀行方法，透過財富管理、企業融資、資產服務和資產管理業務領域，為國際企業家和機構投資者的客戶提供服務。
SOURCE REYL Intesa Sanpaolo
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