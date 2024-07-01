REYL Intesa Sanpaolo 於2024年7月1日就其治理轉型獲得監管批准。François REYL 加入董事會、Pasha Bakhtiar 成為行政總裁

合夥人兼行政總裁 François Reyl 表示：「經過 22 年在 Reyl & Cie 擔任高管職務，我非常高興將保證營運活動的持續發展並支援集團策略發展的職責交予 Pasha Bakhtiar。這一轉型是 REYL & Cie 自 2021 年整合到 Intesa Sanpaolo 集團後符合邏輯且按計劃進行的發展。」

合夥人 Pasha Bakhtiar 補充道：「我很榮幸 François Reyl 加盟本集團，成為行政總裁，利用其創業家成功經驗發揮所長，並致力於為所有客戶追求高增值活動，並與所有股東和員工密切合作，並所有人帶來利益。」

關於 REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

REYL Intesa Sanpaolo 成立於 1973 年，是一間多元化銀行集團，在瑞士（日內瓦總部、蘇黎世、盧加諾）、歐洲（倫敦、盧森堡、馬耳他）和世界其他地區（新加坡、杜拜）設有辦事處。該公司管理超過 200 億瑞士法郎的資產（包括少數族裔權益超過 300 億瑞士法郎），並僱用約 400 名專業人士。2021年，公司與歐洲領先的銀行業者 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 建立了策略合作夥伴關係。Fideuram ISPB 目前持有 REYL & Cie Ltd 的 73% 股權。

REYL Intesa Sanpaolo 開發創新的銀行方法，透過財富管理、企業融資、資產服務和資產管理業務領域，為國際企業家和機構投資者的客戶提供服務。

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