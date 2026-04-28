A Rivermate é lançada como uma plataforma unificada global de Employer of Record, reunindo a Eos Global Expansion, a Serviap Global e as operações EOR da Hightekers

A entidade combinada reúne mais de 15 anos de experiência operacional — ancorada pela fundação da Eos Global Expansion e da Serviap Global em 2010 — na América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. A Rivermate agora oferece serviços EOR por meio de 38 entidades jurídicas totalmente controladas em todo o mundo, apoiadas por equipes locais e uma extensa rede de parceiros locais confiáveis, possibilitando cobertura em mais de 180 países e apoiando mais de 3.500 trabalhadores globalmente.

Por meio dessa consolidação operacional e de marca, as quatro entidades agora operam como uma empresa global sob o nome Rivermate — oferecendo uma abordagem mais consistente, controlada e localmente fundamentada para contratação internacional, EOR, Contractor of Record (COR) e folha de pagamento.

Os contratos de clientes existentes e a prestação de serviços não são afetados. Os clientes continuarão trabalhando com seus contatos existentes, com o benefício adicional de recursos globais expandidos em toda a plataforma unificada.

Comentando a notícia, Roger Oudiz, presidente do Grupo, declarou:

"Não estamos apenas renomeando as empresas. Estamos construindo uma infraestrutura global para o futuro do trabalho. Reunir a Eos, Serviap e nossas operações de EOR da Hightekers sob a marca Rivermate é a decisão certa no momento certo — isso oferece aos nossos clientes um único parceiro confiável em qualquer lugar onde contratem e dá às nossas equipes a plataforma que merecem para competir globalmente. A experiência regional que tornou cada uma dessas empresas excelente não vai a lugar nenhum. Ela agora faz parte de algo maior."

Uma empresa, duas marcas

Essa consolidação faz parte de uma estratégia mais ampla do grupo para construir o intermediário de trabalho global mais completo do mundo: uma plataforma que atende tanto as empresas que navegam na expansão internacional quanto os profissionais que buscam trabalhar em seus próprios termos — por meio do Employer of Record, do Contractor of Record, da folha de pagamento global e da gestão de freelancers. Estabelece uma estrutura de duas marcas, com cada marca atendendo a um mercado e missão distintos.

A Rivermate se torna a única marca global do grupo para soluções de Employer of Record (EOR), Contractor of Record (COR) e pagamentos de contratados. As marcas Serviap e Eos serão aposentadas, com suas operações, equipes e relacionamentos com clientes continuando dentro da Rivermate.

A Hightekers continuará a operar como uma marca distinta, atendendo profissionais independentes em todo o mundo por meio de uma solução de gerenciamento de freelancers premium. Com uma presença de mercado estabelecida e uma base de clientes fiéis, a Hightekers mantém sua própria identidade, equipes e foco comercial.

Sobre a Rivermate

A Rivermate é uma provedora global de Employer of Record (EOR) que permite que as empresas contratem, gerenciem e paguem funcionários internacionalmente — combinando infraestrutura própria com experiência local e suporte humano dedicado. Construída sobre 15 anos de experiência na Europa, Ásia e América Latina, a Rivermate opera por meio de 38 entidades próprias e uma rede de mais de 150 parceiros confiáveis, cobrindo mais de 180 países e apoiando mais de 3.500 trabalhadores em todo o mundo.

Site: https://rivermate.com/

Contato de imprensa: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965144/Rivermate.jpg

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FONTE Rivermate