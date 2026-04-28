Rivermate se consolida como una plataforma global unificada de Employer of Record (EOR), integrando Eos Global Expansion, Serviap Global y las operaciones EOR de Hightekers

La entidad combinada reúne más de 15 años de experiencia operativa, con Eos Global Expansion y Serviap Global fundadas en 2010 y presencia en América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente. Rivermate ofrece actualmente servicios de Employer of Record (EOR) a través de 38 entidades legales propias a nivel global, respaldadas por equipos locales en cada país y una extensa red de socios estratégicos, lo que permite cobertura en más de 180 países y soporte a más de 3,500 trabajadores en todo el mundo.

A partir de esta consolidación operativa y de marca, las cuatro entidades ahora operarán como una sola compañía global bajo el nombre de Rivermate, ofreciendo un enfoque más consistente, controlado y con fuerte arraigo local para la contratación internacional; brindando soluciones de Employer of Record (EOR), Contractor of Record (COR) y gestión de nómina.

Los contratos existentes y la prestación de servicios no se verán afectados. Los clientes continuarán trabajando con sus contactos actuales, ahora con el beneficio adicional de capacidades globales ampliadas a través de una plataforma unificada.

Al respecto, Roger Oudiz, Presidente del Grupo, comentó:

"No estamos simplemente cambiando el nombre de las empresas. Estamos construyendo una infraestructura global para el futuro del trabajo. Unir Eos, Serviap y las operaciones EOR de Hightekers bajo la marca Rivermate, es la decisión correcta en el momento adecuado: brinda a nuestros clientes un único socio de confianza en cualquier mercado y ofrece a nuestros equipos la plataforma que necesitan para competir a nivel global. La experiencia regional que hizo grandes a cada uno de estos negocios no desaparece; ahora forma parte de algo mucho más grande."

Una empresa, dos marcas

Esta consolidación forma parte de una estrategia de grupo más amplia para construir el intermediario laboral global más completo del mundo: una plataforma diseñada tanto para empresas que buscan expandirse internacionalmente como para profesionales que quieren trabajar bajo sus propios términos. La oferta abarca soluciones de Employer of Record (EOR), Contractor of Record (COR), Nómina global y gestión de freelancers.

Como resultado, se establece una estructura de dos marcas, cada una con un enfoque y mercado claramente definidos.

Rivermate se convierte en la única marca global del grupo para soluciones de Employer of Record (EOR), Contractor of Record (COR) y pagos a contratistas. Las marcas Serviap Global y Eos Global Expansion serán retiradas, y sus operaciones, equipos y relaciones con clientes se integrarán dentro de Rivermate.

Por su parte, Hightekers continuará operando como una marca independiente, enfocada en atender a profesionales independientes a nivel global mediante una solución premium de gestión de freelancers. Con una presencia sólida en el mercado y una base de clientes leal, Hightekers mantendrá su identidad, equipos y enfoque comercial propios.

Acerca de Rivermate

Rivermate es un proveedor global de Employer of Record (EOR) que permite a las empresas contratar, gestionar y pagar a empleados internacionalmente, combinando infraestructura propia con experiencia local y soporte humano dedicado. Con 15 años de experiencia en Europa, Asia y América Latina, Rivermate opera a través de 38 entidades de propiedad total y una red de más de 150 socios de confianza, cubriendo más de 180 países y dando soporte a más de 3,500 trabajadores en todo el mundo.

Sitio web: https://rivermate.com/

Contacto de prensa: [email protected]

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2965143/5936083/Rivermate_Logo.jpg

FUENTE Rivermate