리버메이트, 이오스 글로벌 익스팬션, 서비압 글로벌, 하이테커스의 EOR 운영을 통합한 통합 글로벌 기록상 고용주 플랫폼으로 출시

이러한 운영 및 브랜드 통합을 통해 4개 법인은 현재 리버메이트라는 이름 아래 하나의 글로벌 회사로 운영되며, 국제 채용, EOR, 기록상 계약자(Contractor of Record, COR), 급여 업무에 대해 더 일관되고 통제되며 현지에 기반한 접근 방식을 제공한다.

기존의 고객 계약과 서비스 제공은 영향받지 않는다. 고객은 통합 플랫폼 전반에 걸친 확장된 글로벌 역량의 추가적인 혜택과 함께 기존 담당자들과 계속 협력하게 된다.

이 소식에 대해 그룹의 로저 우디즈(Roger Oudiz) 회장은 다음과 같이 언급했다.

"우리는 단순히 회사 이름을 바꾸는 것이 아니다. 우리는 미래 업무를 위한 글로벌 인프라를 구축하고 있다. 이오스, 서비압, 그리고 우리의 하이테커스 EOR 운영을 리버메이트 브랜드로 통합하는 것은 적절한 시기의 올바른 움직임이다. 이는 우리 고객들에게 그들이 채용하는 어느 곳에서든 단일하고 신뢰할 수 있는 파트너를 제공하고, 우리 팀들에게는 글로벌 시장에서 경쟁할 자격이 있는 플랫폼을 제공한다. 각각의 이러한 사업을 훌륭하게 만든 지역적 전문성은 사라지지 않는다. 이제 더 큰 무언가의 일부가 된 것이다."

하나의 회사, 두 개의 브랜드

이번 통합은 세계에서 가장 포괄적인 글로벌 업무 중개 플랫폼을 구축하려는 광범위한 그룹 전략의 일환이며, 국제 확장을 추진하는 기업과 자신만의 조건으로 일하고자 하는 전문가 모두에게 기록상 고용주, 기록상 계약자, 글로벌 급여 관리 및 프리랜서 관리에 걸쳐 서비스를 제공하는 플랫폼이다. 이는 각 브랜드가 서로 다른 시장과 사명을 담당하는 2개 브랜드 구조를 확립한다.

리버메이트는 기록상 고용주(EOR), 기록상 계약자(COR), 계약자 지불 솔루션을 위한 그룹의 단일 글로벌 브랜드가 된다. 서비압과 이오스 브랜드는 폐기되며 이들의 운영, 팀 및 고객 관계는 리버메이트 내에서 계속된다.

하이테커스는 프리미엄 프리랜서 관리 솔루션을 통해 전 세계 독립 전문가들에게 서비스를 제공하는 별개의 브랜드로 계속 운영될 것이다. 확립된 시장 입지와 충성스러운 고객 기반을 보유한 하이테커스는 자체 정체성, 팀 및 상업적 초점을 유지한다.

리버메이트 소개

리버메이트는 기업이 국제적으로 직원을 채용하고, 관리하고 급여를 지급할 수 있도록 하는 글로벌 기록상 고용주(EOR) 제공업체로, 소유한 인프라를 현지 전문성 및 전담 인적 지원과 결합한다. 유럽, 아시아, 라틴 아메리카에 걸친 15년의 경험을 바탕으로 구축된 리버메이트는 38개 완전 소유 법인과 150개 이상의 신뢰할 수 있는 파트너 네트워크를 통해 운영되며, 180개국 이상을 커버하고 전 세계적으로 3500명 이상의 근로자를 지원한다.

웹사이트: https://rivermate.com/

미디어 문의처: [email protected]

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SOURCE Rivermate