Rivermate s'impose désormais comme une plateforme mondiale unifiée d'Employer of Record (EOR), issue du regroupement d'Eos Global Expansion, de Serviap Global et des activités EOR de Hightekers

Les fondements de cette nouvelle entité consolidée remontent à la création d'Eos Global Expansion et de Serviap Global en 2010. Elle s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience opérationnelle en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Rivermate fournit désormais des services EOR via ses 38 entités juridiques implantées à travers le monde. Soutenue par des équipes locales et un vaste réseau de partenaires de confiance, la plateforme couvre plus de 180 pays et accompagne plus de 3 500 travailleurs dans le monde entier.

Grâce à l'unification de la marque et de l'offre de services, les quatre sociétés fonctionnent désormais comme une seule et même entreprise internationale sous le nom de Rivermate. L'ambition est d'offrir une approche plus cohérente, mieux maîtrisée et ancrée localement pour le recrutement international, les services EOR, la gestion de freelances et de la paie.

Ce changement n'affecte en rien les contrats existants avec les clients ni les prestations de services. Les clients continuent de travailler avec leurs interlocuteurs habituels, tout en bénéficiant de capacités mondiales élargies grâce à cette plateforme unifiée.

À l'occasion de cette annonce, Roger Oudiz, président du groupe, a déclaré :

« Nous ne nous contentons pas de renommer des entreprises. Nous construisons une infrastructure mondiale pour l'avenir du marché du travail. Le regroupement des activités d'Eos, de Serviap et de nos activités EOR de Hightekers sous la marque Rivermate est une décision stratégique qui intervient au bon moment : elle offre à nos clients un partenaire unique et de confiance, quel que soit le lieu de recrutement, et donne à nos équipes la plateforme dont elles ont besoin pour être compétitives à l'échelle mondiale. L'expertise locale qui a fait le succès de chacune de ces entreprises ne disparaît pas. Elle fait à présent partie d'un ensemble plus grand. »

Une entreprise, deux marques

Cette consolidation s'inscrit dans une stratégie plus vaste du groupe, visant à bâtir la plateforme d'intermédiation professionnelle la plus complète au monde : une plateforme au service des entreprises en pleine expansion internationale et des professionnels souhaitant travailler selon leurs propres conditions (EOR, gestion internationale de la paie ou gestion de freelances). Cette stratégie repose sur une structure à deux marques, chacune répondant à une mission et à un marché distinct.

Rivermate devient la marque mondiale unique du groupe à proposer des services Employer of Record (EOR), de gestion de freelances et de gestion de la paie. Les marques Serviap et Eos seront retirées, mais leurs équipes, leurs opérations et leurs relations clients se poursuivront au sein de Rivermate.

Hightekers continuera d'opérer en tant que marque distincte, au service des professionnels indépendants à travers le monde, grâce à sa solution haut de gamme de gestion des indépendants. Avec sa présence bien établie sur le marché et une clientèle fidèle, Hightekers conserve sa propre identité, ses équipes et ses objectifs commerciaux.

À propos de Rivermate

Rivermate est un acteur mondial de solutions Employer of Record (EOR) qui permet aux entreprises de recruter, de gérer et de rémunérer leurs salariés à l'international, en associant une infrastructure propre à une expertise locale et un accompagnement humain dédié. Fort de ses 15 ans d'expérience en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, Rivermate opère via 38 entités détenues et un réseau de plus de 150 partenaires de confiance, couvrant plus de 180 pays et accompagnant plus de 3 500 travailleurs dans le monde entier.

Site Internet : https://rivermate.com/

Contact média : [email protected]

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