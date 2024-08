A Seegene apresentou a sua tecnologia multiplex na ADLM 2024

- Exibiu tecnologias de PCR multiplex que fornecem resultados abrangentes a partir de um único teste

- Apresentou testes high-multiplex e sistemas de testes automatizados

- Introduziu o SG OneSystem™, a iniciativa de compartilhamento de tecnologia global da empresa

SEUL, Coreia do Sul, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder que fornece uma solução completa para diagnósticos moleculares por PCR, apresentou os seus principais produtos e sistemas na Association for Diagnostics & Laboratory Medicine 2024 (ADLM 2024) com o tema da exposição "Uma amostra, muitas respostas". O evento foi realizado em Chicago de 30 de julho a 1º de agosto.

A Seegene apresentou os seus produtos de tecnologia PCR multiplex e sistemas de testes automatizados na ADLM 2024, realizada em Chicago, EUA, de 30 de julho a 1° de agosto.

A empresa revelou a sua linha de produtos de PCR high-multiplex em tempo real, projetados para identificar múltiplos alvos em um único teste. Esses testes incluem testes IVDR vendidos fora dos EUA para diagnosticar infecções respiratórias (IR), infecções do trato gastrointestinal (GI), infecções sexualmente transmissíveis (IST), infecções por papilomavírus humano (HPV) e resistência a antimicrobianos (RAM). O processo de testes da Seegene também foi exibido nas telas de vídeo no estande da empresa na exposição.

Além da sua linha de testes principais, a Seegene apresentou o Seegene STARlet-AIOS™ (AIOS), os seus sistemas de teste automatizados, e o Seegene NIMBUS, que oferecem diversas soluções de automação adaptadas ao tamanho e às necessidades de vários laboratórios de testes.

O AIOS possui um design modular que se integra perfeitamente com instrumentos existentes, como equipamentos de extração de ácidos nucleicos, preparação de PCR e instrumentos de PCR. O AIOS foi projetado para automatizar o processo de testes de PCR, desde a extração de ácidos nucleicos até a amplificação gênica e análise de dados, minimizando a contaminação causada por erros humanos. Depois que as amostras de teste são inseridas, o sistema realiza automaticamente os testes e entrega os resultados.

"O ADLM 2024 foi uma excelente oportunidade para a Seegene promover globalmente a nossa tecnologia exclusiva de PCR multiplex, juntamente com os testes e sistemas automatizados", disse Daniel Shin, vice-presidente executivo e diretor global de vendas e marketing da Seegene. "A Seegene continua comprometida em consolidar a sua posição como uma empresa líder global em diagnósticos moleculares, promovendo amplamente os seus negócios e identificando ativamente parceiros potenciais para realizar 'um mundo livre de todas as doenças'."

A tecnologia de diagnóstico molecular por PCR da Seegene permite a realização simultânea de testes para até 14 patógenos em um único tubo, além da identificação de dezenas de patógenos principais em testes de painel com múltiplos tubos. A tecnologia de teste de PCR da Seegene é amplamente reconhecida por sua capacidade de fornecer informações quantitativas. Os testes multiplex reduzem a necessidade de testes adicionais, diminuindo custos e aumentando a eficiência no tempo.

A empresa também realizou reuniões de negócios para apresentar a sua estratégia de longo prazo, como o SG OneSystem™, a iniciativa de compartilhamento de tecnologia da empresa, e o Open Innovation Program (OIP), um projeto global de desenvolvimento de reagentes, para participantes de todo o mundo.

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada em P&D, fabricação e negócios com tecnologias de PCR multiplex quantitativa, destacando-se durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes para mais de 100 países no mundo todo. A característica principal das tecnologias sindrômicas de PCR da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos em um único tubo e fornecer resultados quantitativos.

Sobre a Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM)

Dedicada a alcançar uma melhor saúde através da medicina laboratorial, a ADLM (anteriormente AACC) reúne mais de 70.000 profissionais de laboratórios clínicos, médicos, cientistas pesquisadores e líderes empresariais de todo o mundo, com foco em química clínica, diagnósticos moleculares, espectrometria de massas, medicina translacional, gestão de laboratórios e outras áreas em evolução da ciência laboratorial. Desde 1948, a ADLM trabalha para promover os interesses comuns da área, oferecendo programas que avançam a colaboração científica, conhecimento, especialização e inovação. Para mais informações, acesse www.myadlm.org.

