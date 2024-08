A Seegene apresentou a sua tecnologia Multiplex na ADLM 2024

- Apresentou tecnologias de teste PCR multiplex que fornecem resultados abrangentes a partir de um único teste

SEUL, Coreia do Sul, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder no setor de soluções completas para diagnóstico molecular por PCR, apresentou os seus principais produtos e sistemas na Association for Diagnostics & Laboratory Medicine 2024 (ADLM 2024) sob o tema "Uma amostra, muitas respostas". O evento decorreu em Chicago de 30 de julho a 1 de agosto.

A Seegene apresentou os seus produtos de tecnologia PCR multiplex e sistemas de testes automatizados na ADLM 2024, que se realizou em Chicago, EUA, de 30 de julho a 1 de agosto. (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

A empresa revelou a sua linha de produtos de PCR em tempo real high-multiplex concebidos para identificar vários alvos num único teste. Estes ensaios incluem ensaios IVDR comercializados fora dos EUA para o diagnóstico de infeções respiratórias (RP), infeções do trato gastrointestinal (GI), infeções sexualmente transmissíveis (STI), infeções pelo papilomavírus humano (HPV) e resistência antimicrobiana (AMR). O processo de teste da Seegene foi também apresentado nos ecrãs do stand da empresa.

Para além da sua linha de ensaios emblemáticos, a Seegene apresentou o Seegene STARlet-AIOS™ (AIOS), os seus sistemas de testes automatizados e o Seegene NIMBUS, que disponibilizam diversas soluções de automatização adaptadas à dimensão e às necessidades de vários laboratórios de testes.

O AIOS apresenta um design modular que permite a integração perfeita com instrumentos existentes, tais como equipamentos de extração de ácidos nucleicos, configuração de PCR e instrumentos de PCR. O AIOS foi concebido para automatizar o processo dos testes PCR, desde a extração do ácido nucleico até à amplificação dos genes e à análise dos dados, minimizando a contaminação causada por erros humanos. Depois de inseridas as amostras de teste, o sistema executa automaticamente os testes e apresenta os resultados.

"A ADLM 2024 foi uma grande oportunidade para a Seegene divulgar globalmente a nossa tecnologia proprietária de PCR multiplex, juntamente com ensaios e sistemas de testes automatizados", disse Daniel Shin, Vice-Presidente Executivo e Diretor Global de Vendas e Marketing da Seegene. "A Seegene continua empenhada em solidificar a sua posição como empresa de diagnóstico molecular líder a nível mundial, promovendo amplamente as suas atividades e identificando ativamente potenciais parceiros para alcançar "um mundo livre de todas as doenças"."

A tecnologia de diagnóstico molecular por PCR da Seegene permite testar simultaneamente até 14 agentes patogénicos num único tubo, assim como identificar dezenas de agentes patogénicos relevantes num painel de testes com vários tubos. A tecnologia de teste PCR da Seegene é altamente reconhecida pela sua capacidade de fornecer informações quantitativas. Os testes multiplex reduzem a necessidade de realização de testes adicionais, diminuindo os custos e aumentando a eficiência em termos de tempo.

A empresa organizou também reuniões de negócios para apresentar a sua estratégia de negócio a longo prazo, como o projeto SG OneSystem™, a iniciativa de partilha de tecnologia da empresa e o Programa de Inovação Aberta (OIP), um projeto global de desenvolvimento de reagentes, com participantes de todo o mundo.

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada a I&D, ao fabrico e à atividade comercial no domínio das tecnologias de PCR quantitativo multiplex, destacando-se durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A caraterística principal das tecnologias de PCR sindrómicas exclusivas da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 agentes patogénicos num único tubo e fornecer resultados quantitativos.

Sobre a Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM)

Dedicada a conseguir uma melhor saúde através da medicina laboratorial, a ADLM (anteriormente AACC) reúne mais de 70 000 profissionais de laboratórios clínicos, médicos, investigadores e líderes empresariais de todo o mundo, centrados na química clínica, diagnóstico molecular, espetrometria de massa, medicina translacional, gestão de laboratórios e outras áreas de progresso da ciência laboratorial. Desde 1948, a ADLM tem contribuído para o avanço dos interesses comuns da área, disponibilizando programas que promovem colaboração científica, conhecimento, experiência e inovação. Para obter mais informações, visite www.myadlm.org.

