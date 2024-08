Seegene presentó su tecnología múltiplex en ADLM 2024

- Exhibió tecnologías de pruebas PCR multiplex que ofrecen resultados integrales con una sola prueba.

- Presentó ensayos de alta multiplexación y sistemas de pruebas automatizados.

- Introdujo el SG OneSystem™, la iniciativa global para compartir la tecnología de la empresa.

SEÚL, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), una empresa líder surcoreana que ofrece una solución total para diagnósticos moleculares por PCR, presentó sus productos y sistemas clave en la Association for Diagnostics & Laboratory Medicine 2024 (ADLM 2024) bajo el tema "One Sample, Many Answers". El evento se llevó a cabo en Chicago del 30 de julio al 1 de agosto.

La compañía dio a conocer su gama de productos de PCR en tiempo real (RT-PCR) de alta multiplexación diseñados para identificar múltiples objetivos en una sola reacción. Estos ensayos incluyen pruebas IVDR vendidos fuera de EE. UU. para diagnosticar infecciones respiratorias (RP), infecciones del tracto gastrointestinal (GI), infecciones de transmisión sexual (STI), infecciones por virus del papiloma humano (HPV) y resistencia antimicrobiana (AMR). Las pruebas de Seegene también fueron mostradas en las pantallas de video en el stand de exhibición de la compañía.

Además de su línea principal de ensayos, Seegene presentó el Seegene STARlet-AIOS™ (AIOS), sus sistemas de pruebas automatizados, como el Seegene NIMBUS, que ofrecen diversas soluciones de automatización adaptadas al tamaño y necesidades de diferentes laboratorios de diagnóstico.

El AIOS cuenta con un diseño modular que integra perfectamente instrumentos existentes como un equipo de extracción de ácidos nucleicos, configuración de PCR e instrumentos para las PCR. El AIOS está diseñado para automatizar el proceso de pruebas de PCR desde la extracción de ácidos nucleicos hasta la amplificación de genes y el análisis de datos, minimizando la contaminación causada por errores humanos. Una vez que se insertan las muestras en la plataforma, el sistema AIOS realiza automáticamente su procesamiento y entrega los resultados.

"El ADLM 2024 fue una gran oportunidad para que Seegene promocionara globalmente nuestra propia tecnología PCR múltiplex, junto con los ensayos y sistemas de pruebas automatizados", dijo Daniel Shin, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Ventas y Marketing Global de Seegene. "Seegene sigue comprometido en consolidar su posición como una empresa líder mundial en diagnóstico molecular mediante la promoción amplia de sus negocios y la identificación activa de socios potenciales para lograr 'Un mundo libre de todas las enfermedades'".

La tecnología de diagnóstico molecular por PCR de Seegene permite simultánea hasta 14 patógenos en un solo tubo, así como la identificación de docenas de patógenos relevantes en análisis de paneles de múltiples tubos. Las pruebas múltiplex reducen la necesidad de ensayos adicionales, disminuyendo los costos y aumentando la eficiencia del tiempo.

La compañía también organizó reuniones de negocios para presentar su estrategia de negocio a largo plazo, el SG OneSystem™, como una iniciativa para compartir la tecnología de la empresa, así como el Programa de Innovación Abierta (OIP), siendo este un proyecto global de desarrollo de reactivos, incluyendo a participantes de todo el mundo.

Acerca de Seegene

Seegene cuenta con 23 años de experiencia dedicada en I+D, fabricación y negocios en torno a tecnologías PCR múltiplex, que se destacaron durante la pandemia de COVID-19 cuando proporcionó más de 340 millones de pruebas de COVID-19 a más de 100 países en todo el mundo. La característica principal de las tecnologías únicas de PCR sindrómicas de Seegene consiste en la capacidad de analizar simultáneamente 14 patógenos en un solo tubo y proporcionar resultados.

Acerca de la Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM)

Dedicada a lograr una mejor salud a través de la medicina de laboratorio, ADLM (anteriormente AACC) reúne a más de 70,000 profesionales de laboratorios clínicos, médicos, científicos investigadores y líderes empresariales de todo el mundo enfocados en química clínica, diagnóstico molecular, espectrometría de masas, medicina traslacional, gestión de laboratorios y otras áreas de progreso de la ciencia de laboratorio. Desde 1948, ADLM ha trabajado para avanzar los intereses comunes del campo, proporcionando programas que fomentan la colaboración científica, el conocimiento, la experiencia y la innovación. Para más información, visite www.myadlm.org.

