A Sensor Tower colabora com o Google Ads para integrar anúncios em redes sociais em campanhas multiplataforma

SAN FRANCISCO, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Sensor Tower, líder no fornecimento de dados sobre a economia digital, anunciou hoje uma integração com o Google Ads para ajudar os anunciantes a descobrir e reutilizar seus criativos de mídia social existentes diretamente nas campanhas.

Com a tecnologia da Pathmatics, plataforma de insights de publicidade digital da Sensor Tower, a integração oferece aos anunciantes acesso aos seus recursos criativos existentes do Meta e do TikTok diretamente no Google Ads.] Ao criar uma campanha Performance Max ou Demand Gen no Google Ads, os anunciantes podem selecionar facilmente criativos usando recursos de imagem e vídeo de suas campanhas do Facebook, Instagram e TikTok, sem precisar sair da plataforma.

Lançado inicialmente em versão Beta no final do ano passado, o conteúdo criativo para redes sociais da Pathmatics agora pode ser acessado por anunciantes no Google Ads para uso em novas campanhas publicitárias. As sugestões criativas são baseadas na atualidade e na relevância, a fim de proporcionar uma experiência perfeita aos anunciantes.

"Essa parceria com o Google Ads reflete nosso compromisso em ajudar as marcas a maximizar o valor de seus investimentos em criativos. A Pathmatics sempre ofereceu aos profissionais de marketing uma visibilidade incomparável sobre o que gera resultados no cenário da publicidade digital. Agora estamos colocando essas informações diretamente nas mãos dos anunciantes, no momento e no local em que eles mais precisam delas", disse Oliver Yeh, cofundador e CEO da Sensor Towe "Ao disponibilizar os criativos de melhor desempenho do Meta e do TikTok diretamente no Google Ads, estamos ajudando as marcas a economizar tempo e a eliminar incertezas, aproveitando ao máximo os recursos que já demonstraram gerar bons resultados."

Sobre a Sensor Tower

A Sensor Tower é uma provedora global de soluções de inteligência digital que capacita empresas a entenderem o comportamento do consumidor e o desempenho do mercado em aplicativos móveis, plataformas digitais e ecossistemas de jogos. Com sede em São Francisco, a Sensor Tower fornece análises confiáveis e insights estratégicos para mais de 2.500 empresas de todas as partes do mundo.

FONTE Sensor Tower